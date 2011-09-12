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البلاد تودع بالدموع الشريف الصديق الشريف يوسف الهندى والبشير أم المصلين
والراحل المقيم الشريف الصديق هو الخليفة الثالث بعد والده الشريف يوسف واخيه الشريف حسين وقد انتهج نهج والده الشريف يوسف الذى امتاز باسلوبه المتفرد فى تربية ابنائه اساسه الزهد والتواضع والترفع عن الصغائر وكانوا ينامون ويأكلون ويشربون بالخلوة مع سائر الناس دون تمييز، وانتهج الشريف الصديق منهج والده حيث كرس كل وقته للعبادة والارشاد ورعاية الفقراء والمحتاجين والمريدين وقد عرف بالتصوف منذ صباه وكان بعيدا عن حب السلطة والجاه ونموذجاً متفرداً قل مايجود الزمان بأمثاله .
ويعد مسجد الشريف الهندى بحى برى اللاماب من المساجد العريقة التى تجمع كافة الفصائل بالتقرب لله وعرف الشيخ بقصائده التى تعددت عناوينها ومراميها ومسمياتها وتجلياتها، فقد شملت الموالد والسيرة والرواتب والاوراد والتاريخ والجغرافيا واشتهر المسجد بترديها يوميا حتى منتصف الليل مما اكسب صوتها العالى اهالى المنطقة الطمأنينة والأمان وجعله الله مسجدا مباركاً للزائرين والقائمين.
كل سكان الحي انتابهم حزن عميق لرحيل رجل يعد خياراً من خيار….. ألارحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين .
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الصحافة
4 تعليقات
[I]ربنا يرحم الشيخ الصديق ويغفر له ولموتى المسلمين اجمعين غير انه هذا المديح الذي يمتد لاكثر من منتصف الليل لا يعطي الامان والطأنينه لاهل الحي بل هو مصدر للازعاج غير المحتمل بل ان اطفالنا ينامون واصابعهم في ازانهم من شدة الصوت بالمكبرات فبالله عليكم اتقوا الله وامدحوا بدون مكبرات واللعايز يسمع المديح يمشي المسجد.
ثانيا اول مرة في السودان اجد مسجد لا توجد فيه حلقه تلاوة بالمسجد ولا خلوة لتحفيظ القرىن الكريم ( انا الحمد لله جار المسجد ومرابط كل الصلوات بالمسجد)
وصيتي الاخيرة ارجو ان يكون المسجد منارة لدروس الفقه والعقيده وتحفيظ القرآن الكريم والسنه النبويه بدلا من كثرة المديح الذي طلب الرسول صلى الله عليه وسلم(لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله).
اقول للذي اعترض على الذي قال ان المديح يزعج اطفاله ويزعجة هو ايضا . هم يقولون لاله الا الله محمد رسول الله والله يقول في محمكم تنزيله ( اللذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الابذكر الله تطمئن القلوب ) فنحن من نعومة اظافرنا نستمع لذلكك التهليل والتكبير والتحميد فنزيد اطمئنانا في زمن كثرت فيه القنوات الفضائية الماجنة والحفلات الراقصة والفجور والخمور على مراء من الناس دون استحياء او خوف من الله.
تصحيح في ما ورد عن الشريق الصديق الشريف يوسف الهندى رحمه الله
هو الخليفة الثالث بعد أخوية الشريف عبدالرحمن و الشريف ابراهيم لهم الرحمة و الغفران و ليس كما ورد في المقال اعلاه.
ويعد مسجد الشريف الهندى بحى برى اللاماب من المساجد العريقة التى تجمع كافة الفصائل بالتقرب لله وعرف الشيخ بقصائده التى تعددت عناوينها ومراميها ومسمياتها وتجلياتها، فقد شملت الموالد والسيرة والرواتب والاوراد والتاريخ والجغرافيا واشتهر المسجد بترديدها يوميا حتى منتصف الليل مما اكسب صوتها العالى اهالى المنطقة الطمأنينة والأمان وجعله الله مسجدا مباركاً للزائرين والقائمين.
من هو خليفته ومنطقته الحالية؟