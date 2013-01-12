مصريات ومغربيات يرغبن في الزواج من سودانيين

[JUSTIFY]إنتشرت مواقع الزواج الإلكترونية على شبكة الإنترنت والتي تجمع بين الباحثين عن النصف الأخر ومن أشهر مواقع الزواج العربية زواج النيلين والذي يشكل السودانيين من مختلف أماكن تواجدهم في أنحاء العالم غالبية رواد خدمة الزواج مع وجود أعداد كبيرة من جنسيات عربية وأجنبية في خدمة زواج النيلين المجانية.
وتقول إمراة مصرية تبحث عن زوج سوداني من خلال زواج النيلين.
(اخترت سودانى لانهم طيبين ويعرفون قدر المرأة و محترمين وبحب الرجل الأسمر أتمنى من الله انسان عاوز يحب ويتحب عاوز يستقر بجد).
و مصرية من مدينة القاهرة ترغب في الزواج من سوداني
(انسه عمرى 40 سنه وبعمل فى شركه سياحيه ومقيمه فى مصر القاهره تحديدا من اصل نوبى واعتز بنوبيتى (نوبيه اسوانيه ) بالنسبه للشكل ,العيون بنى فاتح وقصيره ولون البشره بنى فاتح لكن بدينه شويه هذا كل شئ)
ومصرية من مدينة القاهرة لونها حنطي فاتح وعمرها 29 سنة ليس لديها مانع من الزواج من سوداني ولكن بشرط
(مش عايزة ارمل او مطلق باولاد اومتزوج يراسلني مش ناقصة قلبة دماغ)
وتطلب آنسة من مصر الإسكندرية في مواصافات زوجها السوداني المنتظر
(يتقى الله فى شريكة حياته)
وتقول فتاة مغربية عمرها 23 سنة
(مغربية احب الزواج من سوداني … سوداني يحبني ويهتم فيني)
وتقول آنسة من المغرب تفضل ان يكون زوجها من السودان.
(طيبة وجادة وبسيطة جدا حابة ان اتعرف على انسان بسيط فقط وارجو ان يكون من اهل ناس السودان الطيبين)
ومغربية من الدار البيضاء تحمل درجة البكالريوس.
(اللهم زوجني رجلا صالحا تقر به عيني و تقر بي عينه يا ذا الجلال و الاكرام ان يكون سوداني جاد لانني بحب ناس السودان كثير).
ألاف من الشباب والشابات السودانيين يستخدمون خدمة زواج النيلين للبحث عن النصف الحلو يضعون بياناتهم واحياناً صورهم و يحددون مواصفات الشريك المنتظر في إنتظار القسمة والنصيب.
إعداد معتصم السر النيلين -الخرطوم
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122 التعليقات
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2013/01/12 at 7:49 ص (UTC 2) رابط التعليق
السودانيين كانوا زمان الان في انتهازية ولعب وضحك .. عندك فلوس مية واحد يجيك .. بعدين الزواج من الاجنبيات ما ميال ليه الا جنسية معينة في السودان..
2013/01/12 at 8:06 ص (UTC 2) رابط التعليق
هههه الله يجازى منحكم هو نحن ناقصين يا بلد
2013/01/12 at 9:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
دل دل جنس كضب
2013/01/12 at 10:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=6]لازم يكون الحلو موجود عشان يبيخ ليكم القعدة بالله شوفوا لينا الحلو وين عشان اصلوا الموضوع بايخ وعبيط [/SIZE]
2013/01/12 at 10:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=6]وبعديين بناتنا ويين نوديهم نخللم ولا كيف[/SIZE]
2013/01/12 at 10:34 م (UTC 2) رابط التعليق
والله كان زمان السودانيين طيبين الان لا تنخدعوا يا بنات السي عدد كبير جدا وامكانيات متواضعه جدا وعندكم في العتبه وفي مصر عموم سودانيين اما المغرب والله الوصول لها صعب لازم امكانيات كبير ولو متوفره بتكون هي زوجه ثانيه او ثالثه وحايكون نفس النوع السي خلوها علي الله بس ولاكن الطيبه انتهت
حسن محمد أحمدعباس
2015/03/12 at 2:36 م (UTC 2) رابط التعليق
أنا سودانى متزوج وملتزم وعمرى 48سنة لدي اربع بنات وولدان والحمدلله.البنت الكبرى تدرس طب اسنان جامعة الخرطوم وابن يدرس هندسة مدنية والبقية فى المراحل الراسية المختلفة.أرغب فى الزواج من مصرية أومغربية أو موريتانية أوسودانية مقيمة وتعمل بالخليج على أن تسهل لى أمر العمل والاقامة معها وأن ننجب أطفالا ونتعامل سويا فى موضوع الاعاشة ولكن يبقى الهدف لكل منا هو تحقيق هدفه من الغربة وذلك بمعاونة شريك حياته.
