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منوعات

2013/01/12

2013/01/12


مصريات ومغربيات يرغبن في الزواج من سودانيين



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[JUSTIFY]إنتشرت مواقع الزواج الإلكترونية على شبكة الإنترنت والتي تجمع بين الباحثين عن النصف الأخر ومن أشهر مواقع الزواج العربية زواج النيلين والذي يشكل السودانيين من مختلف أماكن تواجدهم في أنحاء العالم غالبية رواد خدمة الزواج مع وجود أعداد كبيرة من جنسيات عربية وأجنبية في خدمة زواج النيلين المجانية.
وتقول إمراة مصرية تبحث عن زوج سوداني من خلال زواج النيلين.
(اخترت سودانى لانهم طيبين ويعرفون قدر المرأة و محترمين وبحب الرجل الأسمر أتمنى من الله انسان عاوز يحب ويتحب عاوز يستقر بجد).
و مصرية من مدينة القاهرة ترغب في الزواج من سوداني
(انسه عمرى 40 سنه وبعمل فى شركه سياحيه ومقيمه فى مصر القاهره تحديدا من اصل نوبى واعتز بنوبيتى (نوبيه اسوانيه ) بالنسبه للشكل ,العيون بنى فاتح وقصيره ولون البشره بنى فاتح لكن بدينه شويه هذا كل شئ)
ومصرية من مدينة القاهرة لونها حنطي فاتح وعمرها 29 سنة ليس لديها مانع من الزواج من سوداني ولكن بشرط
(مش عايزة ارمل او مطلق باولاد اومتزوج يراسلني مش ناقصة قلبة دماغ)
وتطلب آنسة من مصر الإسكندرية في مواصافات زوجها السوداني المنتظر
(يتقى الله فى شريكة حياته)

وتقول فتاة مغربية عمرها 23 سنة
(مغربية احب الزواج من سوداني … سوداني يحبني ويهتم فيني)
وتقول آنسة من المغرب تفضل ان يكون زوجها من السودان.
(طيبة وجادة وبسيطة جدا حابة ان اتعرف على انسان بسيط فقط وارجو ان يكون من اهل ناس السودان الطيبين)
ومغربية من الدار البيضاء تحمل درجة البكالريوس.
(اللهم زوجني رجلا صالحا تقر به عيني و تقر بي عينه يا ذا الجلال و الاكرام ان يكون سوداني جاد لانني بحب ناس السودان كثير).
ألاف من الشباب والشابات السودانيين يستخدمون خدمة زواج النيلين للبحث عن النصف الحلو يضعون بياناتهم واحياناً صورهم و يحددون مواصفات الشريك المنتظر في إنتظار القسمة والنصيب.

إعداد معتصم السر النيلين -الخرطوم
[/JUSTIFY]

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122 التعليقات

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      1. 1

        2013/01/12 at 7:49 ص (UTC 2) رابط التعليق

        السودانيين كانوا زمان الان في انتهازية ولعب وضحك .. عندك فلوس مية واحد يجيك .. بعدين الزواج من الاجنبيات ما ميال ليه الا جنسية معينة في السودان..

        الرد
      2. 2

        2013/01/12 at 8:06 ص (UTC 2) رابط التعليق

        هههه الله يجازى منحكم هو نحن ناقصين يا بلد

        الرد
      3. 3

        2013/01/12 at 9:29 ص (UTC 2) رابط التعليق

        دل دل جنس كضب

        الرد
      4. 4

        2013/01/12 at 10:38 ص (UTC 2) رابط التعليق

        [SIZE=6]لازم يكون الحلو موجود عشان يبيخ ليكم القعدة بالله شوفوا لينا الحلو وين عشان اصلوا الموضوع بايخ وعبيط [/SIZE]

        الرد
      5. 5

        2013/01/12 at 10:39 ص (UTC 2) رابط التعليق

        [SIZE=6]وبعديين بناتنا ويين نوديهم نخللم ولا كيف[/SIZE]

        الرد
      6. 6

        2013/01/12 at 10:34 م (UTC 2) رابط التعليق

        والله كان زمان السودانيين طيبين الان لا تنخدعوا يا بنات السي عدد كبير جدا وامكانيات متواضعه جدا وعندكم في العتبه وفي مصر عموم سودانيين اما المغرب والله الوصول لها صعب لازم امكانيات كبير ولو متوفره بتكون هي زوجه ثانيه او ثالثه وحايكون نفس النوع السي خلوها علي الله بس ولاكن الطيبه انتهت

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      7. 7
        حسن محمد أحمدعباس

