والي الجزيرة يؤكد على دور الشباب في بناء المجتمعات

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة على دور الشباب في بناء المجتمعات والنهوض بها .

ودعا لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم أعضاء مبادرة همم الجزيرة برئاسة الأستاذ المدثر صابر محمد عبد الله الشباب إلى نبذ خطاب الكراهية والجهوية والقبيلية الضيقة والعمل على بناء سودان يستوعب الجميع .

مشدداً على أهمية التوعية بمخاطر المخدرات ومحاربتها للقضاء عليها مجدداً دعمه للمبادرات التي تسهم في خدمة الولاية وإنسانها .

من جانبه كشف رئيس الوفد أن المبادرة تهدف لتعزيز ونشر ثقافة العمل الطوعي والمساهمة في فتح وتنظيف وتطهير المصارف وزيادة الرقعة الزراعية بالولاية عبر حملات التشجير وترسيخ الشراكة بين المجتمع وحكومة الولاية .

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