مهنتى:1/مدير مالى2/ادارى3/المخازن والمشتريات4/التخليص الجمركى.
هاتف : 910979247-00249
mail-hassanhandasa2020@hotmail.com
omad
2016/02/28 at 11:57 م (UTC 2) رابط التعليق
يووووووووخ ما كفاااااك
ياخ انت لاقي البنين و الحياة و من وظايفك الكتيرة دي اكيد لاقي الدينار
يعني الباقي ليك بس لحم ابيض؟؟؟؟؟؟
ياخ احمد الله
السودانية دي مالا عليك الله
بتلقي جنس خمرتا دي هناك؟؟؟؟
الناس يقولو : يا الله واحدة سودانية
و انت تقول تانية و اجنبية؟؟؟
غايتو الله يديك!!!
بعدين تورينا طعمهم كيف
عبده محمد
2015/04/12 at 10:43 م (UTC 2) رابط التعليق
جاد في الزواج من اي فتات لكن تخاف الله
حسن يسن على
2015/04/19 at 10:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
السودانى سودانى ولن يفقد عمامته وفى كل مجتمع هناك فاقدى الخلق ونحن من كوكب الارض ولسنا ملائكه ولا انبياء فاهلا ومرحب بكل سودانى شيال التقيله واخو البنات وصاحب العرض وتب على كل فاقد اصل فهو لايمثلنا ونحن منه براء
شاب سوداني من مدينة الدويم
2015/04/25 at 11:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
انا شاب اسمر من السودان اصيل وقبيلتي جعليه اريد الزواج من فتاه مصريه او مغربيه او اي جنسيه اخري ابلغ من العمر 20 عام تشترط ان تكون مسلمه ومحترمه تبلغ من العمر 18 عام للتواصل معي عبر واتساب 249969528350+ او 0969528350 وبتشكر الموقع جزيل الشكر مع امنياتي للجميع بالتوفيق اخوكم منذر_
Mohammed mustafa
2015/04/26 at 8:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
ربنا يوفقكم في عمل الخير
أبوبكر الصديق عبدالله
2015/05/02 at 1:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
أنا شاب مسلم أبلغ من العمر 35 سنه أرغب فى الزواج من أى جنس شرط أن تكون مسلمه أقيم حاليا فى السودان أعمل فى مجال التجاره الحره وهذا رقمى للواتساب أو الإتصال {249922224685+}
احمد حسن
2015/05/05 at 6:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
انا شاب سوداني مقيم بفرنسا وعمري 36 ولوني اسمر فاتح وطولي 172 سم ووزني 72 ك وارغب بالزواج من مغربية او مصرية بنت ناس ومحجبة ومتعلمة
بنت ناس
2015/06/14 at 3:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
انا فتاه 25 سنة سعودية .. ارغب بالزواج من أي جنسيه عربيه ، يكون مسلم ولا يهم الشكل
فضل الله اسماعيل
2015/07/01 at 8:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
اذا كنتى جادة فى الزواج انا جاد اعمل مهندس مدنى بالسودان اذا بتقبلى العيش فى السودان اتصلى على الرقم الاتى 0914294786
ahmed
2015/07/03 at 11:16 ص (UTC 2) رابط التعليق
ممكن نتواصل انا سوداني مقيم بالامارات 00971566420264
علاء
2017/07/31 at 10:03 م (UTC 2) رابط التعليق
