والي الشمالية يلتقي مدير الإدارة العامة للمرور ويطلع على مشروعات وبرامج الإدارة

التقى والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، بمكتبه اليوم، مدير الإدارة العامة للمرور اللواء شرطة حقوقي حاتم محمود منصور، بحضور مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي محمد علي الحسن الكودابي.

وتلقى الوالي تنويراً حول زيارة مدير الإدارة العامة للمرور للولاية، والتي تهدف إلى افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من مرافق شرطة المرور، كما تعرف على مشروعات وبرامج الإدارة العامة للمرور.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن خطة الإدارة ترتكز على تقديم الخدمات المرورية للمواطنين في أقرب موقع لهم، مشيراً إلى أن زيارته للولاية شملت وضع حجر الأساس لقسم الترخيص بمحلية الدبة، وتفقد ارتكازات شرطة المرور على الطريق القومي.

وأوضح أن برنامج الزيارة سيتواصل بوضع حجر الأساس لقسم ترخيص منطقة السليم، وأقسام مماثلة بمحليتي دلقو والبرقيق، بجانب زيارة معبر أرقين.

وأضاف أن اللقاء مع والي الشمالية تناول سير تنفيذ مشروع التتبع الجغرافي للبصات السفرية، للحد من الحوادث المرورية، بمشاركة منظومة الصناعات الدفاعية، لافتاً إلى إدخال أكثر من 800 بص سفري في البرنامج حتى الآن، إلى جانب مشروع تسجيل العربات الحكومية.

وأعلن مدير الإدارة العامة للمرور عن إدخال شرطة مرور الولاية الشمالية في منظومة غرفة التحكم والسيطرة، من خلال نشر كاميرات المراقبة في المناطق الحيوية ومواقع الازدحام، بما يسهم في تعزيز الرقابة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق.

سونا