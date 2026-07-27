مدير الإنتاج بسنار يقف على سير تمويل المزارعين ببنك الادخار

وقف مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار باشمهندس نور الدين داؤود موسى اليوم على سير عملية تمويل المزارعين ببنك الادخار والتنمية الاجتماعية فرع سنجة.

وقال إن بنك الادخار هو البنك الرائد في مجال التنمية الإجتماعية، مشيدا بتدخل بنك الادخار في التمويل الزراعي وتغطيته لخطة وزارة الانتاج للعام 2025 .

ووقف نور الدين على موقف بنك الادخار في التمويل الزراعي للعام 2026-2027، مثمنا جهود البنك وحراكه المستمر وإسهامه في إنجاح الموسم الزراعي.

وقال إن خطة البنك هي إسناد لوزارة الانتاج مشيدا بتجاوز البنك كل التحديات، مؤكدا ان وزارته قطعت شوطا كبيرا في تأهيل المشاريع المروية.

من جهته أكد مدير بنك الادخار والتنمية الاجتماعية فرع سنجة الماحي محمد إسحاق ان زيارة مدير عام الانتاج بسنار للبنك لها بعد معنوي، وقال إن البنك في فترة ما بعد الحرب قدم كثير من الخدمات.

وأوضح التركيز على تمويل المزارعين في الموسم السابق 2025 وفي موسم 2025-2026، مؤكدا انه تم وضع خطة متكاملة للدخول في تمويل الموسم الزراعي 2026 لافتا الى ان بنك الادخار مساهم رئيسي في التنمية الاقتصادية وتنمية المجتمع .

وكشف عن خطة البنك لتمويل موسم 2026-2027 والتي تستهدف تمويل 15 الف جوال سلم اضافة الى تمويل 50 الف جالون جازولين وتمويل 500 مستفيد من تقاوي القطن واستهداف التراكتورات والطاقة بالتمويل.

مؤكدا وقوف البنك مع وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار.

من جهته ثمن رئيس اللجنة التسييرية لإتحاد مزارعي ولاية سنار جعفر علي يوسف جهود بنك الإدخار ودخوله بقوة في تمويل المزارعين، مؤكدا أن المزارعين سيوفون بكل إلتزاماتهم تجاه البنك.

سونا