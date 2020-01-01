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سيدة سنهوري في أول حديث صحفي تحكي قصة زواجها من مأمون البرير

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[JUSTIFY][SIZE=5]يكاد إسمها يطرق الآذان أناء الليل وأطراف النهار ، هي ليست سيدة عادية ، فقد حملت إسماً رناناً ، لجهة أنها زوجة الراحل مامون البرير أحد أشهر رجال المال والاعمال في السودان ، تلك واحدة ، أما الثانية وهي التي جعلتنا ندخل عالمها الغامض المثير ، فإن سيدة سنهوري تعد والدة أفضل رجال الأعمال في السودان ، ومنها أخذ الأبناء وصفة النحاج وكلمة المرور الى قلوب الناس .

كانت تمني سيدة سنهوري نفسها ببناء مسجد يؤمه الناس ، فكان ان قيّض الله لأمنيتها أبناء بررة حققوا حلم الوالدة ، وجعلوا من المسجد الذي يحمل إسمها منارة يؤمها المصلون ، بعد أن سخرت العناية الإلهية أحد افضل حفظة القران من حيث التجويد والتلاوة ونقاء الصوت الذي يدخل القلوب ويخاطب مكامن الخشوع مباشرة ، ذلك هو الشيخ الزين محمد أحمد ، الرجل الذي يدين له السودانيون كلهم بأنه منحهم صوتاً جميلاً يلجأ إليه الناس بحثاً عن الطمأنينة والأمان .

الجلوس الى الحاجة سيدة سنهوري في العصاري بمنزلها العامر بحي المنشية يجعلك أمام إمرأة غير عادية يحفها أحفادها مثل قطع اللؤلؤ المتناثرة ، أم مثل ملك في رقعة شطرنج يحرسه الجنود ويأتمرون بأمره ويتحركون بحبه وهواه .
تلك هي سيدة سنهوري ، وذلك عالمها الخاص الذي تسللنا إليه فباحت لنا بمكنونات حياتها من خلال حديث صحفي لم تجربه من قبل . طفنا معها ما بين الابيض حيث ولدت وامدرمان حيث نشأت وترعرعت ، وحي المنشية حيث تسكن ، حكت عن زواجها من الراحل مأمون البرير في العام 1953 وقالت انه ابن خالها وذكرت ان موضوع الزواج ” كله قسمة ونصيب ” .

صحيفة الأهرام اليوم
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17 تعليق

الطائر الاسود 2013/03/20 at 7:43 ص

[SIZE=6] نحن استفدنا شنو من الموضوع ده ؟[/SIZE]

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ahmec himmat 2013/03/20 at 8:01 ص

[I][SIZE=5]يعني القصة كلها طلعت قسمة و نصيب ؟؟؟
سبحــــــــــــا الله [/SIZE][/I]

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ممكون و صابر 2013/03/20 at 8:01 ص

[SIZE=4]قصة زواجها قسمة و نصييب ، أمال كان حيكون شنو ؟!!1
و أنا قصة زوجي لقمة حبيب
بالله ده موضوع
ما تسيبو الحاجة في حالهاو تشوفو ليكم شغلة تانية[/SIZE]

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زول 2013/03/20 at 8:37 ص

(تلك هي سيدة سنهوري ، وذلك عالمها الخاص الذي تسللنا إليه فباحت لنا بمكنونات حياتها من خلال حديث صحفي لم تجربه من قبل)

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
طيب وينو الحديث الصحفي ده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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mukh Mafi 2013/03/20 at 8:39 ص

لا اله الا الله
الله لا علمكم يا محررين وكل الفوق داك علاقته شنو بقصة الزواج .. عشان يكون العنوان ( تحكي عن قصة زواجها من مامون بحيري)
والله افلس صحفيين

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XYZ 2013/03/20 at 8:51 ص

هسه لو كانت زوجه زول عادى يملك قوت يومه فقط ما عندو ملاين ولا رجل اعمال زول مسكين حا تكتبوا عنها؟؟؟؟؟ يا جماعه البنوا المساجد شويه؟؟ فكونا من كسير التلج لرجال العمال دا يا صحافه ويا صحفيين اكتبوا عن اماتكم وعن ما يفيدنا

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ردينة 2013/03/20 at 9:00 ص

وينها القصة هسي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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ابو محمد 2013/03/20 at 9:04 ص

ماهو المثير فى هذا الموضوع الا أن يكون هذا كسير ثلج ليس الا

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نفسي في حاجة وااااحدة 2013/03/20 at 9:53 ص

[[B]FONT=Courier New][SIZE=6]حكمتو بالغة
قسمة ونصيب[/SIZE][/FONT][/B]

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الفستق 2013/03/20 at 10:23 ص

اين الحوار أمراءة يحفها احفادها مثل قطع اللؤلؤ قل ما شاء الله الله يكفيهم شرك اعطوا الجعان داء 100 جنيه يا سيدة واعطوا وحلوا يتوضأ
واغتسلوا بمويه وضوءه

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ود الدوحة 2013/03/20 at 12:25 م

بتاع الهلال دا ولدها ولا من مراءة تانية

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كجور 2013/03/20 at 2:13 م

“إمرأة غير حادية” ما فهمت معناها زول يفهمنا

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الفاتح 2013/03/20 at 4:27 م

ام مثل ملك في رقعة شطرنج يحرسه الجنود ويأتمرون بأمره ويتحركون بحبه وهواه ،يكاد اسمها يطرق الاذان اناء الليل واطرف النهار ، ليه تكون من امهات المؤمنين ونحن ماعارفين اما انها تغدق الاموال علي بعض المروجين

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عبدالحفيظ 2013/03/21 at 5:47 ص

ياجماعة خليكم من السيدة سنهورى و ما ادراك مامون البرير . موقع الراكوبة فى حد ذاتو ما مقنع كل ما الواحد يدخل يلقاه لسع سطحى و فاضى (السيدة سنهوره و الهندى بلا يخمكم )

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سامى فهمى 2016/01/21 at 11:52 ص

ام مثالية اخرجت للسودان افضل رجاله المخلصين

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سامى فهمى 2016/01/21 at 11:53 ص

ام فاضلة وفخر للسودان

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عمراحمد الترابي 2020/06/21 at 5:14 م

أين الموضوع هنا لا شي

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