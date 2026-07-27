مدير صحة الخرطوم يؤكد دعم مراكز طب الأسرة ويصفها بخط الدفاع الأول للمنظومة الصحية

أكد المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم الوزير المكلف د.محمود البدري اهتمام الوزارة بتطوير مراكز طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية، واصفاً إياها بأنها تمثل “خط الدفاع الأول” في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الوزارة مع مديري مراكز طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية بالولاية، بحضور مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية د. هشام عبدالله، ومدير المكتب التنفيذي الأستاذ مبارك طه.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه المراكز، وسبل معالجتها بما يضمن تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وجودة، مع التأكيد على إزالة المعوقات التي تؤثر على سير العمل.

ووجه الوزير المكلف بإطلاق حزم إجرائية عاجلة لدعم المراكز، تشمل تعزيز الإمداد الدوائي وسداد المستحقات المالية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما دعا مديري المراكز إلى الالتزام بالإدارة الرشيدة، وتعزيز مبادئ الشفافية، والمحافظة على المال العام، مع الاهتمام بتنظيم العمل إدارياً ومالياً، وتكثيف المتابعة الميدانية لضمان جودة الأداء واستمرارية الخدمات.

سونا