أنا علاء من مصر أنا اريد الزواج منكي
bhaihnourdine92
2018/07/17 at 2:52 م (UTC 2) رابط التعليق
انا من الجزائر 26 سنة اريد الزواج من اي جنسية عربية مهم يكون لديها مسكنها الخاص مستعد للسفر اليها لا يهمني السن مهم تكون جادة في الزواج هذا رقمي للتواصل 00213780597067 او +213780597067
هاشم عثمان
2015/06/14 at 12:28 م (UTC 2) رابط التعليق
شاب سوداني متعلم وطموح وسيم وعلى خلق ودين ومثقف مقيم في الدمام عمري 35 سنه ابي اتزوج من أي جنسيه رقم الجوال 0509310075
moosa
2015/06/21 at 7:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
من اصل سوداني 25سنة خريج جامعي أعمل بالسعودية الدمام بشركة أصفر البشرة متوسط الحجم خلوق ومثقف باقي التفاصيل بعد التواصل أرغب في ذوجة من كل البلدان بس تكون مسلمة وجادة أهما شي الجدية تواصل0558937485
وطني ولا ملي بطني
2015/08/26 at 3:31 م (UTC 2) رابط التعليق
أصفر ومنقة لونو بحبو عشان عيونو
سوداني أصفر دي اول مرة اسمعها
omad
2016/02/29 at 12:02 ص (UTC 2) رابط التعليق
الكريمات يازول
ممكن تكون برتقالي كمان
الشي دا
علم و متخصصين
هاشم شمس الدين
2015/06/24 at 10:35 م (UTC 2) رابط التعليق
هاشم شمس الدين سوداني الجنسية ماعندي مانع ازوج من اي جنسية مسلمين
محمد مهناب
2015/06/26 at 3:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
ابحث عن زوجة متعلمه والبشر مثل اصابع اليد مختلفين وكل شخص لديه راي في زواج بنت بلده او اجنبيه المهم تكون مسلمه وعفيفه تحفظ شرفه وكرامته ربنا يرزق كل شخص نصيبه
مجاهد المهاجى
2015/07/06 at 3:29 م (UTC 2) رابط التعليق
مقيم بالسعودية 00966562568337
Mohamed Saeed
2015/07/18 at 4:46 م (UTC 2) رابط التعليق
ابحث عن جاده استثنائية.. عقلانيه… مشاعريه..
محمد كمال يعقوب
2015/07/24 at 12:09 ص (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم
انا محمد عمري 26 سنه ارغب ف الزواج من مصريه لانهم ستات بيوت وبيعرفو يقدرو ازواجهم
انا شغال مدرب كمال اجسام
طولي 176 وزني 88 كيلو )لاعب كمال اجسام(
اتمني الجديه
00249922955556
دا رقمي
حرازم عبدالباقي البدري حسن
2015/07/24 at 12:46 م (UTC 2) رابط التعليق
ليس المهم ان تكون الفتاة جميلة ،اهم شي ان يكون لديها قلب طيب وحنون
حرازم عبدالباقي البدري حسن
2015/07/24 at 12:52 م (UTC 2) رابط التعليق
انا خريج جامعة افريقيا العالمية واغب في الزواج وليس المهم انت تكون الفتاة جميلة اهم شي عني ان يكون قلبها طيب وحنون
00249967358479
علي عيد
2015/07/26 at 1:15 ص (UTC 2) رابط التعليق
خدمت المواقع السودانية خاصة ، في مجال طلبات الزواج الآلاف من راغبي الزواج من الجنسين في عرض طلباتهم و ساهمت في تزويج الكثيرين منهم عن طريقها و القضاء علي بورة كثير من الشباب .
