البربري الهندسية وكيل الهيونداي في السودان





[SIZE=5]صناعة السيارات تعتبر اكثر القطاعات الاقتصادية نموا وتطورا في العالم ، ومع زيادة الاعتماد على السيارة في التنقل والحركة ، لم يعد هناك بد من ضرورة التنقل بسرعة وأمان في الوقت نفسه . لم يكن السودان بعيدا عن الطفرة في مجال صناعة السيارات . ( الصحافة ) التقت عوض الكريم صديق مدير المبيعات في شركة البربري الهندسية ( الهيونداي) و جالت معه فى عالم السرعة والجمال والامان عبر جولة سريعة مع شركة غيرت نظرتنا الى عالم السيارات الجديد ، انها سيارة ( الهيونداي ) التي حققت طفرة في الصناعة عبر مفهوم التفكير الجديد يبدع قيماً جديدة، موضحا ان شركة حافظ السيد البربري المحدودة تأسست في سواكن عام 1906 كشركة خاصة وانتقلت الى مدينة بورتسودان، مشيرا الى ان بدايات الشركة كانت تتمثل في استيراد وتسويق ومنتجات الحديد، الاخشاب ، وتصدير المنتجات المختلفة، وفي خلال المائة عام الماضية اثبتت الشركة نفسها في كل المجالات والتخصصات المختلفة.ولمجابهة توقعات السوق المستقبلية تم انشاء مجموعة البربري في عام 2008 والتي شملت ثماني شركات متعددة منها شركة البربري الهندسية وكيل سيارات (الهيونداي) بالسودان و شركة البربري لمواد البناء و شركة اتش اس بي للاطارات والزيوت المحدودة وشركة البربري للمعدات الثقيلة ( شاحنات الهينو ) وشركة البربري التجارية وشركة البربري الهندسية قسم الالكترونيات ( وكيل مكيفات فولتاس الشهيرة احدى منتجات تاتا الهندية، ووكيل ماستر كوول وتوشيبا وكونكا) بالاضافة الى شركة أدميرال للملاحة البحرية المحدودة واخيرا شركة البربري الطبية، مشيرا الى ان شركة البربرى الهندسية تعتبر اضافة حقيقية فى مجال سوق العربات التي تمتلك توكيل سيارات هيونداى الكورية فى السودان بجانب ورش لصيانة سيارات الهونداي ويؤكد عوض الكريم ان الشركة توفر مجموعة فريدة من السيارات الصالون والهاتش باك و سيارات الدفع الرباعي مثل إيون التي تعتبر السيارة الاقتصادية الاولي علي مثيلاتها و اكسنت ــ الانترا ــ سوناتا ــ أي اكس 35 (توسان الجديدة) ــ أزيرا – سانتافي ــ فيراكروزر، بالاضافة الى العربات التجارية الحافلة الصغيرة H-1 12 راكباً، مشيرا الى نجاح شركة البربري الهندسية في مجال الشاحنات ابتداءً من واحد طن و4.5 طن و5.5 طن و10 طن التي لاقت نجاحا باهرا في سوق الشاحنات. وابان عوض الكريم أن الشاحنات تباع حسب الحجم وسعة الطن المرغوب.وفي ما يختص بإجراءات التعامل للبيع اوضح انهم يتعاملون مع الافراد والشركات والجهات الاعتبارية مثل الشرطة والجمارك والشركات عموما الخاصة والعامة، مؤكداً أن هنالك ضماناً لكل العربات لمدة خمس سنوات او 100 الف كيلومتر ضد «عيوب التصنيع»، مبينا ان كل طرق البيع تتم عبر البنوك او الكاش بعد عمل دراسة شاملة للفرد متمثلة فى الدخل الثابت والحساب الجارى، اضافة الى دفع 40% من قيمة العربة مقدماً، وقال إن أسعار العربات تتفاوت حسب الموديل لتتناسب مع جميع الفئات والدرجات.وفي ما يختص بالعربات التجارية أوضح عوض الكريم أنها تتفاوت حسب نوع العربة والحمولة ولديهم شاحنة 4.5 طن بأسعار تنافسية كما عودت البربري الهندسية زبائنها دائما.واكد عوض الكريم ان كل الاسبيرات متوفره في شركة البربري لكل موديلات الهيونداي وانها اسبيرات اصلية 100% بيد انه لفت الى توافر اسبيرات غير اصلية في السوق التي ينتج في الغالب عن استعمالها أضرار ( مباشرة مثل الاستهلاك السريع للاسبير shorter life cycle) وعدم توفر مستوى الامان اللازم للسائق، والضرر المباشر لمكونات السياره الأساسية مما يؤدي لتقصير عمر السيارة الافتراضي واستهلاكها بسرعة، مشيرا الى الاستنزاف المادي المتواصل بسبب عمليات الاستيراد والبيع المتكرر فوق الحاجة للإسبيرإت التي لا تطابق مواصفات المصنع، وقطع عوض الكريم انه عند بيع العربة هيونداي يتم منح العميل جدولا للصيانة الدوريه الوقائية لكي يتم تطبيق الضمان الخمس اعوام أو ال100 الف كيلومتر (ايهما يقع اولا) وابان ان هناك خدمات ما بعد البيع متوفرة بالشركة والمتمثله فى الصيانة و تقسم الى ثلاثة انواع: صيانة A,BC والصيانة الاخيرة تسمى بالصيانة الوقائية الكبيرة التي من الممكن ان تستمر ليومين لضمان سلامة كل قطعة في السيارة وراحة واستقرار مستخدمها من الاعطال ، ولفت عوض الكريم الى ان شركة البربري الهندسية قامت بافتتاح اخر فرع لها بمدينة الابيض حاضرة ولاية شمال كردفان لخدمة انسان الولاية يحوي معرضا فخما لبيع السيارات وورشة متكاملة تحتوي على نافذة بيع الاسبيرات، مشيرا الى ان فرع الابيض يعد الفرع الـ(20 ) للمجموعة ، وفي داخل معرض البربري لفت انتباهنا لمشاركة الشركة السنوية في دعم المجتمع الذي يعرف بدور الشركات تجاه المجتمع والذي ينفذ تحت شعار هيونداي تدعم التعليم والرعاية الصحية في السودان و الذي تمثل في المرة الاولى بتوزيع مايسمى Lapdesk على المدارس الفقيرة والمستشفيات الذي يمكن استخدامه كدرج متحرك يصلح للكتابة فيه او وضع الاغراض للمريض داخل المستشفيات .[/SIZE] الخرطوم : رجاء كامل :الصحافة