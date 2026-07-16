ليلى علوى: سعيدة بالثنائى الناجح مع بيومى فؤاد فى فيلم ابن مين فيهم

تحدثت النجمة ليلى علوى، عن التعاون الخامس مع النجم بيومى فؤاد فى فيلم ابن مين فيهم، وعن كواليس العمل.

وقالت ليلى علوى، في لقائها مع تليفزيون اليوم السابع،:”سعيدة جدا بالتعاون الخامس مع بيومى فؤاد و سعيدة بالثنائى الناجح والجمهور حابب هذا التعاون جدا و بتمنى المزيد من النجاح وفيلم ابن مين فيهم مختلف ويارب يعجب الجمهور وكواليس العمل كانت أكثر من رائعة”.

‎أبطال فيلم ابن مين فيهم

‎فيلم “ابن مين فيهم؟” من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، وبطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد، مع العديد من النجوم الذين يظهرون تباعًا خلال أحداث الفيلم، تبدأ بظهور خاص للفنانة الكبيرة هالة فاخر، إلى جانب ضيوف الشرف شيماء سيف، ودينا محسن (ويزو)، ورانيا يوسف، وانتصار، بمشاركة محمد طعيمة، وزينة منصور، وداليا العمري.

‎قصة فيلم ابن مين فيهم

‎وتدور أحداث الفيلم حول “رشدي”، رجل أعمال مستهتر، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة عمته وتركها له ميراثًا ضخمًا، لكن بشرط واحد فقط: أن يعثر على ابنه من إحدى زيجاته العابرة. وهنا تدخل المحامية “ماجدة” إلى حياته، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والمفارقات، في محاولة لاكتشاف الحقيقة والإجابة عن السؤال الذي يحمله عنوان الفيلم: “ابن مين فيهم؟”.

اليوم السابع