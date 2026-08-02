أمين عام حكومة الشمالية يبحث مع المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية تنفيذ مشروعات بيئية بالولاية

بحث الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد، أمين عام حكومة الولاية الشمالية، لدى لقائه اليوم وفد المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الزائر للولاية، بحضور مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية المهندس عثمان أحمد عثمان، سبل تنفيذ عدد من المشروعات البيئية بالولاية، واطلع على خطة المجلس وبرامجه خلال المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين حكومة الولاية الشمالية والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، بما يسهم في تنفيذ المشروعات البيئية وفق أولويات الولاية، ودعم جهود حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الأستاذ سليمان البوني سليمان، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، أن الزيارة تأتي في إطار الترتيب لتنفيذ حزمة من المشروعات البيئية بالولاية الشمالية، إلى جانب التعريف بآليات تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وأضاف أن بعثة فنية ستصل إلى الولاية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، لإجراء سلسلة من اللقاءات مع المؤسسات الحكومية وممثلي المجتمع بهدف تحديد أولويات التدخل، إلى جانب تنظيم ورشة تنويرية لاستعراض المشروعات المستهدفة وخطط تنفيذها، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأعرب سليمان عن شكره وتقديره لحكومة الولاية الشمالية، وعلى رأسها أمين عام الحكومة الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد، لما وجدته البعثة من تعاون واهتمام، مؤكدًا أن مستوى التنسيق القائم سيكون له أثر إيجابي في إنجاح المشروعات البيئية وتحقيق أهدافها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين حكومة الولاية الشمالية والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، بما يدعم تنفيذ المشروعات البيئية، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة بالولاية.

سونا