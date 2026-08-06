وزارة الثقافة والإعلام بإقليم دارفور ومجلس الصحوة الثوري يبحثان تعبئة القواعد لإسناد معركة الكرامة

بحثت وزارة الثقافة والإعلام بحكومة إقليم دارفور مع مجلس الصحوة الثوري السوداني، سبل العمل المشترك لتعبئة القواعد الشعبية وإسناد القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة، لإكمال معركة الكرامة ودحر المليشيا المتمردة من دارفور وكردفان.

وأكد الطرفان خلال اجتماع وفدي الجانبين بالخرطوم مساء يوم الأربعاء، برئاسة وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم دارفور الأستاذ أحمد إسحق شنب، ورئيس مجلس الصحوة الشيخ موسى هلال، أن القضية وطنية وتهم كل السودانيين، وشددا على ضرورة توحيد الصف الداخلي وتوجيه الخطاب العام نحو أهداف معركة الكرامة.

وأوضح الأستاذ أحمد إسحق شنب أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا، أهمها محاربة خطاب الكراهية ومعالجة آثار الفتنة التي زرعتها المليشيا المتمردة بين المكونات المحلية، بجانب آليات التنسيق والعمل المشترك لإسناد عمليات التحرير.

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الترتيبات الجارية لتنظيم الملتقى الأول للإعلاميين السودانيين لنصرة قضية دارفور، وتوحيد الرؤية الإعلامية لتحرير ما تبقى من أجزاء البلاد من المليشيا الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار.

سونا