أمير امارة ميري يهنئ باسترداد بارا وجبرة الشيخ وام سيالة وام قرفة

اتقدم أمير امارة قبيلة ميري في عموم السودان، الباشمهندس حسين الزاكي الفكي علي، بأحر التهاني وصادق التبريكات إلى السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام لقوات الشعب المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والسيد نائب رئيس مجلس السيادة، والسادة أعضاء المجلس، والسيد رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، والسيد رئيس هيئة الأركان ونوابه، ولعامة الشعب السوداني العظيم بمناسبة استرداد مدن بارا، جبرة الشيخ، ام سيالة وام قرفة عنوة وبسالة واقتدارا، و تحريرها من دنس المليشيا المتمردة.

كما هنأ المقاتلين في الخطوط الأمامية من القوات المسلحة والقوات المساندة.

مؤكدا أن قبيلة ميري بجميع مكوناتها ستظل سندا وداعما للقوات المسلحة الباسلة ولقيادتها الحكيمة في معركة الكرامة حتى يتحقق الانتصار على المليشيا الباغية وبسط الأمن والاستقرار والسلام في جميع ربوع بلادنا الحبيبة.

سائلا الله النصر المؤزر لقواتنا المسلحة والقوات المساندة لها، وأن يتقبل الشهداء ويشفي الجرحي والمصابين ويرد الأسرى والمفقودين.

سونا