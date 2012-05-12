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14 مليون سيارة تتحرك في شوارع الخرطوم
وحملت إدارة المرور سلوك سائقي المركبات مسؤولية وقوع الحوادث ، فى وقت كشف فيه مدير مرور ولاية الخرطوم اللواء د. الطيب عبد الجليل في حوار مع (السوداني) ينشر لاحقاً بأن تلك الحوادث وقعت فقط في اليوم الختامي وليس كل الأسبوع ، مشيراً إلى أنه لم يطرأ أي تغيير فى السلوك البشري لمستخدمي الطريق رغم برامج التوعية المكثفة التي شهدها الأسبوع مع عدم تحرير المخالفات، واصفاً حوادث المرور(بحرب الشوارع) والتي تمثل ذخيرتها الحية تلك المركبات التى تجري على الطرق والتي اسماها (بساحة الحرب)، وكشف عبد الجليل بأن هنالك 14 مليون مركبة تتحرك داخل شوارع ولاية الخرطوم ، مشيراً إلى دخول (3500) مركبة يومياً للخرطوم من الولايات المجاورة و (3) ملايين نسمة يدخلون للخرطوم يومياً ما يشكل تحدياً كبيراً للمرور بالولاية ويتطلب تضافر جهود كافة الجهات ذات الصلة ، مناشداً سائقي المركبات بضرورة اتباع قواعد المرور والاستجابة لبرامج التوعية المرورية وتطبيقها على أرض الواقع.[/SIZE][/JUSTIFY]
السوداني
4 تعليقات
[SIZE=4]هو عدد سكان الخرطوم 6 ملايين وبي حسب كلامك في 3ملايين بجو من الولايات يبقى 9مليون طيب 14 مليون دي جبتها من وين!![/SIZE]
يا منير قال ليك 14مليون مركبة تتحرك داخل شوارع ولاية الخرطوم اذا كان عددنا كلنا 9مليون تبقي ال 14 مليون مركبه دي القاعد يحركها منو؟؟؟؟؟؟يا ذكي
[SIZE=4]احترموا عقولنا اذا كان عدد السيارات فى السعوديه لا يتجاوز 8 مليون وافقر بيت يملك سيارتين على الاقل .فكيف يكون عدد السيارات فى السودان 14 مليون .. وكلامك بالمنطق صح يا حلو لكن فى ناس همها تهاجمك وبس[/SIZE]
دي احصائية غلط او الصحفي سمع غلط ؟ يا عدد سكان السودان 30 مليون يعنى عدد السيارات نصف عدد السكان؟ واذا افترضنا جدلا ان عدد سكان الخرطوم 7 مليون يعنى كل مواطن في الولاية عندو 2 عربية ؟ انت ما نصيح ولا شنو؟