الامارات تعترف بثلاث جامعات سودانية فقط + صورة

[JUSTIFY]وضعت وزارة التعليم العالي الإماراتية قوائم بمؤسسات التعليم العالي الموصى بها خارج الدولة، وذلك لإرشاد الطلبة الإماراتيين إلى المؤسسات التي تتميز بمستواها الأكاديمي المرموق، وتجنب الالتحاق بمؤسسات ذات مستويات متدنية أو تلك المتساهلة في منح مؤهلاتها، وجاءت القائمة السودانية بأن الإمارات تعترف بثلاث جامعات بالسودان هي «الخرطوم والجزيرة والنيلين».
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النيلين + وكالات
13 التعليقات
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2013/05/09 at 6:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
وييييييييييين جامعة السودان !!!!!!!!!
2013/05/09 at 7:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
كثر في الأونة الأخيرة تشكيك أهلنا في الخليج في الجامعات السودانية ولا ندري بالضبط سبب ومصدر هذا التشكيك ، فان كان السبب هو وجود شهادات مزورة أو صادرة باسم جامعة ما فيجب أن يعاقب المتسبب سواء المانح او الممنوحة له ولا علاقة بالجامعة بهكذا سلوك ، لأن كثير من الجامعات الغربية تمارس نفس الفعل ولم يشكك احد في خريجيها الأصليين ،بما في ذلك جامعات بريطانية وامريكية وقد راينا مستوي خريجيها ، اما ان كان السبب هو ضعف خريجيها فهل هم جربوا الخريج ومن ثم تم التقييم ، أشك في ذلك لأن هناك خريجو جامعات جديدة واهلية اثبتوا كفاءة في الأداء وهم اقل درجة علمية مقارنة بنظراءهم من دول اخرها بما فيها المقيم لهذه او تلك الجامعه ، أما السبب ان كان لضعف الأمكانيات وقلتها من مباني ومعامل فالجامعات السودانية قطعت شوط في البنات التحتية بل معامل جامعة شابة كالزعيم الأزهري نجد بها من المعامل مالم نجده في كثير من الجامعات من حيث الأمكانيات والأدارة ، اما ان كان السبب هو قلة البحوث المنسوبة لتلك الجامعات فنقول هذا هم العرب وضعفهم العام وليس حكرا وحصرا علي الجامعات السودانية فكل مخرجات وميانيات الجلبحوث العلميه في الوطن العربي لا ترقي لما ينفق في الفضاءيات الباهته والبرامج الممجوجة كأرب ايدول وصويحباتها من التي علمها لا ينفع وجهلها لا يضر ،فعلي كل دولة ان تقيم منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس وألا تجامل في تقييمها ، فليس كل من نال درجة علمية مؤهل فقط باسم الجامعة التي تخرج منها ولكن الأداء هو المحك ومدي كفاءت الشخص وفاعليته واخلاصه ومقدرته لتحقيق اهداف المؤسسة هو المعيار والمحك ولا ننسي الفرق بين العلم والتعلم وهذا الأخير هو من يميز السوداني ، ونقول اين قراء الأمام مالك والعقاد وطه حسين وماهي درجاتهم ، انها مسألة العلم والتعلم .
2013/05/09 at 7:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
يعنى ثورة التعليم العالى والجامعات الكتيره دى كلها كلام فارغ وفعلا كلام فارغ امسك اى زول او زوله من حملة الماجستير تلقى ريسنهم فاضى تستغرب ما كلهم طبعا لكن معظمهن وخاصة البنات
2013/05/09 at 7:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا سبحان الله نعلمهم وندرسهم ويجوا هم يقيموا جامعتنا ,, وين جامعة السودان اعرق من اي جامعة وين جامعة الرباط ، ووين جامعة امدرمان الاسلامية التي يعرفها الصغير والكبير
ارجو ان تصدر وزارتنا ايضا دليل اعتراف بالجامعات وتكون النسبة بالسكان فاذا السودان 25 مليون او 30 مليون واعترفوا بثلارث فمن باب اولى نعترف نحن بجامعة واحدة او كمان نص جامعة
هذا السودان لايفتا ان يلقى الاهانات يمنة ويسرى ومن الذي يسوى والذي لايسوى .. منهم الامارتين ليقيموا جامعاتنما .. هناك تصنيف دولي للجامعات عالميا ويكفي ان ان كل هيلمانات الخليج كانت خلف جامعاتنا ..
