انطلاق حملة الاستجابة لوباء الدفتيريا بمحلية هيا بولاية البحر الاحمر

انطلقت صباح اليوم بمحلية هيا بولاية البحر الاحمر حملة الاستجابة لوباء الدفتيريا .

حيث شرف تدشين الحملة من مستشفى هيا ممثل المدير التنفيذي للمحلية وممثل برنامج التحصين وممثل منظمة الصحة العالمية وعدد من المشرفين على المستوى الاتحادي والولائي وممثل تعزيز الصحة وضابط تحصين محلية هيا والقيادات المجتمعية.

وتأتي الحملة بدعم من منظمة اليونيسف وإشراف منظمة الصحة العالمية.

تستهدف الحملة 38,150 من عمر خمس سنوات الى 20 سنة

وسوف تستمر الحملة حتى يوم 6 اغسطس 2026م.

وناشدت مدير إدارة التحصين الموسع د. سارة سيد محمود مواطني المحلية والأسر والمجتمع الحرص على تطعيم الاعمار المستهدفة بالحملة.

سونا