        2015/03/12 at 2:36 م (UTC 2) رابط التعليق

        أنا سودانى متزوج وملتزم وعمرى 48سنة لدي اربع بنات وولدان والحمدلله.البنت الكبرى تدرس طب اسنان جامعة الخرطوم وابن يدرس هندسة مدنية والبقية فى المراحل الراسية المختلفة.أرغب فى الزواج من مصرية أومغربية أو موريتانية أوسودانية مقيمة وتعمل بالخليج على أن تسهل لى أمر العمل والاقامة معها وأن ننجب أطفالا ونتعامل سويا فى موضوع الاعاشة ولكن يبقى الهدف لكل منا هو تحقيق هدفه من الغربة وذلك بمعاونة شريك حياته.
        مهنتى:1/مدير مالى2/ادارى3/المخازن والمشتريات4/التخليص الجمركى.
        هاتف : 910979247-00249
        mail-hassanhandasa2020@hotmail.com

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        1. 7.1
          omad

          2016/02/28 at 11:57 م (UTC 2) رابط التعليق

          يووووووووخ ما كفاااااك

          ياخ انت لاقي البنين و الحياة و من وظايفك الكتيرة دي اكيد لاقي الدينار

          يعني الباقي ليك بس لحم ابيض؟؟؟؟؟؟

          ياخ احمد الله
          السودانية دي مالا عليك الله

          بتلقي جنس خمرتا دي هناك؟؟؟؟

          الناس يقولو : يا الله واحدة سودانية

          و انت تقول تانية و اجنبية؟؟؟

          غايتو الله يديك!!!

          بعدين تورينا طعمهم كيف

          الرد
      8. 8
        عبده محمد

        2015/04/12 at 10:43 م (UTC 2) رابط التعليق

        جاد في الزواج من اي فتات لكن تخاف الله

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      9. 9
        حسن يسن على

        2015/04/19 at 10:37 ص (UTC 2) رابط التعليق

        السودانى سودانى ولن يفقد عمامته وفى كل مجتمع هناك فاقدى الخلق ونحن من كوكب الارض ولسنا ملائكه ولا انبياء فاهلا ومرحب بكل سودانى شيال التقيله واخو البنات وصاحب العرض وتب على كل فاقد اصل فهو لايمثلنا ونحن منه براء

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      10. 10
        شاب سوداني من مدينة الدويم

        2015/04/25 at 11:45 ص (UTC 2) رابط التعليق

        انا شاب اسمر من السودان اصيل وقبيلتي جعليه اريد الزواج من فتاه مصريه او مغربيه او اي جنسيه اخري ابلغ من العمر 20 عام تشترط ان تكون مسلمه ومحترمه تبلغ من العمر 18 عام للتواصل معي عبر واتساب 249969528350+ او 0969528350 وبتشكر الموقع جزيل الشكر مع امنياتي للجميع بالتوفيق اخوكم منذر_

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      11. 11
        Mohammed mustafa

        2015/04/26 at 8:46 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ربنا يوفقكم في عمل الخير

        الرد
      12. 12
        أبوبكر الصديق عبدالله

        2015/05/02 at 1:53 ص (UTC 2) رابط التعليق

        أنا شاب مسلم أبلغ من العمر 35 سنه أرغب فى الزواج من أى جنس شرط أن تكون مسلمه أقيم حاليا فى السودان أعمل فى مجال التجاره الحره وهذا رقمى للواتساب أو الإتصال {249922224685+}

        الرد
      13. 13
        احمد حسن

        2015/05/05 at 6:46 ص (UTC 2) رابط التعليق

        انا شاب سوداني مقيم بفرنسا وعمري 36 ولوني اسمر فاتح وطولي 172 سم ووزني 72 ك وارغب بالزواج من مغربية او مصرية بنت ناس ومحجبة ومتعلمة

        الرد
      14. 14
        بنت ناس

        2015/06/14 at 3:48 ص (UTC 2) رابط التعليق

        انا فتاه 25 سنة سعودية .. ارغب بالزواج من أي جنسيه عربيه ، يكون مسلم ولا يهم الشكل

        الرد
        1. 14.1
          فضل الله اسماعيل

          2015/07/01 at 8:42 ص (UTC 2) رابط التعليق

          اذا كنتى جادة فى الزواج انا جاد اعمل مهندس مدنى بالسودان اذا بتقبلى العيش فى السودان اتصلى على الرقم الاتى 0914294786

          الرد
        2. 14.2
          ahmed

          2015/07/03 at 11:16 ص (UTC 2) رابط التعليق

          ممكن نتواصل انا سوداني مقيم بالامارات 00971566420264

          الرد
        3. 14.3
          علاء

          2017/07/31 at 10:03 م (UTC 2) رابط التعليق

          أنا علاء من مصر أنا اريد الزواج منكي

          الرد
        4. 14.4
          bhaihnourdine92

          2018/07/17 at 2:52 م (UTC 2) رابط التعليق

          انا من الجزائر 26 سنة اريد الزواج من اي جنسية عربية مهم يكون لديها مسكنها الخاص مستعد للسفر اليها لا يهمني السن مهم تكون جادة في الزواج هذا رقمي للتواصل 00213780597067 او +213780597067

