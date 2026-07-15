محمود غالي يطرح كليب الحلاوة دي.. وهالة صدقي تظهر بتقنية الذكاء الاصطناعي

طرح المطرب الشاب محمود غالي أحدث كليباته الغنائية بعنوان “الحلاوة دي” عبر موقع “يوتيوب”، في عمل يجمع بين الأجواء الصيفية المبهجة والمعالجة البصرية الحديثة.

وشهد الكليب ظهور الفنانة هالة صدقي كموديل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في فكرة لاقت إعجابها منذ اللحظة الأولى بمجرد عرضها عليها، خاصة في ظل علاقة الصداقة القوية التي تجمعها بالمطرب محمود غالي، لتوافق على المشاركة بهذا الشكل المبتكر.

وتتميز أغنية “الحلاوة دي” بإيقاعها السريع وكلماتها البسيطة وروحها المرحة، ما يجعلها مناسبة للأجواء الصيفية ، حيث يسعى محمود غالي من خلالها إلى تقديم لون غنائي شبابي قريب من الجمهور.

وتعاون غالي في الأغنية مع إبراهيم منير، الذي تولى كتابة الكلمات وتلحينها، إلى جانب تنفيذ التوزيع الموسيقي والميكس والماستر، ليخرج العمل بصورة متكاملة تجمع بين البساطة والحيوية، بما يعكس رؤية فنية شبابية تتناسب مع ذوق المستمعين.

اليوم السابع