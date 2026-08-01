الخرطوم تعقد اجتماعًا تنسيقيًا لتنفيذ خطة تدريب معلمي ولايات دارفور الخمس

عُقد اليوم بالخرطوم الاجتماع المشترك بين وزارات التعليم والتربية الوطنية بولايات دارفور الخمس، بمشاركة الوزراء المكلّفين، والمركز القومي لتدريب المعلمين، وذلك لبحث آليات التنسيق المشترك لتنفيذ خطة تدريب المعلمين بالإقليم عبر المركز الاتحادي ومراكز التدريب بالولايات.

وقدم الأستاذ أمين عوض السيد، مدير المركز القومي لتدريب المعلمين، تنويرًا حول أهداف المركز، موضحًا أنها تتمثل في الإسهام في تطوير العملية التعليمية والتربوية من خلال برامج التدريب المستمر، بما يواكب التطورات التقنية ويعزز كفايات المعلمين.

وجدد التزام المركز بتنفيذ برامج تدريبية تستهدف معلمي ولايات دارفور الخمس وفق الخطة الموضوعة.

من جانبه، أكد ممثل وزراء التعليم والتربية الوطنية بولايات دارفور الخمس، الأستاذ مختار إسماعيل حامد، أن تدريب المعلمين يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بالعملية التعليمية، ويسهم في رفع قدرات المعلمين وتطوير أساليب ووسائل التدريس، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم في ولايات الإقليم.

سونا