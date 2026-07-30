والي النيل الأبيض يؤكد تعزيز الشراكة مع الصندوق القومي للتأمين الصحي لتطوير الخدمات الصحية

استقبل المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي الدكتور فاروق نور الدائم، بمقر رئاسة الصندوق اليوم، والي ولاية النيل الأبيض الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، في زيارة رسمية هدفت إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين حكومة الولاية والصندوق، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، قدّم الدكتور عبدالعظيم عبدالرحمن رئيس لجنة الإشراف برئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي، تنويرًا استعرض فيه نتائج أعمال اللجنة، موضحًا أنها وقفت على مجمل الجهود التي يبذلها فرع الصندوق بولاية النيل الأبيض في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بمختلف محليات الولاية.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أبرز التحديات التي تواجه الصندوق بالولاية، وبحثت السبل الكفيلة بمعالجتها، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء، وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد والي ولاية النيل الأبيض الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى أن التأمين الصحي يمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع الصحي بالولاية، مشددًا على حرص حكومة ولاية النيل الأبيض على توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وتقديرها للجهود الكبيرة التي يبذلها الصندوق القومي للتأمين الصحي في تقديم الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وأضاف أن حكومة الولاية ستعمل على تمليك المواطنين بطاقات التأمين الصحي عبر الشراكات مع الجهات المختلفة، والاستفادة من برامج المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في توسيع مظلة التغطية التأمينية وضمان وصول الخدمات الصحية إلى أكبر شريحة من المواطنين.

من جانبه رحب المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي الدكتور فاروق نور الدائم بالزيارة، مؤكدًا استمرار الصندوق في تعزيز الشراكات مع حكومات الولايات، والعمل المشترك لتطوير الخدمات الصحية، بما يحقق أهداف التغطية الصحية الشاملة ويضمن وصول الخدمات إلى جميع المواطنين بعدالة.

سونا