          الرد
      15. 15
        هاشم عثمان

        2015/06/14 at 12:28 م (UTC 2) رابط التعليق

        شاب سوداني متعلم وطموح وسيم وعلى خلق ودين ومثقف مقيم في الدمام عمري 35 سنه ابي اتزوج من أي جنسيه رقم الجوال 0509310075

        الرد
      16. 16
        moosa

        2015/06/21 at 7:52 ص (UTC 2) رابط التعليق

        من اصل سوداني 25سنة خريج جامعي أعمل بالسعودية الدمام بشركة أصفر البشرة متوسط الحجم خلوق ومثقف باقي التفاصيل بعد التواصل أرغب في ذوجة من كل البلدان بس تكون مسلمة وجادة أهما شي الجدية تواصل0558937485

        الرد
        1. 16.1
          وطني ولا ملي بطني

          2015/08/26 at 3:31 م (UTC 2) رابط التعليق

          أصفر ومنقة لونو بحبو عشان عيونو
          سوداني أصفر دي اول مرة اسمعها

          الرد
          1. omad

            2016/02/29 at 12:02 ص (UTC 2) رابط التعليق

            الكريمات يازول

            ممكن تكون برتقالي كمان

            الشي دا

            علم و متخصصين

            الرد
      17. 17
        هاشم شمس الدين

        2015/06/24 at 10:35 م (UTC 2) رابط التعليق

        هاشم شمس الدين سوداني الجنسية ماعندي مانع ازوج من اي جنسية مسلمين

        الرد
      18. 18
        محمد مهناب

        2015/06/26 at 3:37 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ابحث عن زوجة متعلمه والبشر مثل اصابع اليد مختلفين وكل شخص لديه راي في زواج بنت بلده او اجنبيه المهم تكون مسلمه وعفيفه تحفظ شرفه وكرامته ربنا يرزق كل شخص نصيبه

        الرد
      19. 19
        مجاهد المهاجى

        2015/07/06 at 3:29 م (UTC 2) رابط التعليق

        مقيم بالسعودية 00966562568337

        الرد
      20. 20
        Mohamed Saeed

        2015/07/18 at 4:46 م (UTC 2) رابط التعليق

        ابحث عن جاده استثنائية.. عقلانيه… مشاعريه..

        الرد
      21. 21
        محمد كمال يعقوب

        2015/07/24 at 12:09 ص (UTC 2) رابط التعليق

        السلام عليكم
        انا محمد عمري 26 سنه ارغب ف الزواج من مصريه لانهم ستات بيوت وبيعرفو يقدرو ازواجهم
        انا شغال مدرب كمال اجسام
        طولي 176 وزني 88 كيلو )لاعب كمال اجسام(
        اتمني الجديه
        00249922955556
        دا رقمي

        الرد
      22. 22
        حرازم عبدالباقي البدري حسن

        2015/07/24 at 12:46 م (UTC 2) رابط التعليق

        ليس المهم ان تكون الفتاة جميلة ،اهم شي ان يكون لديها قلب طيب وحنون

        الرد
      23. 23
        حرازم عبدالباقي البدري حسن

        2015/07/24 at 12:52 م (UTC 2) رابط التعليق

        انا خريج جامعة افريقيا العالمية واغب في الزواج وليس المهم انت تكون الفتاة جميلة اهم شي عني ان يكون قلبها طيب وحنون
        00249967358479

        الرد
      24. 24
        علي عيد

        2015/07/26 at 1:15 ص (UTC 2) رابط التعليق

        خدمت المواقع السودانية خاصة ، في مجال طلبات الزواج الآلاف من راغبي الزواج من الجنسين في عرض طلباتهم و ساهمت في تزويج الكثيرين منهم عن طريقها و القضاء علي بورة كثير من الشباب .

