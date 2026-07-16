ذكرى ميلاده.. يوسف شعبان نقيب الممثلين وأسطورة السينما والتليفزيون

تحل اليوم الخميس 16 يوليو ذكرى ميلاد الفنان الراحل يوسف شعبان شحاتة شميس، الذي وُلد في هذا اليوم عام 1931 بحي شبرا بالقاهرة، وتوفي في 28 فبراير 2021 عن عمر ناهز 90 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وُلد يوسف شعبان لوالد مصمم إعلانات، وتلقى تعليمه الأساسي بمدرسة الإسماعيلية والثانوي بمدرسة التوفيقية، ثم التحق بكلية الحقوق جامعة عين شمس بناءً على إرادة عائلته، لكنه تركها في السنة الثالثة ليتفرغ للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه عام 1962.

بداية الانطلاقة للراحل يوسف شعبان

فمنذ أن دخل عالم الفن عام 1961 بفيلم “في بيتنا رجل”، ولم يتوقف رصيده السينمائي عند 133 فيلماً، أبرزها “معبودة الجماهير” التي جمعته بعبد الحليم حافظ وشادية في قصة خلاف انتهت بصداقة قوية، و”حمام الملاطيلي” الذي أحدث ضجة وأصبح مادة تُدرس في أكاديمية الفنون.

وفي المسرح، بدأ بـ”الطريق المسدود”، ثم “شيء في صدري” و”أرض النفاق”، وصولاً إلى “مطار الحب”، بينما كان مشواره النقابي حافلاً أيضاً.

مسيرته بالتليفزيون

أما مسيرته التلفزيونية فانطلقت عام 1963، وقدم أكثر من 130 مسلسلاً، منها العائلة والناس، والشهد والدموع، ورأفت الهجان، وليالي الحلمية (الجزء الخامس)، والسيرة الهلالية، ووضحا وابن عجلان، إضافة إلى العديد من الأعمال الأخرى.

نقابة الممثلين

تولى منصب نقيب الممثلين لدورتين متتاليتين من 1997 إلى 2003، ونجح خلالهما في تسديد ديون النقابة وإنشاء نادٍ كبير للممثلين ورعاية علاج الفنانين المحتاجين، قبل أن يخسر انتخابات 2003 أمام أشرف زكي.

اليوم السابع