بنحب من بلدنا السودان
2016/07/04 at 10:16 ص (UTC 2) رابط التعليق
اوع من المواسير ههههههه
محمود محمد علي
2015/07/30 at 1:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
اتمنى للجميع التوفق
يوسف
2015/08/11 at 5:30 م (UTC 2) رابط التعليق
انايوسف سودانى ارغب فى الزواج من فتاة تقدس الحياة من اى دولة لامانع ان كانت ارملة اومطلقة فقط تكون جادة للتواصل 00249929431221الواتساب
عثمان
2015/08/11 at 9:08 م (UTC 2) رابط التعليق
انا اول مرة اسمع بواحدة مصرية دايرة تعرس سودانى، ههههههههههههههههههه
عثمان
2015/08/11 at 9:12 م (UTC 2) رابط التعليق
الزول النشر المقالة دى ما عارف الحاصل ساكت صدقوني،
عثمان
2015/08/11 at 9:17 م (UTC 2) رابط التعليق
الدليل على انو السودانى راجل اصيل الاجنبيات مابدوروه لانو واضح وصريح
بنحب من بلدنا السودان
2016/07/04 at 10:14 ص (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههههههههههههههههه
عمر
2015/08/20 at 7:13 م (UTC 2) رابط التعليق
ارغب الزواج من سودانيه او مغربيه
00966502742232
عوض -السودان
2015/08/26 at 11:06 ص (UTC 2) رابط التعليق
where is alhelow alnilin with out you with out taste
we need your comments
منصور
2015/08/28 at 11:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
ارغب في الزواج من انسانه تخاف الله وتقدس الحياه الزوجيه متعلمه وكريمه
منصور
2015/08/28 at 11:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
ارغب في الزواج جادي جدا …00249128067007
المقداد
2015/09/03 at 10:05 ص (UTC 2) رابط التعليق
ارغب في زواج من كل مراة ملتزمة
اعمل مهندس في الخرطوم
التواصل
+249112470709
mohamed sultan
2015/09/14 at 12:18 ص (UTC 2) رابط التعليق
رقب الزواج من اي بلاد لامانع
واتساب 0990934275
محمد احمد عبدالهادى
2015/10/07 at 1:30 م (UTC 2) رابط التعليق
أنا شاب مسلم أبلغ من العمر 35 سنه أرغب فى الزواج من أى جنس شرط أن تكون مسلمه أقيم حاليا فى السودان أعمل فى مجال التجاره الحره وهذا email maao24@yahoo.com
ابراهيم الزبير عبدالله
2015/10/11 at 4:09 م (UTC 2) رابط التعليق
اريد الزواج خريج اداب الخرطوم مطلقه لاتفرق تكون بصحه جيده جدا
abdelhafeez
2015/10/12 at 1:21 م (UTC 2) رابط التعليق
اتمنى الروحة الصالحة
R.SH
2015/10/12 at 5:54 م (UTC 2) رابط التعليق
سوداني محترم متدين وجيه طويل القامة عريض جسم متناسق اعمل فى السعودية الدخل الشهري 4000 ارغب فى الزواج من بنت عربية مسلمة محترمة واصيلة مقيمة فى السعودية مصرية مغربية سودانية للتواصل /واتس اب/ 0508873218
محدي مبارك
2015/10/15 at 11:21 م (UTC 2) رابط التعليق
ارغب في بنت حﻻل مصرية تقيم معي في السودان وعمرها ﻻ يتجاوز 30 عاما
ابو فاطمة
2015/10/17 at 2:01 م (UTC 2) رابط التعليق
سودانى مقيم بالسعودية ارغب بالزواج من مغربية اومصرية او اى جنسية عربية اخرى مقيمة بالسعودية علما اننى متزوج من سودانية مقيمة بالسودان
محمد
2015/10/27 at 3:49 ص (UTC 2) رابط التعليق
ارغب الزواج من الجنسيتن لما لهم من تجارب ناجحة وصادقة ولعدته اعتبارات اعتقد مهمه محتاجة لتقدير واحترام بدون تقاطعات كبيرة
Aisha
2015/10/30 at 9:21 م (UTC 2) رابط التعليق