        الرد
        1. 24.1
          بنحب من بلدنا السودان

          2016/07/04 at 10:16 ص (UTC 2) رابط التعليق

          اوع من المواسير ههههههه

          الرد
      25. 25
        محمود محمد علي

        2015/07/30 at 1:48 ص (UTC 2) رابط التعليق

        اتمنى للجميع التوفق

        الرد
      26. 26
        يوسف

        2015/08/11 at 5:30 م (UTC 2) رابط التعليق

        انايوسف سودانى ارغب فى الزواج من فتاة تقدس الحياة من اى دولة لامانع ان كانت ارملة اومطلقة فقط تكون جادة للتواصل 00249929431221الواتساب

        الرد
      27. 27
        عثمان

        2015/08/11 at 9:08 م (UTC 2) رابط التعليق

        انا اول مرة اسمع بواحدة مصرية دايرة تعرس سودانى، ههههههههههههههههههه

        الرد
      28. 28
        عثمان

        2015/08/11 at 9:12 م (UTC 2) رابط التعليق

        الزول النشر المقالة دى ما عارف الحاصل ساكت صدقوني،

        الرد
      29. 29
        عثمان

        2015/08/11 at 9:17 م (UTC 2) رابط التعليق

        الدليل على انو السودانى راجل اصيل الاجنبيات مابدوروه لانو واضح وصريح

        الرد
        1. 29.1
          بنحب من بلدنا السودان

          2016/07/04 at 10:14 ص (UTC 2) رابط التعليق

          هههههههههههههههههههههههه

          الرد
      30. 30
        عمر

        2015/08/20 at 7:13 م (UTC 2) رابط التعليق

        ارغب الزواج من سودانيه او مغربيه
        00966502742232

        الرد
      31. 31
        عوض -السودان

        2015/08/26 at 11:06 ص (UTC 2) رابط التعليق

        where is alhelow alnilin with out you with out taste
        we need your comments

        الرد
      32. 32
        منصور

        2015/08/28 at 11:38 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ارغب في الزواج من انسانه تخاف الله وتقدس الحياه الزوجيه متعلمه وكريمه

        الرد
      33. 33
        منصور

        2015/08/28 at 11:42 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ارغب في الزواج جادي جدا …00249128067007

        الرد
      34. 34
        المقداد

        2015/09/03 at 10:05 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ارغب في زواج من كل مراة ملتزمة
        اعمل مهندس في الخرطوم
        التواصل
        +249112470709

        الرد
      35. 35
        mohamed sultan

        2015/09/14 at 12:18 ص (UTC 2) رابط التعليق

        رقب الزواج من اي بلاد لامانع
        واتساب 0990934275

        الرد
      36. 36
        محمد احمد عبدالهادى

        2015/10/07 at 1:30 م (UTC 2) رابط التعليق

        أنا شاب مسلم أبلغ من العمر 35 سنه أرغب فى الزواج من أى جنس شرط أن تكون مسلمه أقيم حاليا فى السودان أعمل فى مجال التجاره الحره وهذا email maao24@yahoo.com

        الرد
      37. 37
        ابراهيم الزبير عبدالله

        2015/10/11 at 4:09 م (UTC 2) رابط التعليق

        اريد الزواج خريج اداب الخرطوم مطلقه لاتفرق تكون بصحه جيده جدا

        الرد
      38. 38
        abdelhafeez

        2015/10/12 at 1:21 م (UTC 2) رابط التعليق

        اتمنى الروحة الصالحة

        الرد
      39. 39
        R.SH

        2015/10/12 at 5:54 م (UTC 2) رابط التعليق

        سوداني محترم متدين وجيه طويل القامة عريض جسم متناسق اعمل فى السعودية الدخل الشهري 4000 ارغب فى الزواج من بنت عربية مسلمة محترمة واصيلة مقيمة فى السعودية مصرية مغربية سودانية للتواصل /واتس اب/ 0508873218

        الرد
      40. 40
        محدي مبارك

        2015/10/15 at 11:21 م (UTC 2) رابط التعليق

        ارغب في بنت حﻻل مصرية تقيم معي في السودان وعمرها ﻻ يتجاوز 30 عاما

        الرد
      41. 41
        ابو فاطمة

        2015/10/17 at 2:01 م (UTC 2) رابط التعليق

        سودانى مقيم بالسعودية ارغب بالزواج من مغربية اومصرية او اى جنسية عربية اخرى مقيمة بالسعودية علما اننى متزوج من سودانية مقيمة بالسودان

        الرد
      42. 42
        محمد

        2015/10/27 at 3:49 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ارغب الزواج من الجنسيتن لما لهم من تجارب ناجحة وصادقة ولعدته اعتبارات اعتقد مهمه محتاجة لتقدير واحترام بدون تقاطعات كبيرة

        الرد
      43. 43
        Aisha

        2015/10/30 at 9:21 م (UTC 2) رابط التعليق

        سودانيه مسلمه اقيم صلاتي وهي الاهم عندي عمري :28 سنه ، طولي : 165 ،وزني :60 ، مستوي التعليم :جامعي ، اللون :خضراء ، الوظيفه : اعمل ، يتيمة الابوين اقيم مع اخوتي ، اريد الزواج من شاب متدين سوداني او سوري او مصري

        الرد
        1. 43.1
          hf, lpl]

