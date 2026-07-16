أغانى أم كلثوم على مسرح الساقية للعرائس فى حفلين متتاليين 6 أغسطس

تقدم ساقية الصاوى حفلين متتاليين بمسرح العرائس لأغانى كوكب الشرق أم كلثوم “يا مسهرنى وبعيد عنك” يوم الخميس 6 أغسطس المقبل فى حفلين متتاليين في السادسة والنصف والثامنة والنصف والاغنيتان هما امل حياتى وسيرة الحب .

وتعد أم كلثوم أحد أبرز رموز الوجدان العربي الخالد، وأيقونة الغناء في مصر والعالم العربي خلال القرن العشرين. ولقبت بـ “كوكب الشرق” و”سيدة الغناء العربي”.

بدأ نجم أم كلثوم يسطع بقوة بعد طرحها مونولوج “إن كنت أسامح وأنسى الأسية”، الذي حقق أعلى مبيعات للأسطوانات في ذلك الوقت.

وتعاونت أم كلثوم خلال مشوارها مع كبار الملحنين، منهم: أبو العلا محمد، محمد القصبجي، زكريا أحمد، رياض السنباطي، محمد الموجي، كمال الطويل، بليغ حمدي، ومحمد عبد الوهاب، وأثرت المكتبة الغنائية العربية بباقة من الروائع، منها: “هذه ليلتي، ثورة الشك، سيرة الحب، ألف ليلة وليلة، الأطلال، ذكريات، الحب كده” وغيرها.

اليوم السابع