مدير الانتاج بالشمالية يؤكد التوسع في الطاقات المتجددة بالمشاريع الزراعية

أكد المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية المهندس عثمان أحمد عثمان اهتمام الوزارة وحرصها على التوسع في استخدام الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية في المشاريع الزراعية وذلك لخفض تكاليف الانتاج وتحسين كفاءة عمليات الري ودعم استدامة الانتاج الزراعي.

وأشار لدى لقائه بمكتبه امس وفد منظمة صدقات الخيرية بحضور مدير الإدارة العامة للزراعة المهندس ياسر محمد علي ومدير إدارة الري المهندس محمد عبد اللطيف، أشار إلى دور المنظمة واسهامها في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بالمشاريع الزراعية تحقيقا للتنمية الزراعية المستدامة وخدمة المزارعين والمنتجين.

وأضاف انه تم توقيع مذكرة تعاون مع المنظمة لإدخال أنظمة الطاقة الشمسية لعدد من المشاريع الزراعية بالولاية.

من ناحية ثانية بحث المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية المهندس عثمان أحمد عثمان بمكتبه اليوم مع لجنة مشروع شياخة البكري بمحلية القولد المشاكل والتحديات التي تواجه المشروع .

وأكد عثمان انه سيتم تشكيل لجنة من قبل والي الولاية الشمالية تضم كافة الجهات ذات الصلة لمعالجة مشاكل المشروع قبل الدخول في زراعة الموسم الشتوي القادم، مشيرا إلى توجيه الإدارة الزراعية بتأمين التقاوي والاسمدة للمزارعين والمنتجين وتوجيه إدارة الري بمراجعة الاشكاليات الموجودة في المشروع.

سونا