سودانيه مسلمه اقيم صلاتي وهي الاهم عندي عمري :28 سنه ، طولي : 165 ،وزني :60 ، مستوي التعليم :جامعي ، اللون :خضراء ، الوظيفه : اعمل ، يتيمة الابوين اقيم مع اخوتي ، اريد الزواج من شاب متدين سوداني او سوري او مصري
hf, lpl]
2015/11/24 at 11:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
سوداني مقيم بالمملكة السعودية متزوج و لي اربعة اولاد اصغرهم 19 سنة و الحمدالله الواتساب 00966596443670
احمد الطاهر
2016/04/06 at 1:45 م (UTC 2) رابط التعليق
توكلنا على الله
مصطفى النقر
2015/10/31 at 8:27 م (UTC 2) رابط التعليق
انا شاب سوداني خريج جامعة التخصاص شبكة اتصال السكن الخرطوم في حياتي العامه شعر وكتيب رويات مسلسلات افلام العمر 24سنة انا ابحث عن زوجه مازات اهمي العمر او الوان او الحجم او الجنس بس تكون طيبه واخلقه عاليه وحنون ورمنسي للتواصول دي رقم الواتساب او رقم السكابي 00249968463512 وشكرآ
abaass
2015/11/02 at 1:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
شكرا لله وللنيلين
حسام الدين محمود عبد الله محمد علي
2015/11/07 at 9:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
ارغب في الزواج من مصرية او مغربية جميلة محترمة عمرها لا يزيد عن ٢٥ سنة
عبدالحليم محمد
2015/11/12 at 10:00 م (UTC 2) رابط التعليق
سوداني جعلي مقيم بالمملكه بالرياض العمر41عام أقيم بالرياض راتبي4000ألف اريد الزواج من سودانيه مفيده بالرياض طبيبه وجل دي جدا
حافظ ابراهيم الحاج
2015/11/19 at 9:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
انا سودانى مقيم فى السودان الخرطوم اعمل موظف ارغب الزواج من فتاة من قطر مطلقة او ارملة لا يهم والعمر لاا يتجاوز 40 عام
حافظ ابراهيم الحاج
2015/11/19 at 9:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
انا من السودان اعمل موظف مقيم فى السودان ارغب الزواج من فتاة عربية لا يهم مطلقة او ارملة والعمر لا يتجاوز 40 عام
حافظ ابراهيم الحاج
2015/11/19 at 9:59 ص (UTC 2) رابط التعليق
انا من السودان اعمل موظف مقيم فى السودان ارغب الزواج من فتاة عربية لا يهم مطلقة او ارملة والعمر لا يتجاوز 40 عام 002490916022477
عادل
2015/12/06 at 9:52 م (UTC 2) رابط التعليق
ارغب فى زواج مصرية جميلة الشكل والمظهر وتكون بنت حلال انا عادل مصرى مقيم فى قطر وأعمال فى مجال العلاقات العامة والجمارك وحبب أتعرف
إسماعيل محمد
2015/12/16 at 11:45 م (UTC 2) رابط التعليق
مدتين من أسرة محترمه اخاف الله وأحب ان اصون نفسي بحلال والله خير الشاهدين
حسن
2015/12/30 at 11:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
موقع جميل للجدين وانا مفتخر بهذا الموقع والقائمين عليها والشكر موصول
المهندس يحي
2016/01/07 at 7:34 م (UTC 2) رابط التعليق
ماشا اللة ياناس الموقع قدمتو هدية للامة الاسلامية بالزواج والعفة لكم الشكر والتقدير انا مقيم في السودان امنياتى لكل شخص يجد النصف الاخر
حبيبة
2016/01/08 at 1:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم انا شابة مغربية ارغب بالزواج من اي جنسية المهم يكون طيب 212618898052
هلب
2016/01/09 at 9:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
للجادات فقط من اي دوله عربيه كلنا مسلمون شرط تكون ملتزمه وتخاف الله في كل شئ
