ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن يسجل حركة نشطة في الركاب والمركبات والبضائع خلال شهر يوليو 2026

سجل ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن حركة تشغيلية نشطة خلال الفترة من 1_31 يوليو 2026 ، شملت حركة البواخر والركاب والمركبات والبضائع، بما يعكس استمرار الميناء في أداء دوره الحيوي في حركة النقل البحري وخدمة المسافرين.

وأظهرت بيانات حركة التشغيل الشهرية الصادرة عن الميناء أن عدد البواخر بلغ 39 باخرة، فيما بلغ إجمالي حركة الركاب 31 ألفاً و33 راكباً، بواقع 14 ألفاً و753 راكباً قادمين و16 ألفاً و280 راكباً مغادرين.

وسجلت حركة المركبات 3 آلاف و800 مركبة، منها 3 آلاف و580 مركبة واردة و220 مركبة صادرة، فيما بلغ إجمالي حركة البرادات 1355 براداً، بواقع 800 براد وارد و555 براداً صادر.

كما أوضحت البيانات أن إجمالي عمليات الإفراج بلغ 710 عملية، منها 415 إفراجاً وارداً و295 إفراجاً صادراً، بينما بلغ إجمالي حركة الطبالي 4 آلاف و65 طبلية، بواقع 4 آلاف و40 طبلية واردة و25 طبلية صادرة.

وفيما يتعلق بتيدر عفش الركاب، سجلت حركة الوارد 113، مقابل 25 في حركة الصادر، وفقاً لبيانات التشغيل الشهرية.

وتأتي هذه المؤشرات في إطار الجهود المستمرة لهيئة الموانئ البحرية لتعزيز كفاءة التشغيل بالموانئ السودانية، وتسهيل حركة الركاب والبضائع والمركبات، بما يسهم في دعم حركة النقل والتجارة وخدمة الاقتصاد الوطني.

وأكدت مؤشرات الأداء لميناء الأمير عثمان دقنة أهمية الميناء باعتباره أحد المنافذ البحرية الرئيسية على البحر الأحمر، ودوره في تأمين وانسياب حركة الركاب والبضائع بين السودان والموانئ والمنافذ البحرية الأخرى.

سونا