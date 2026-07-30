الإدارة العامة للمرور تتبنى مشروعات المرور والتحول الرقمي وتقريب الخدمات بالشمالية

اكد اللواء شرطة حقوقي حاتم محمود منصور مدير الإدارة العامة للمرور أن الإدارة تمضي في خطة شاملة لإعادة المرور سيرته الأولى عبر التحول الرقمي وتسجيل العربات الحكومية وتقريب الخدمات للمواطن.

وقال خلال زيارته التفقدية امس لمحلية مروي ورثنا بيئة عمل زيرو، والآن نمضي بخطوات حثيث ومن أولويتنا التحول الرقمي عبر تحديث رخص القيادة بمنصة سالم في 17 دولة، وبرنامج الامتحان الإلكتروني والكشف الطبي”.

وأضاف: انطلقنا في برنامج تتبع الـ GPS وربطنا 800 مركبة بسرعة 90 كلم في بورتسودان ودنقلا وعطبرة، مع تمليك أصحاب الباصات أجهزة هاتفية لمتابعة المخالفات.

وأعلن سيادته عن بدء حملة تسجيل العربات الحكومية ضمن خطة حوكمة المركبات مشيداً بالجهد الشعبي بمحلية مروي .

كما اعلن عن تبني الإدارة لكافة مشروعات المرور بالشمالية وأثنى على البنيات التحتية وعناصر المرور بالولاية الشمالية.

وكشف عن التوسع في تقديم الخدمات المرورية بمناطق عديدة بالسودان.

وأكدت الرائد شرطة إسراء بابكر مدير شرطة محلية مروي في تصريح أن هذه الزيارة تؤكد اهتمام الإدارة العامة بمنسوبيها مشددة على التزام قوات المرور بتطبيق القانون وتعزيز السلامة المرورية بالمحلية.

من جانبه قال المدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذ دفع الله محمد صديق ان محلية مروي هي القاعدة التي تحطمت أمامها آمال المليشيا واعرب عن أمله في أن يكون لهذه الزيارة ما بعدها

فيما أشاد ممثل أعيان مروي الدكتور طارق عباس بالنهج الجديد للشرطة في تفقد منسوبيها، مؤكدا دعم الشراكة المجتمعية مع إدارة المرور .

سونا