وليد الكاهلي
2016/01/10 at 9:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
إنسان فقير وأريد الزواج جنسيتي سوداني رقمي واتس اب ايمو 0096550375039
LAHCEN
2016/01/14 at 6:13 م (UTC 2) رابط التعليق
اريد فكرة على الرجل السوداني
اسماعيل
2016/01/19 at 2:01 ص (UTC 2) رابط التعليق
اريد الزواج من سودانيه او مغربيه
اسماعيل
2016/01/19 at 2:11 ص (UTC 2) رابط التعليق
انا مهندس بالسودان ارغب الزواج بسودانيه او مغربيه محترمه رقم الواتساب 00249909260008
ابوبكر
2016/01/31 at 5:52 م (UTC 2) رابط التعليق
سوداني العمر 21 سنه خريج هندسة سيارات ارغب بالزواج من فتاه محترمه وجميل وعفيفه بس
00249995041129
مرتض
2016/02/01 at 12:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
فكرة جميله
اسماعيل
2016/02/22 at 2:18 ص (UTC 2) رابط التعليق
مهندس مقيم بالسودان ارغب بالزواج من سودانيه او مغربيه رقم الواتساب 00249121374461
بنت المغرب
2016/03/08 at 8:11 م (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله. الزواج من سوداني او اجنبي مش دايما بينجح ..في زيجات تفشل قبل ان تبدا .اي نعم ناس السودان طيبين لكن لكل قاعدة شواذ.انا من تجربيتي الشخصية تزوجت جعلي ارمل مقيم بالسعودية..حتى لما وقع الطلاق حقوقي كاملة لم اخدها منه ..نهايتو زي مافي سودانين طيبين في ناس لؤماء ونصابين .
ابراهيم بابكر
2016/05/21 at 3:24 م (UTC 2) رابط التعليق
جبر الله كسرك اختي
هل تقبلي بي زوجا (زوجة ثانية)
حبيبة
2016/03/10 at 6:05 ص (UTC 2) رابط التعليق
فتاة مغربية
ابراهيم عبدالله
2016/04/07 at 1:17 ص (UTC 2) رابط التعليق
ارقب في الزواج من مغربيه
عوض احمد
2016/04/08 at 9:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
انا ابحث عن زوجه مامهم العمر +249900516339
أبوفراس
2016/04/26 at 5:19 م (UTC 2) رابط التعليق
أبوفراس
العمر 45 سنه
السودان
كوتر
2016/07/20 at 3:25 ص (UTC 2) رابط التعليق
انا من المغرب العمر 25 سنه ابحت عن سوداني لزواج يكون جادي انا طولي 1،68 الوزن 68 بيضاء لم يسبق لي الزواج من قبل رقم 00212623974629
محمد
2016/08/20 at 10:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
انا سوداني ارغب في الزواج من اي جنسيه للتولصل عبر الواتساب00249111249249
مغربية 39
2016/08/30 at 4:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله .انا مغربية من الجنوب محجبة بيضاء اليشرة محجبة ..مطلقة بدون اطفال .ابحث عن رجل سوداني جاد مغترب او مقيم باحدى دول الخليج ارمل او مطلق محاور جيد يتمتع بروح الدعابة والمرح محب للطبيعة ملتزم بدينه لايتجاوز ال53سنة .وهذا رقمي للتواصل واتساب 00212612043032.اتمنى التوفيق للجميع
mohamed
2016/09/10 at 9:39 م (UTC 2) رابط التعليق
سوداني طبيب ارغب في الزواج من مصريه او مغربيه جاده تقدس الحياة الزوجيه بصحه جيده بيضاء البشره
للتواصل 0121709082
سالم الغامدي
2016/11/27 at 6:42 م (UTC 2) رابط التعليق
ارغب الزواج من مطلقه من الباحه المملكه العربيه السعوديه جوال 0504850169
عزووو
2016/12/01 at 9:06 م (UTC 2) رابط التعليق
عايز عروس
ادم البزعي
2016/12/01 at 9:30 م (UTC 2) رابط التعليق
Greeeeeeaaat