          2015/11/24 at 11:03 ص (UTC 2) رابط التعليق

          سوداني مقيم بالمملكة السعودية متزوج و لي اربعة اولاد اصغرهم 19 سنة و الحمدالله الواتساب 00966596443670

          الرد
        2. 43.2
          احمد الطاهر

          2016/04/06 at 1:45 م (UTC 2) رابط التعليق

          توكلنا على الله

          الرد
      44. 44
        مصطفى النقر

        2015/10/31 at 8:27 م (UTC 2) رابط التعليق

        انا شاب سوداني خريج جامعة التخصاص شبكة اتصال السكن الخرطوم في حياتي العامه شعر وكتيب رويات مسلسلات افلام العمر 24سنة انا ابحث عن زوجه مازات اهمي العمر او الوان او الحجم او الجنس بس تكون طيبه واخلقه عاليه وحنون ورمنسي للتواصول دي رقم الواتساب او رقم السكابي 00249968463512 وشكرآ

        الرد
      45. 45
        abaass

        2015/11/02 at 1:10 ص (UTC 2) رابط التعليق

        شكرا لله وللنيلين

        الرد
      46. 46
        حسام الدين محمود عبد الله محمد علي

        2015/11/07 at 9:58 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ارغب في الزواج من مصرية او مغربية جميلة محترمة عمرها لا يزيد عن ٢٥ سنة

        الرد
      47. 47
        عبدالحليم محمد

        2015/11/12 at 10:00 م (UTC 2) رابط التعليق

        سوداني جعلي مقيم بالمملكه بالرياض العمر41عام أقيم بالرياض راتبي4000ألف اريد الزواج من سودانيه مفيده بالرياض طبيبه وجل دي جدا

        الرد
      48. 48
        حافظ ابراهيم الحاج

        2015/11/19 at 9:38 ص (UTC 2) رابط التعليق

        انا سودانى مقيم فى السودان الخرطوم اعمل موظف ارغب الزواج من فتاة من قطر مطلقة او ارملة لا يهم والعمر لاا يتجاوز 40 عام

        الرد
      49. 49
        حافظ ابراهيم الحاج

        2015/11/19 at 9:50 ص (UTC 2) رابط التعليق

        انا من السودان اعمل موظف مقيم فى السودان ارغب الزواج من فتاة عربية لا يهم مطلقة او ارملة والعمر لا يتجاوز 40 عام

        الرد
      50. 50
        حافظ ابراهيم الحاج

        2015/11/19 at 9:59 ص (UTC 2) رابط التعليق

        انا من السودان اعمل موظف مقيم فى السودان ارغب الزواج من فتاة عربية لا يهم مطلقة او ارملة والعمر لا يتجاوز 40 عام 002490916022477

        الرد
      51. 51
        عادل

        2015/12/06 at 9:52 م (UTC 2) رابط التعليق

        ارغب فى زواج مصرية جميلة الشكل والمظهر وتكون بنت حلال انا عادل مصرى مقيم فى قطر وأعمال فى مجال العلاقات العامة والجمارك وحبب أتعرف

        الرد
      52. 52
        إسماعيل محمد

        2015/12/16 at 11:45 م (UTC 2) رابط التعليق

        مدتين من أسرة محترمه اخاف الله وأحب ان اصون نفسي بحلال والله خير الشاهدين

        الرد
      53. 53
        حسن

        2015/12/30 at 11:35 ص (UTC 2) رابط التعليق

        موقع جميل للجدين وانا مفتخر بهذا الموقع والقائمين عليها والشكر موصول

        الرد
      54. 54
        المهندس يحي

        2016/01/07 at 7:34 م (UTC 2) رابط التعليق

        ماشا اللة ياناس الموقع قدمتو هدية للامة الاسلامية بالزواج والعفة لكم الشكر والتقدير انا مقيم في السودان امنياتى لكل شخص يجد النصف الاخر

        الرد
      55. 55
        حبيبة

        2016/01/08 at 1:45 ص (UTC 2) رابط التعليق

        السلام عليكم انا شابة مغربية ارغب بالزواج من اي جنسية المهم يكون طيب 212618898052

        الرد
      56. 56
        هلب

        2016/01/09 at 9:39 ص (UTC 2) رابط التعليق

        للجادات فقط من اي دوله عربيه كلنا مسلمون شرط تكون ملتزمه وتخاف الله في كل شئ

        الرد
      57. 57
        وليد الكاهلي

        2016/01/10 at 9:46 ص (UTC 2) رابط التعليق

        إنسان فقير وأريد الزواج جنسيتي سوداني رقمي واتس اب ايمو 0096550375039

        الرد
        1. 57.1
          LAHCEN

          2016/01/14 at 6:13 م (UTC 2) رابط التعليق

          اريد فكرة على الرجل السوداني

          الرد
      58. 58
        اسماعيل

        2016/01/19 at 2:01 ص (UTC 2) رابط التعليق

        اريد الزواج من سودانيه او مغربيه

        الرد
      59. 59
        اسماعيل

        2016/01/19 at 2:11 ص (UTC 2) رابط التعليق

        انا مهندس بالسودان ارغب الزواج بسودانيه او مغربيه محترمه رقم الواتساب 00249909260008

