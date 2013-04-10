(5000) وظيفة جديدة بولاية الخرطوم

[JUSTIFY]تبدأ ولاية الخرطوم في العشرين من الشهر الجاري إعلان الجدول الزمني لمعاينات تعيين 5 آلاف خريج عبر لجنة الاختيار للخدمة المدنية بالولاية حيث أجاز الاجتماع الذي عقده د . عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم أمس بحضور المهندس صديق الشيخ وزير المالية بالولاية والأستاذ يوسف مالك رئيس لجنة الاختيار بالولاية أجاز الجدول الزمني للمعاينات والتي ستبدأ في العشرين من أبريل وتنتهي في الثلاثين من يونيو القادم مع إعطاء الأولوية لوظائف المعلمين لتنتهي قبل بداية العام الدراسي القادم في موعد أقصاه التاسع من يونيو القادم .
وأكد والي ولاية الخرطوم أن هذه التعيينات تتزامن معها استيعاب (15) ألف خريج في مشروعات إنتاجية وبدأت الآن الآليات والمعدات المطلوبة لهذه المشاريع في الوصول من خارج البلاد كجزء من التزام الولاية في زيادة الفرص المتاحة للخريجين والشباب في الوظائف الديوانية والوظائف ذات الصلة بالإنتاج .
صحيفة حكايات
ت.إ
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4 التعليقات
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2013/04/10 at 1:00 م (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=4]برضو يشترط عشان نتوظف يكون لونا ابيض ونجيب صور من جميع الزوايا!![/SIZE]
2013/04/10 at 7:49 م (UTC 2) رابط التعليق
يقولوا خبرة 10 سنةومايزيدالعمر عن30 دي كيف تجي؟
اسيا محمد نور الدين
2017/03/27 at 6:12 م (UTC 2) رابط التعليق
خريجة الإسلامية محاسبة 2014
مكي جادالله احمد
2019/04/23 at 9:54 م (UTC 2) رابط التعليق
خريج محاسبه تعين في وزارة المالية الخرطوم وين الحافظ