مغربية 39
2016/12/07 at 8:45 م (UTC 2) رابط التعليق
انا صاحبة الاعلان مغربية 39 الحمد لله توفقت ارجو حذف رقمي وملفي.الف شكر للموقع …اتمنى التوفيق للجميع
ج ج عيسي
2016/12/28 at 12:28 م (UTC 2) رابط التعليق
ارغب في الزواج من خلوقه متدينه
غانم
2017/01/17 at 9:15 م (UTC 2) رابط التعليق
عربي للزواج من سودانية أرملة أو مطلقة
الامير محمود الحسن
2017/01/19 at 1:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
لديه الغربه في الزواج من مغربية
عبدالفتاح
2017/02/04 at 10:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
سوداني من شندي ارقب زوجه عربيه 0911100026
عبدو
2017/02/12 at 12:59 م (UTC 2) رابط التعليق
شاب سوداني مهندس أرغب في الزواج من إمرأه جاده ومحترمة واتساب 00249116447217 ما عندي مشكله في العمر
إسماعيل
2017/02/19 at 4:28 م (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم انا انسان اخف ربي حمدلله بصلي ابحث عن زوج صالحه تزوجتي وكون تحت امره لايهم من اي بلد توصل واتساب/233555212073
الحلو
2017/03/14 at 10:56 م (UTC 2) رابط التعليق
وانا موجود عايز اعرس هههه
تاني شي في واحد تاني في النيلين اسمه حلو وانا الحلو في اختلاف من حلو دا اختفا وانا الحلو
الحلو
2017/03/14 at 11:00 م (UTC 2) رابط التعليق
انا سوداني لست كبير في العمر انوي ان اتعرف على فتاه تصبح زوجتي مستقبلا
الحلو
2017/03/14 at 11:03 م (UTC 2) رابط التعليق
هههه امزح
انا اعيش بين المملكه العربيه السعوديه والسودان
الحلو
2017/03/14 at 11:04 م (UTC 2) رابط التعليق
غأيتو كلكم عايزين مغربيات هههههههههههههههههههههههه
حاج الجرافة
2017/03/17 at 1:57 م (UTC 2) رابط التعليق
الهم لاشماته
الخبر جميل خصوصا في ناس من 2017
حاج الجرافة
2017/03/17 at 1:59 م (UTC 2) رابط التعليق
الحكمة من الخبر
ياخ ماةقت حكمة
المهم البنات العايزأت يعرسن مايعرسن الا مني لي اني ماكبير في العمر ولاصغير في الشباب فعليا والحمد لي الله والشكر
حاج الجرافة
2017/03/17 at 2:00 م (UTC 2) رابط التعليق
(تصحيح:وقت:)
حاج الجرافة
2017/03/17 at 2:01 م (UTC 2) رابط التعليق
التعليق المئه
رضوان عبدالله
2017/03/28 at 2:29 م (UTC 2) رابط التعليق
انا سوداني ومسلم وغير متزواج وغير مرطبت شغال عمل حرة والحمدلله علي حال داير لي واحد تكون بنت ناس و بنت رجال ابوة رجل صح العمور ٢٢سنة السكن دارفور والخرطوم
منال
2017/04/08 at 6:25 م (UTC 2) رابط التعليق
منال من المغرب العمر 26 سنة البشرة بيضاء متحجبة محافظة على صلواتي طولي 1،69 الوزن 66 كلو لم يسبق لي الزواج من قبل .مستوى الدراسي الثاتوي اداب .ابحت عن سوداني يخاف الله تعالى ويكون على صدق وجد بزواج على سنة الله ورسوله للجادين التواصل مغي على الرقم التالي والله ولي التوفيق 00212657515366
ابوالبشر
2017/08/01 at 11:36 م (UTC 2) رابط التعليق
00249918080405
himw
2017/09/29 at 8:49 ص (UTC 2) رابط التعليق
انا معجب بالفكرة الخيرية والمبادرة الطيبة والله
محمود
2017/09/29 at 8:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
انا ارعب في الزواج من سودانية
عبدالباسط احمد
2017/10/08 at 7:44 م (UTC 2) رابط التعليق
