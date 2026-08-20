ميتا تطلق تطبيق Meta AI لأجهزة Mac بقدرات تتجاوز الدردشة

تواصل شركة ميتا تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لديها، ومن بين ذلك تخصص تطبيق لأجهزة ماك، حيث تنضم ميتا إلى سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي المزدحم لأجهزة ماك، ويُطرح تطبيق ميتا الجديد لسطح المكتب بإصدار تجريبي 1.0 عند الإطلاق، ويبلغ حجمه 16 ميجابايت فقط بعد التثبيت.

وفقا لما ذكره موقع “9to5mac”، فإنه بناءً على الفحص الأولي، يعمل التطبيق بسلاسة على أجهزة ماك المزودة بمعالجات Apple Silicon ونظام macOS 15 أو أحدث، باستخدام AppKit وواجهة SwiftUI مع WebKit لتوفير محتوى دردشة أكثر ثراءً.

تفاصيل جديدة يوفرها تطبيق Meta AI لأجهزة ماك

ويتضمن التطبيق روابط خاصة بأجهزة ماك، مما يجعل تجربة سطح المكتب أكثر قوة من تطبيق ميتا للأجهزة المحمولة، وتستخدم ميزة Quick Invoke اختصار Option-Space لوضع مُحرر ميتا للذكاء الاصطناعي مُصغّر فوق أي نافذة تقوم بها، وتتيح لك ميزة الإملاء المنفصلة الضغط باستمرار على اختصار، ثم التحدث، ليتم كتابة الكلمات الناتجة في أي تطبيق، من البريد الإلكتروني والمستندات إلى محررات الأكواد.

كما يُمكن لتقنية ميتا للذكاء الاصطناعي ربط نافذة ماك أخرى بالمحادثة، ومع منح التطبيق إذن تسجيل الشاشة وإمكانية الوصول، يقرأ النص الظاهر في النافذة ويلتقط لقطة شاشة للسؤال التالي، وهذا مجرد جمع للسياق وليس تحكمًا كاملًا بالكمبيوتر في الوقت الحالي، وإلى جانب الدردشة، تتضمن القائمة الجانبية الوسائط، والملفات، والمهام المجدولة، وسجل المحادثات، وقسم “نبذة عني” لتخصيص الصفحة.

ويمكن للمستخدمين التبديل بين أوضاع التفكير، وإرفاق الملفات، وإنشاء الوسائط، وإنشاء ملخصات أو تذكيرات دورية، كما يتيح التطبيق إمكانية إخفاء أيقونة التطبيق في شريط التطبيقات، مما يسمح بالوصول إليها باستخدام اختصار لوحة المفاتيح.

ويُعد تطبيق Mac الأحدث ضمن سلسلة إصدارات متواصلة، حيث إنه في أبريل، استبدلت ميتا تطبيق Llama بـ Muse Spark، ثم وسع تحديث مايو نطاق Meta AI ليشمل محادثات صوتية أكثر طبيعية ومساعدة مباشرة عبر الكاميرا، أما في يوليو، أُضيفت ميزة إنشاء الصور المدعومة بتقنية Muse إلى Meta AI وWhatsApp وInstagram، على الرغم من أن ميتا سرعان ما أزالت ميزة إنشاء الصور من منشورات Instagram العامة، كما أُضيفت أداة Meta AI إلى رسائل Threads الخاصة للمحادثات الخاصة.

اليوم السابع