وكيل وزارة الصحة يبحث مع صحة شمال كردفان خطة التدخل بالمناطق المحررة

التقى وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. علي بابكر سيد أحمد بمكتبه اليوم مدير عام وزارة الصحة بشمال كردفان الوزير المكلف د. إيمان مالك، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك استكمالاً للاجتماع السابق مع والي الولاية.

أكد الوكيل التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لقطاع الصحة بشمال كردفان، عبر توفير العيادات الجوالة والخدمات الصحية بواسطة كوادر مدربة، بجانب الإمداد الدوائي والأجهزة والمعدات من الصندوق القومي للإمدادات الطبية، داعياً إلى التنسيق مع المنظمات لتوفير الخدمات، مشدداً على أهمية خطة عاجلة للشهر الأول لتغطية المساحات الواسعة التي تم تحريرها.

من جانبها، قدمت د. إيمان مالك خطة عاجلة للتدخل بالمناطق المحررة، تضمنت أعمال إصحاح البيئة ومصادر المياه، وخطة لمدة 100 يوم كمرحلة أولى تشمل خدمات التأمين الصحي والعيادات الجوالة وقائمة بالأدوية ذات الحوجة، إضافة إلى تشغيل 12 مستشفى و6 مراكز صحية، ومكافحة الأوبئة عبر توفير المبيدات والطرمبات ومعينات المسوحات الحشرية، مؤكدة توقع عودة سريعة للمواطنين ومطالبة بتيم إسناد اتحادي لدعم التنفيذ.

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