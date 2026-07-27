رئيس المقاومة الشعبية بالشمالية يهنئ بالإنتصارات المتلاحقة

هنأ الفريق د. ركن عبدالهادي عبدالله رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وهيئة اركان القوات المسلحة وجماهير الشعب السوداني بالانتصارات المتلاحقة التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة في محاور كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

واكد لدى مخاطبته اليوم بدنقلا تدشين معسكر تدريب المستنفرين المتقدم بمحلية دنقلا اكد استمرار تدريب المستنفرين حتى يتم تحرير كافة اراضي السودان من دنس التمرد.

واعلن سيادته عن دعم المقاومة الشعبية لمعسكرات التدريب بمحليات الولاية، مؤكدًا استعداد المقاومة الشعبية لتوفير معينات التدريب وتسليح المستنفرين حتى يتمكنوا من المشاركة ومساندة القوات المسلحة في مسارح العمليات.

من جانبه خاطب د. مكاوي الخير المدير التنفيذي لمحلية دنقلا المستنفرين، مشيدا بالانتصارات التي تحققت في مسارح العمليات سائلا المولى عز وجل ان يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى ويفك اسر الأسرى.

كما اشاد بإقبال المستنفرين على معسكر التدريب، مشيدا بدعم مواطني المحلية ومؤسساتها المختلفة لدعم المقاومة الشعبية، وبشر المواطنين ان الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الانتصارات وتحرير ما تبقى من الأراضي التي دنستها اقدام التمرد.

سونا