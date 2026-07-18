محمد إمام يعلن مد عرض صقر وكناريا أسبوعًا إضافيًا فى أمريكا وكندا

أعلن النجم محمد عادل إمام استمرار النجاح العالمي لفيلمه «صقر وكناريا»، كاشفًا عن مد فترة عرضه في دور السينما بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا لمدة أسبوع إضافي، بعد الإقبال الجماهيري الذي حققه منذ انطلاق عرضه الخارجي.

وشارك إمام جمهوره الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، حيث نشر البوستر الدعائي للفيلم، وعلق قائلًا: «نظرًا للنجاح الكبير، تم مد عرض فيلم صقر وكناريا أسبوعًا آخر في أمريكا وكندا»، في إشارة إلى استمرار الإقبال على العمل خارج مصر.

ويأتي قرار مد العرض بعد أيام قليلة من احتفال محمد عادل إمام بتحقيق الفيلم أكثر من 100 مليون جنيه إيرادات في دور العرض المصرية خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدًا أن النجاح يعود إلى دعم الجمهور وثقته في العمل.

ويواصل «صقر وكناريا» حصد النجاحات محليًا وخارجيًا، مستفيدًا من مزيج الأكشن والكوميديا الذي يقدمه، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم، بينهم شيكو، ويسرا اللوزي، ويارا السكري، وانتصار، وأحمد عبد الوهاب، مع ظهور خاص للفنان أحمد رزق، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.

اليوم السابع