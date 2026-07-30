مجلس المهن الطبية والصحية يشهد انطلاقة امتحانات معهد محضري العمليات الجراحية بأم درمان

شهد مستشفى أم درمان التعليمي اليوم انطلاقة امتحانات معهد محضري العمليات الجراحية بمشاركة (151) طالباً وطالبة، وذلك بحضور وفد المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية برئاسة مدير الشؤون العلمية بالمجلس د. فزاع عبد الله، في إطار اهتمام المجلس بمتابعة العملية التعليمية والتدريبية وضمان جودة مخرجات الكوادر الصحية المساندة.

ورحب مدير مستشفى أم درمان بوفد المجلس، مشيداً بالدور الذي يضطلع به المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية في تطوير التعليم والتدريب المهني، وتعزيز معايير الكفاءة المهنية بما يسهم في رفد القطاع الصحي بكوادر مؤهلة وقادرة على تقديم خدمات صحية متميزة.

من جانبه، أكد د. فزاع عبد الله حرص المجلس على دعم المؤسسات التعليمية والتدريبية ومتابعة برامج التأهيل المختلفة، مشيراً إلى أن امتحانات معهد محضري العمليات الجراحية تمثل محطة مهمة في مسيرة إعداد كوادر فنية مؤهلة تسهم في تطوير الخدمات الجراحية بالمؤسسات الصحية.

وتكتسب هذه الامتحانات أهمية خاصة بإقامتها في مستشفى أم درمان، أحد أعرق الصروح الطبية والتعليمية بالسودان، والذي ظل على مدى عقود طويلة شاهداً على تطور الممارسة الطبية وتخريج أجيال من الكوادر الصحية.

كما تمثل مدينة أم درمان رمزاً وطنياً وتاريخياً عريقاً، ارتبط اسمها بالعلم والثقافة والنضال الوطني، وظلت حاضنة للمؤسسات التعليمية والصحية الكبرى، الأمر الذي يمنح هذه الفعالية بعداً معنوياً يعكس عودة النشاط الأكاديمي والتدريبي إلى مؤسساته الراسخة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز جودة التعليم الصحي وتطوير الكفاءات المهنية، بما يواكب متطلبات القطاع الصحي ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

سونا