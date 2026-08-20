هل يصبح ثالث مصري في تاريخ توتنهام؟.. عمر مرموش يقترب من السبيرز

أبدى نادي توتنهام الإنجليزي رغبته في الحصول على خدمات عمر مرموش لاعب منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

توتنهام يرغب في التعاقد مع عمر مرموش

ويحظى عمر مرموش الذي شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 باهتمام العديد من الأندية الأوروبية أبرزها توتنهام ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين، بجانب أتلتيكو مدريد الإسباني وجالاتا سراي التركي، إلا أن نادي توتنهام يبدو الأكثر جدية في الحصول على خدمات النجم المصري.

ويبحث عمر مرموش عن فرصة أكبر للمشاركة بصورة أساسية مع مانشستر سيتي، في ظل صعوبة حجز مكان دائم في التشكيل الأساسي بسبب وجود النجم النرويجي إيرلينج هالاند.

وكشفت مصادر لشبكة BBC Sport أن المفاوضات بين الناديين تسير بشكل مكثف، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن بشأن انتقال عمر مرموش إلى صفوف توتنهام.

ويرى مسؤولو توتنهام أن عمر مرموش يمكنه تقديم الإضافة المطلوبة في الخط الأمامي، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى مهاجم قادر على التسجيل وصناعة الخطورة، بعدما تأثرت خياراته الهجومية خلال الفترة الماضية.

هل يصبح عمر مرموش ثالث مصري في تاريخ توتنهام؟

وفي حال نجاح توتنهام في حسم صفقة عمر مرموش، سيصبح المهاجم المصري ثالث لاعب مصري يرتدي قميص النادي اللندني، بعد الثنائي أحمد حسام “ميدو” وحسام غالي، اللذين سبق لهما الدفاع عن ألوان السبيرز.

وكان ميدو أول لاعب مصري ينضم إلى توتنهام، بعدما انتقل إلى صفوف الفريق قادمًا من روما الإيطالي في 26 يناير 2005، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

واستمر ميدو مع توتنهام حتى نهاية موسم 2005-2006، وقدم مستويات مميزة مع الفريق، حيث شارك في 61 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 6 أهداف، كما حصل على 9 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

وبعد عام واحد من انتقال ميدو، انضم حسام غالي إلى توتنهام، قادمًا من فينورد الهولندي، وذلك في 31 يناير 2006، ليصبح ثاني لاعب مصري يرتدي قميص النادي الإنجليزي، وخاض حسام غالي 34 مباراة مع توتنهام، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى، وحصل على 8 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

وبالتالي، فإن انتقال عمر مرموش إلى توتنهام سيمنحه فرصة لدخول تاريخ النادي باعتباره ثالث لاعب مصري يدافع عن ألوان السبيرز، بعد ميدو وحسام غالي، كما سيمنحه فرصة جديدة للحصول على دقائق لعب أكبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبقى مستقبل عمر مرموش مرتبطًا بما ستسفر عنه المفاوضات بين مانشستر سيتي وتوتنهام خلال الأيام المقبلة، في ظل رغبة توتنهام في تدعيم هجومه، وطموح اللاعب المصري في الحصول على دور أكبر داخل الملعب.

اليوم السابع