والي الجزيرة يعلن عن تشغيل 106 مستشفى و850 مركز صحي

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم وفد جمعية تنظيم الأسرة السودانية برئاسة الأستاذ الشفيع محمد علي حمد المدير التنفيذي للجمعية أن مدينة مدني مؤهلة لتكون المدينة الطبية الأولى في تقديم الخدمات الصحية والمرجعية الأساسية في السودان .

معلناً عن إكتمال تشغيل 106 مستشفى و850 مركز صحي ويجري العمل في إقامة 4 مستشفيات جديدة لتعزيز شعار حكومته: (الصحة أولاً وثانياً وثالثاً) .

وعبر عن إشادته بدعم جمعية تنظيم الأسرة لمشاريع تصب في خدمة إنسان الولاية .

من جانبه كشف المدير التنفيذي للجمعية أن زيارتهم للولاية تأتي لتقديم الدعم الفني لفرع الجمعية بالولاية والوقوف على ما تم تنفيذه ومتابعة الإشراف وتلمس حاجة الولاية مؤكداً أن الجمعية تضع الجزيرة من أولوياتها مشيداً بالدعم المقدم من حكومة الولاية لبرامج وخطط الجمعية .

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