        الرد
      60. 60
        ابوبكر

        2016/01/31 at 5:52 م (UTC 2) رابط التعليق

        سوداني العمر 21 سنه خريج هندسة سيارات ارغب بالزواج من فتاه محترمه وجميل وعفيفه بس
        00249995041129

        الرد
      61. 61
        مرتض

        2016/02/01 at 12:37 ص (UTC 2) رابط التعليق

        فكرة جميله

        الرد
      62. 62
        اسماعيل

        2016/02/22 at 2:18 ص (UTC 2) رابط التعليق

        مهندس مقيم بالسودان ارغب بالزواج من سودانيه او مغربيه رقم الواتساب 00249121374461

        الرد
      63. 63
        بنت المغرب

        2016/03/08 at 8:11 م (UTC 2) رابط التعليق

        السلام عليكم ورحمة الله. الزواج من سوداني او اجنبي مش دايما بينجح ..في زيجات تفشل قبل ان تبدا .اي نعم ناس السودان طيبين لكن لكل قاعدة شواذ.انا من تجربيتي الشخصية تزوجت جعلي ارمل مقيم بالسعودية..حتى لما وقع الطلاق حقوقي كاملة لم اخدها منه ..نهايتو زي مافي سودانين طيبين في ناس لؤماء ونصابين .

        الرد
        1. 63.1
          ابراهيم بابكر

          2016/05/21 at 3:24 م (UTC 2) رابط التعليق

          جبر الله كسرك اختي
          هل تقبلي بي زوجا (زوجة ثانية)

          الرد
      64. 64
        حبيبة

        2016/03/10 at 6:05 ص (UTC 2) رابط التعليق

        فتاة مغربية

        الرد
      65. 65
        ابراهيم عبدالله

        2016/04/07 at 1:17 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ارقب في الزواج من مغربيه

        الرد
      66. 66
        عوض احمد

        2016/04/08 at 9:40 ص (UTC 2) رابط التعليق

        انا ابحث عن زوجه مامهم العمر +249900516339

        الرد
      67. 67
        أبوفراس

        2016/04/26 at 5:19 م (UTC 2) رابط التعليق

        أبوفراس
        العمر 45 سنه
        السودان

        الرد
      68. 68
        كوتر

        2016/07/20 at 3:25 ص (UTC 2) رابط التعليق

        انا من المغرب العمر 25 سنه ابحت عن سوداني لزواج يكون جادي انا طولي 1،68 الوزن 68 بيضاء لم يسبق لي الزواج من قبل رقم 00212623974629

        الرد
      69. 69
        محمد

        2016/08/20 at 10:00 ص (UTC 2) رابط التعليق

        انا سوداني ارغب في الزواج من اي جنسيه للتولصل عبر الواتساب00249111249249

        الرد
      70. 70
        مغربية 39

        2016/08/30 at 4:23 ص (UTC 2) رابط التعليق

        السلام عليكم ورحمة الله .انا مغربية من الجنوب محجبة بيضاء اليشرة محجبة ..مطلقة بدون اطفال .ابحث عن رجل سوداني جاد مغترب او مقيم باحدى دول الخليج ارمل او مطلق محاور جيد يتمتع بروح الدعابة والمرح محب للطبيعة ملتزم بدينه لايتجاوز ال53سنة .وهذا رقمي للتواصل واتساب 00212612043032.اتمنى التوفيق للجميع

        الرد
      71. 71
        mohamed

        2016/09/10 at 9:39 م (UTC 2) رابط التعليق

        سوداني طبيب ارغب في الزواج من مصريه او مغربيه جاده تقدس الحياة الزوجيه بصحه جيده بيضاء البشره
        للتواصل 0121709082

        الرد
      72. 72
        سالم الغامدي

        2016/11/27 at 6:42 م (UTC 2) رابط التعليق

        ارغب الزواج من مطلقه من الباحه المملكه العربيه السعوديه جوال 0504850169

        الرد
      73. 73
        عزووو

        2016/12/01 at 9:06 م (UTC 2) رابط التعليق

        عايز عروس

        الرد
      74. 74
        ادم البزعي

        2016/12/01 at 9:30 م (UTC 2) رابط التعليق

        Greeeeeeaaat

        الرد
      75. 75
        مغربية 39

        2016/12/07 at 8:45 م (UTC 2) رابط التعليق

        انا صاحبة الاعلان مغربية 39 الحمد لله توفقت ارجو حذف رقمي وملفي.الف شكر للموقع …اتمنى التوفيق للجميع

