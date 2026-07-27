مناوي: تدمير 8 مجموعات عسكرية للمليشيا وتحرير 5 مناطق واستعادة طريق الصادرات بكردفان

أكد حاكم إقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان القائد مني أركو مناوي، هلاك وتدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لمليشيا آل دقلو خلال اليومين الماضيين.

وقال مناوي في منشور اليوم عبر صفحته على فيسبوك، إن ذلك جاء نتيجة الالتفاف والضربات المحكمة التي وجهتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية، بالتزامن مع تحرير 5 مناطق واستعادة السيطرة على طريق الصادرات الاستراتيجي الرابط بين ولاية شمال كردفان والعاصمة الخرطوم.

وأضاف: “هذه ليست سوى بداية لانهيار المليشيا، فكل شبر يستعاد يقرب الشعب السوداني من استعادة أمنه واستقراره وهيبة دولته”.

وأكد مناوي أن النصر ينتزع بالإرادة والتضحية، مشدداً على أن قواتنا تمضي بثبات حتى تطهير كامل تراب الوطن من التمرد.

سونا