ويجدر بالامارتين الحياء من معلميهم ولايقولا مثل هذا القول
2013/05/09 at 7:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=5]تظل جامعة الخرطوم الاصل …فعلا اين السودان واكاديمية العلوم الطبية ؟؟ وان كانت الفقرة الثانية تنص على ( عدم ادراج جامعة ما لا يعني حصرا عدم اعتمادها ) يصبح من الممكن اعتماد جامعات اخري وفقا لشروط وزارة التعليم العالي الاماراتية …للامام يا الجميلة [/SIZE]
2013/05/09 at 11:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=4]النيلين دي دخلوها بالغلط ولا شنو!! نيلين شنو عليك الله[/SIZE]
2013/05/09 at 12:12 م (UTC 2) رابط التعليق
الأخوة في موقع النيلين الرجاء التأكد من الأخبار قبل أضافتها عند الرجوع للبند رقم 2 في الاعلان يتضح انه ليس هناك مصداقية للخبر وأن عدم ادراج جامعة لا يعني عدم اعتمادها00 ما هكزا تورد الأبل
2013/05/09 at 5:13 م (UTC 2) رابط التعليق
[B]استحااااااااااااااالة يكون النيلين دخلت والسودان لأ
شفتو استحالة دي كيف[/B]
2013/05/10 at 4:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
[B]انا خريج جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا خريج هندسة مدنية قسم الدبلوم ثلاث سنوات ، احتجت فقط لتسعة شهور لتصعيد الدبلوم الى ما يعادل البكلارويس في الهندسة المدنية بالجامعات الامريكية وحاليا احضر الماجستير وبالمقارنة مع الجامعات العربية ، الجامعات السودانية معترف بها اكثر من اعرق الجامعات العربية الاخرى ولديها ارقام دولية في نظام التعليم العالمي والما مصدق ممكن بكل بساطة ارسل ليهو نسخة من شهادة Evaluation المستخرجة من التعليم العالي بالولايات المتحده الامريكية فقط يسقطون بعض المواد كاللغة العربية والتربية الاسلامية ويجبرونك على امتحان التوفل في حالة البكلارويس وال جي ار أي للماجستير وهذه كلها امتحانات قدرات ، اما بالنسبة للجامعة العربية الوحيدة المعترف بها من الامارات هي جامعة الامارات ولديها رقم دولي في دليل الجامعات الاجنبية بالولايات المتحده ، من هنا اطمئن جميع حملة الشهادات الجامعية خاصة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدبلوم ثلاث سنوات والبكلارويس بان شهاداتهم معترف بها دولياوالحمد لله الان احضر الماجستير في الانشاءات الثقيلة انا مستعد للتعاون مع أي سوداني يريد الدراسة في الولايات المتحده الامريكية .[/B]
HR1
2016/04/04 at 3:46 م (UTC 2) رابط التعليق
هل الماجستير من جامعه الجزيرة لديه قيمته في الولايات المتحدة خصوصا في مجال الحاسوب المتجددة بصورة سريعه ؟؟ أم لا داعي لان اكلف نفسي عناء الدراسة في السودان
2013/05/10 at 8:01 ص (UTC 2) رابط التعليق
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[JUSTIFY][B][SIZE=5][FONT=Simplified Arabic]الواضح ما فاضح … وإذا عرف السبب بطل العجب!
هل يشارك أشخاص مصريين في إعداد مثل هذه القوائم (بدول الخليج)؟
ثم
على مؤسساتنا التعليمية الإهتمام بمواقعها الإليكترونية وإبراز مشاركاتها العلمية المحلية والإقليمية والعالمية.
وفي ضؤ التصاميم البدائية للمواقع الإليكترونية لمؤسساتنا التعليمية، لا نستطيع مقارعة الحجة بالحجة، ونكون فصيحين فقط في حديث العواطف.[/FONT][/SIZE][/B][/JUSTIFY][/frame]
sayu
2016/08/04 at 5:57 م (UTC 2) رابط التعليق
am interested in studying abroad the us.would u place tell me the steps-i just finished the high school- and -as you know- we use percent for gpa can and they use points a gpa is the deffrent matter or i could just study what i want?! email me please :sayoalmafizayo@gmail.com !
زولة الله
2019/09/28 at 2:07 م (UTC 2) رابط التعليق
فعلا جامعات كرور ساى وما عندها قيمة وما بتخرج ناس مؤهلين خاصة الجامعات الخاصة حدث ولا حرج
عند قروش تتخرج دكتور حتى لو كنت ادبى ما عندك تبارى الضلله
الله العن بنى كوز اينما حلو واينما كانو