        الرد
      76. 76
        ج ج عيسي

        2016/12/28 at 12:28 م (UTC 2) رابط التعليق

        ارغب في الزواج من خلوقه متدينه

        الرد
      77. 77
        غانم

        2017/01/17 at 9:15 م (UTC 2) رابط التعليق

        عربي للزواج من سودانية أرملة أو مطلقة

        الرد
      78. 78
        الامير محمود الحسن

        2017/01/19 at 1:47 ص (UTC 2) رابط التعليق

        لديه الغربه في الزواج من مغربية

        الرد
      79. 79
        عبدالفتاح

        2017/02/04 at 10:10 ص (UTC 2) رابط التعليق

        سوداني من شندي ارقب زوجه عربيه 0911100026

        الرد
      80. 80
        عبدو

        2017/02/12 at 12:59 م (UTC 2) رابط التعليق

        شاب سوداني مهندس أرغب في الزواج من إمرأه جاده ومحترمة واتساب 00249116447217 ما عندي مشكله في العمر

        الرد
      81. 81
        إسماعيل

        2017/02/19 at 4:28 م (UTC 2) رابط التعليق

        السلام عليكم انا انسان اخف ربي حمدلله بصلي ابحث عن زوج صالحه تزوجتي وكون تحت امره لايهم من اي بلد توصل واتساب/233555212073

        الرد
      82. 82
        الحلو

        2017/03/14 at 10:56 م (UTC 2) رابط التعليق

        وانا موجود عايز اعرس هههه
        تاني شي في واحد تاني في النيلين اسمه حلو وانا الحلو في اختلاف من حلو دا اختفا وانا الحلو

        الرد
      83. 83
        الحلو

        2017/03/14 at 11:00 م (UTC 2) رابط التعليق

        انا سوداني لست كبير في العمر انوي ان اتعرف على فتاه تصبح زوجتي مستقبلا

        الرد
      84. 84
        الحلو

        2017/03/14 at 11:03 م (UTC 2) رابط التعليق

        هههه امزح
        انا اعيش بين المملكه العربيه السعوديه والسودان

        الرد
      85. 85
        الحلو

        2017/03/14 at 11:04 م (UTC 2) رابط التعليق

        غأيتو كلكم عايزين مغربيات هههههههههههههههههههههههه

        الرد
      86. 86
        حاج الجرافة

        2017/03/17 at 1:57 م (UTC 2) رابط التعليق

        الهم لاشماته
        الخبر جميل خصوصا في ناس من 2017

        الرد
      87. 87
        حاج الجرافة

        2017/03/17 at 1:59 م (UTC 2) رابط التعليق

        الحكمة من الخبر
        ياخ ماةقت حكمة
        المهم البنات العايزأت يعرسن مايعرسن الا مني لي اني ماكبير في العمر ولاصغير في الشباب فعليا والحمد لي الله والشكر

        الرد
      88. 88
        حاج الجرافة

        2017/03/17 at 2:00 م (UTC 2) رابط التعليق

        (تصحيح:وقت:)

        الرد
      89. 89
        حاج الجرافة

        2017/03/17 at 2:01 م (UTC 2) رابط التعليق

        التعليق المئه

        الرد
      90. 90
        رضوان عبدالله

        2017/03/28 at 2:29 م (UTC 2) رابط التعليق

        انا سوداني ومسلم وغير متزواج وغير مرطبت شغال عمل حرة والحمدلله علي حال داير لي واحد تكون بنت ناس و بنت رجال ابوة رجل صح العمور ٢٢سنة السكن دارفور والخرطوم

        الرد
      91. 91
        منال

        2017/04/08 at 6:25 م (UTC 2) رابط التعليق

        منال من المغرب العمر 26 سنة البشرة بيضاء متحجبة محافظة على صلواتي طولي 1،69 الوزن 66 كلو لم يسبق لي الزواج من قبل .مستوى الدراسي الثاتوي اداب .ابحت عن سوداني يخاف الله تعالى ويكون على صدق وجد بزواج على سنة الله ورسوله للجادين التواصل مغي على الرقم التالي والله ولي التوفيق 00212657515366

