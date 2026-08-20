برشلونة يعلن عودة جواو كانسيلو حتى 2029

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا إتمام تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو بعقد دائم يمتد حتى 30 يونيو 2029، ليعود الظهير المخضرم إلى صفوف الفريق الكتالوني بصورة نهائية بعد تجربتين سابقتين بقميص البارسا على سبيل الإعارة.

كانسيلو.. عودة ثالثة إلى برشلونة

بدأت علاقة جواو كانسيلو مع برشلونة في موسم 2023-2024، عندما انضم إلى الفريق قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، وشارك تحت قيادة تشافي هيرنانديز في 42 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 أخرى.

وبعد نهاية تجربته الأولى، انتقل اللاعب البرتغالي إلى الهلال السعودي، قبل أن يعود مجددًا إلى برشلونة في يناير 2026 على سبيل الإعارة.

ونجح كانسيلو سريعًا في استعادة ثقة المدرب الألماني هانسي فليك، حيث أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الفريق، خاصة في مركز الظهير الأيسر، وشارك خلال فترته الثانية في 23 مباراة، أحرز خلالها هدفين وصنع 4 أهداف.

مسيرة حافلة مع كبار أوروبا

بدأ كانسيلو، المولود في 27 مايو 1994، مسيرته مع بنفيكا البرتغالي، وحقق مع الفريق عدة ألقاب، قبل الانتقال إلى فالنسيا الإسباني في صيف 2015، حيث خاض 91 مباراة.

وخاض الظهير البرتغالي تجارب بارزة في الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان ويوفنتوس، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي في صيف 2019.

وخلال مسيرته مع النادي الإنجليزي، خاض كانسيلو عدة تجارب، من بينها الإعارة إلى بايرن ميونخ وبرشلونة، قبل أن يستقر مجددًا في صفوف النادي الكتالوني.

كانسيلو.. أحد أبرز عناصر منتخب البرتغال

وعلى المستوى الدولي، يُعد جواو كانسيلو أحد العناصر البارزة في منتخب البرتغال، بعدما تدرج في منتخبات الشباب قبل ظهوره الأول مع المنتخب الأول في سبتمبر 2016.

وخاض كانسيلو 73 مباراة دولية مع البرتغال، وكان ضمن قائمة المنتخب المتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية موسم 2018-2019، كما شارك في آخر نسختين من كأس العالم وبطولة أوروبا الأخيرة.

برشلونة يعول على خبرة كانسيلو

ويعود جواو كانسيلو إلى برشلونة هذه المرة بعقد دائم، ليصبح أحد الخيارات المهمة أمام هانسي فليك في الموسم الجديد، بفضل قدراته الهجومية وتعدد استخداماته في الخط الخلفي.

ويأمل برشلونة أن يمثل انضمام كانسيلو إضافة قوية للفريق، خاصة مع خبرته الكبيرة في المنافسات الأوروبية وقدرته على صناعة الخطورة من الجبهة الدفاعية.

اليوم السابع