برشلونة يجهز مكافأة لـ حمزة عبد الكريم بعد تألقه فى مباراة الأهلى

كشفت شبكة Barça Times عن تطور جديد بشأن مستقبل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد تألقه في مباراة الأهلي الودية التي أقيمت مساء أمس.

حمزة عبد الكريم يتألق في مباراة الأهلي وبرشلونة

وحقق برشلونة فوزاً على النادي الأهلي بنتيجة 2 – 1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب «كامب نو» في بطولة كأس خوان جامبر، حيث تقدم برشلونة في الشوط الأول بهدفين حملا توقيع حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر، ورافينيا من ركلة جزاء، قبل أن يقلص أحمد سيد زيزو الفارق بهدف في الشوط الثاني، بينما تصدى محمد الشناوي حارس الأهلي لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وأوضحت الشبكة أن هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، وديكو، المدير الرياضي للنادي، يتجهان إلى منح الثقة لحمزة عبد الكريم والاعتماد عليه كمهاجم أساسي للفريق، حال فشل الإدارة في التعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق باب الانتقالات.

برشلونة يحسم موقفه من حمزة عبد الكريم بعد تألقه ضد الأهلي

وجاء هذا التوجه بعد الأداء المميز الذي قدمه المهاجم المصري خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما نجح في ترك بصمة قوية مع الفريق، وسجل هدفًا في فوز برشلونة على الأهلي بنتيجة 2-1، خلال بطولة كأس خوان جامبر.

كما سبق للمهاجم المصري حمزة عبد الكريم أن سجل هدفين في شباك برمنجهام سيتي بجانب هدف آخر في شباك بازل، ليتصدر قائمة هدافي الفريق الكتالوني خلال فترة الإعداد، ليؤكد قدراته الهجومية ويضع نفسه ضمن حسابات فليك للموسم الجديد.

وكان المدرب الألماني قد أشاد بإمكانيات المهاجم المصري، مؤكدًا أن حمزة عبد الكريم قدم خلال مشاركاته ما ينتظره من المهاجم رقم 9، وهو ما عزز فرصه في الحصول على دور أكبر مع الفريق الأول.

وأضافت «Barça Times» أن برشلونة بدأ بالفعل في تجهيز القميص رقم 9 باسم حمزة عبد الكريم، في خطوة قد تمهد لحصول اللاعب المصري على مكان أساسي في هجوم الفريق الكتالوني، حال عدم التعاقد مع مهاجم جديد قبل نهاية فترة الانتقالات.

اليوم السابع