        الرد
        1. 91.1
          ابوالبشر

          2017/08/01 at 11:36 م (UTC 2) رابط التعليق

          00249918080405

          الرد
      92. 92
        himw

        2017/09/29 at 8:49 ص (UTC 2) رابط التعليق

        انا معجب بالفكرة الخيرية والمبادرة الطيبة والله

        الرد
      93. 93
        محمود

        2017/09/29 at 8:56 ص (UTC 2) رابط التعليق

        انا ارعب في الزواج من سودانية

        الرد
      94. 94
        عبدالباسط احمد

        2017/10/08 at 7:44 م (UTC 2) رابط التعليق

        انااريد الزواج الشرعي وافضل من مغربيه العمر اقل مابين 20و40 ويستحب ان نكون متعلمه امور الدين ولها شهاده علميه ولها مصدر دخل وتكون عارفه الحقوق الزوجيه . اما تحصيلي انا احمل شهاده بكالاريوس في القانون اضافة الى الدورات التدريبيه وارغب حقيقه في الزواج وهذ جوالي 0024997750056 او 00249115154805

        الرد
      95. 95
        عمر عثمان

        2017/10/09 at 2:58 م (UTC 2) رابط التعليق

        ابحث عن النصف الاخر

        الرد
      96. 96
        hamato

        2017/10/28 at 11:24 م (UTC 2) رابط التعليق

        انا محمد من السودان 27سنه
        الطول170
        الوزن65
        لون بشرتي اسمر

        الرد
      97. 97
        بدر الدين

        2017/11/16 at 10:38 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ابحث عن بنت مغربية لزواج

        الرد
      98. 98
        ابووامل

        2017/11/29 at 11:51 ص (UTC 2) رابط التعليق

        انا اربعينى مفلس متعلم ارغب بزواج ثريه ملتزمه مقبولة الشكل عمرها اقل من 45لايهم الجنسيه والديانه وانا مسلم سنى متمسك

        الرد
      99. 99
        إسمي محمد طاهر جللو

        2017/12/11 at 11:43 م (UTC 2) رابط التعليق

        السلام عليكم أراغب في إمرأة مؤمنة بالله تعالى ورسوله المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم عربية موافة وعمرها من 20سنة
        إلى 30سنه فقية في الدين مكثرة ذكرالله وصلاة
        على النبيص صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم

        الرد
      100. 100
        الرفاعي

        2018/02/28 at 7:24 ص (UTC 2) رابط التعليق

        عايز مغربيه

        الرد
      101. 101
        مجتبي

        2018/04/23 at 2:36 م (UTC 2) رابط التعليق

        اطلب الزواج من مغربية لايهم العمر

        الرد
      102. 102
        ابراهيم

        2018/08/01 at 2:47 ص (UTC 2) رابط التعليق

        السلام عليكم انا ابراهيم من السودان مسلم سني عمري 30ابحث عن فتاه مغربيه للزواج للجادين فقط التواصل عبر الوات سب 249923024433+

        الرد
      103. 103
        السيد اليحي

        2018/10/15 at 11:51 م (UTC 2) رابط التعليق

        ارغب ف الزواج من عربيه شرط ان تكون مغربيه او مصريه او خليجيه او موريتانيه عل ان تفضل الاقامه معي في اي جزء انا اعيش فيه علما بانني الان اعيش في الخليج وهذا رقمي للتواصل 00971508377184 علما بانني عربي سوداني من اصل عربي

        الرد
      104. 104
        ابواحمد

        2018/11/09 at 7:21 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ارغب في الزواج من امراة مسلمة تخاف الله وتحفظ شئ من القران تقبل العيش في السودان متزوج ولدي اولاد احمل الدكتوراة في المناهج متعاون مع بعض الجامعات وهذا رقمي للتواصل 091223952 ورقم اخر 0123679918

        الرد
      105. 105
        حسن حسب الرسول

        2018/11/13 at 2:01 م (UTC 2) رابط التعليق

        ارغب بالزواج من سعوديه 4

        الرد
      106. 106
        صالح السوداني

        2019/05/17 at 7:29 ص (UTC 2) رابط التعليق

        أنا رجل أعمال سوداني أعمل في مجال إستيراد البضائع من مختلف دول العالم ، أريد الزواج من إمرأة مصرية أو مغربية تجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة ، وذلك لكي تساهِم معي في إدارة أعمالي التجارية

        الرد
      107. 107
        النیل الامین

        2019/05/21 at 4:50 م (UTC 2) رابط التعليق

        ارغب فی ذواج المصریه التی ذکرت ان عمرها 40سنه مثقفه لدیها سکن خاص ببلدها صاحبة مهنه حتا نساعد بعض وان تکون جاده عمرها مابین 30/38سنه
        انا شخص بسیط عمری41سنه اعمل فی مجال الفنادق للجدیه لمن ترغب التواصل عبر رقمی واتساب00249915319885

        الرد
      108. 108
        مدثر

        2019/08/02 at 10:33 م (UTC 2) رابط التعليق

        من السودان ارغب في الزواج من كل الدول العربية+٢٤٩٩٩٩١٢٠٢٩٩

        الرد

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