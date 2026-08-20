واتساب يختبر ميزة ذكاء اصطناعى جديدة لتوسيع الصور إلى ملء الشاشة

يستعد تطبيق واتساب لإضافة ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، قد تمنح مستخدمي أندرويد طريقة أسهل لتوسيع الصور وتحويلها إلى مقاس عمودى بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:16، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية لتحرير الصور.

توسيع الصور بالذكاء الاصطناعي

وفقًا للمعلومات المتاحة، ظهرت الميزة في النسخة التجريبية من واتساب لنظام أندرويد، وتعمل الأداة من داخل محرر الرسم في التطبيق، لتتيح للمستخدم توسيع الصورة بدلًا من اقتصاصها عند الحاجة إلى تغيير أبعادها.

وتستخدم الميزة تقنية Meta AI لتحليل الصورة وإنشاء محتوى إضافي حول حوافها، بحيث تبدو الصورة أكثر ملاءمة للمقاس الجديد مع الحفاظ قدر الإمكان على المشهد الأصلي.

كيف يمكن استخدام الميزة؟

من المتوقع أن تظهر أداة التوسيع ضمن محرر الصور في واتساب إلى جانب أدوات أخرى لتحرير المحتوى ، وبعد اختيارها، يعمل الذكاء الاصطناعي على إضافة أجزاء جديدة إلى الصورة للوصول إلى النسبة العمودية 9:16.

وتبرز أهمية هذه الميزة عند استخدام الصور الأفقية أو المربعة، إذ يمكن توسيعها لتناسب الشاشة العمودية بدلًا من قص أجزاء منها، وهو ما قد يساعد في الحفاظ على العناصر المهمة داخل الصورة.

كما تشير المعلومات، إلى إمكانية إعادة استخدام الأداة للحصول على نتيجة مختلفة إذا لم تكن النتيجة الأولى مناسبة للمستخدم.

ميزة مفيدة لتحديثات الحالة

قد تكون تحديثات الحالة من أبرز المستفيدين من هذه الميزة، لأن تنسيق 9:16 يُستخدم على نطاق واسع في المحتوى العمودي الذي يملأ شاشة الهاتف، ومن المحتمل أيضًا أن تصل الأداة إلى مشاركة الصور داخل المحادثات، إلا أن طرحها في الحالات والمحادثات قد لا يحدث بالضرورة في الوقت نفسه.

متى تصل إلى المستخدمين؟

حتى الآن، لا يوجد موعد رسمي معلن لإطلاق ميزة توسيع الصور لجميع مستخدمي واتساب، إذ لا تزال قيد الاختبار ، وقد يتم طرحها تدريجيًا لمختبري النسخة التجريبية أولًا، قبل وصولها إلى الإصدار المستقر إذا قررت الشركة اعتمادها بشكل نهائي.

وتأتى هذه الخطوة ضمن توجه واتساب إلى توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق، بهدف تقديم أدوات لتحرير الصور وإنشاء المحتوى مباشرة من دون الحاجة إلى الانتقال بين التطبيقات.

وبذلك، قد تصبح ميزة توسيع الصور بالذكاء الاصطناعي إضافة عملية للمستخدمين الذين يرغبون في نشر صورهم بتنسيق رأسي مناسب للشاشة، مع تقليل الحاجة إلى قص الصورة أو تعديل أبعادها يدويًا.

اليوم السابع