انااريد الزواج الشرعي وافضل من مغربيه العمر اقل مابين 20و40 ويستحب ان نكون متعلمه امور الدين ولها شهاده علميه ولها مصدر دخل وتكون عارفه الحقوق الزوجيه . اما تحصيلي انا احمل شهاده بكالاريوس في القانون اضافة الى الدورات التدريبيه وارغب حقيقه في الزواج وهذ جوالي 0024997750056 او 00249115154805
عمر عثمان
2017/10/09 at 2:58 م (UTC 2) رابط التعليق
ابحث عن النصف الاخر
hamato
2017/10/28 at 11:24 م (UTC 2) رابط التعليق
انا محمد من السودان 27سنه
الطول170
الوزن65
لون بشرتي اسمر
بدر الدين
2017/11/16 at 10:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
ابحث عن بنت مغربية لزواج
ابووامل
2017/11/29 at 11:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
انا اربعينى مفلس متعلم ارغب بزواج ثريه ملتزمه مقبولة الشكل عمرها اقل من 45لايهم الجنسيه والديانه وانا مسلم سنى متمسك
إسمي محمد طاهر جللو
2017/12/11 at 11:43 م (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم أراغب في إمرأة مؤمنة بالله تعالى ورسوله المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم عربية موافة وعمرها من 20سنة
إلى 30سنه فقية في الدين مكثرة ذكرالله وصلاة
على النبيص صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم
الرفاعي
2018/02/28 at 7:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
عايز مغربيه
مجتبي
2018/04/23 at 2:36 م (UTC 2) رابط التعليق
اطلب الزواج من مغربية لايهم العمر
ابراهيم
2018/08/01 at 2:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم انا ابراهيم من السودان مسلم سني عمري 30ابحث عن فتاه مغربيه للزواج للجادين فقط التواصل عبر الوات سب 249923024433+
السيد اليحي
2018/10/15 at 11:51 م (UTC 2) رابط التعليق
ارغب ف الزواج من عربيه شرط ان تكون مغربيه او مصريه او خليجيه او موريتانيه عل ان تفضل الاقامه معي في اي جزء انا اعيش فيه علما بانني الان اعيش في الخليج وهذا رقمي للتواصل 00971508377184 علما بانني عربي سوداني من اصل عربي
ابواحمد
2018/11/09 at 7:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
ارغب في الزواج من امراة مسلمة تخاف الله وتحفظ شئ من القران تقبل العيش في السودان متزوج ولدي اولاد احمل الدكتوراة في المناهج متعاون مع بعض الجامعات وهذا رقمي للتواصل 091223952 ورقم اخر 0123679918
حسن حسب الرسول
2018/11/13 at 2:01 م (UTC 2) رابط التعليق
ارغب بالزواج من سعوديه 4
صالح السوداني
2019/05/17 at 7:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
أنا رجل أعمال سوداني أعمل في مجال إستيراد البضائع من مختلف دول العالم ، أريد الزواج من إمرأة مصرية أو مغربية تجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة ، وذلك لكي تساهِم معي في إدارة أعمالي التجارية
النیل الامین
2019/05/21 at 4:50 م (UTC 2) رابط التعليق
ارغب فی ذواج المصریه التی ذکرت ان عمرها 40سنه مثقفه لدیها سکن خاص ببلدها صاحبة مهنه حتا نساعد بعض وان تکون جاده عمرها مابین 30/38سنه
انا شخص بسیط عمری41سنه اعمل فی مجال الفنادق للجدیه لمن ترغب التواصل عبر رقمی واتساب00249915319885
مدثر
2019/08/02 at 10:33 م (UTC 2) رابط التعليق
من السودان ارغب في الزواج من كل الدول العربية+٢٤٩٩٩٩١٢٠٢٩٩