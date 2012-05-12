14 مليون سيارة تتحرك في شوارع الخرطوم





[JUSTIFY][SIZE=5]شهد اليوم الختامي لأسبوع المرور العربي حوادث متفرقة بكافة أنحاء ولاية الخرطوم أدت لوفاة (5) أشخاص فيما بلغت حالات الأذى الجسيم (13) حالة وبلغت إصابات الأذى البسيط والجراح (19) حالة بينما رصدت التقارير (118) حادث تلف وقعت خلال يوم الخميس فقط.وحملت إدارة المرور سلوك سائقي المركبات مسؤولية وقوع الحوادث ، فى وقت كشف فيه مدير مرور ولاية الخرطوم اللواء د. الطيب عبد الجليل في حوار مع (السوداني) ينشر لاحقاً بأن تلك الحوادث وقعت فقط في اليوم الختامي وليس كل الأسبوع ، مشيراً إلى أنه لم يطرأ أي تغيير فى السلوك البشري لمستخدمي الطريق رغم برامج التوعية المكثفة التي شهدها الأسبوع مع عدم تحرير المخالفات، واصفاً حوادث المرور(بحرب الشوارع) والتي تمثل ذخيرتها الحية تلك المركبات التى تجري على الطرق والتي اسماها (بساحة الحرب)، وكشف عبد الجليل بأن هنالك 14 مليون مركبة تتحرك داخل شوارع ولاية الخرطوم ، مشيراً إلى دخول (3500) مركبة يومياً للخرطوم من الولايات المجاورة و (3) ملايين نسمة يدخلون للخرطوم يومياً ما يشكل تحدياً كبيراً للمرور بالولاية ويتطلب تضافر جهود كافة الجهات ذات الصلة ، مناشداً سائقي المركبات بضرورة اتباع قواعد المرور والاستجابة لبرامج التوعية المرورية وتطبيقها على أرض الواقع.[/SIZE][/JUSTIFY]

السوداني