اقتصاد وأعمال
البربري الهندسية وكيل الهيونداي في السودان
ولمجابهة توقعات السوق المستقبلية تم انشاء مجموعة البربري في عام 2008 والتي شملت ثماني شركات متعددة منها شركة البربري الهندسية وكيل سيارات (الهيونداي) بالسودان و شركة البربري لمواد البناء و شركة اتش اس بي للاطارات والزيوت المحدودة وشركة البربري للمعدات الثقيلة ( شاحنات الهينو ) وشركة البربري التجارية وشركة البربري الهندسية قسم الالكترونيات ( وكيل مكيفات فولتاس الشهيرة احدى منتجات تاتا الهندية، ووكيل ماستر كوول وتوشيبا وكونكا) بالاضافة الى شركة أدميرال للملاحة البحرية المحدودة واخيرا شركة البربري الطبية، مشيرا الى ان شركة البربرى الهندسية تعتبر اضافة حقيقية فى مجال سوق العربات التي تمتلك توكيل سيارات هيونداى الكورية فى السودان بجانب ورش لصيانة سيارات الهونداي ويؤكد عوض الكريم ان الشركة توفر مجموعة فريدة من السيارات الصالون والهاتش باك و سيارات الدفع الرباعي مثل إيون التي تعتبر السيارة الاقتصادية الاولي علي مثيلاتها و اكسنت ــ الانترا ــ سوناتا ــ أي اكس 35 (توسان الجديدة) ــ أزيرا – سانتافي ــ فيراكروزر، بالاضافة الى العربات التجارية الحافلة الصغيرة H-1 12 راكباً، مشيرا الى نجاح شركة البربري الهندسية في مجال الشاحنات ابتداءً من واحد طن و4.5 طن و5.5 طن و10 طن التي لاقت نجاحا باهرا في سوق الشاحنات. وابان عوض الكريم أن الشاحنات تباع حسب الحجم وسعة الطن المرغوب.
وفي ما يختص بإجراءات التعامل للبيع اوضح انهم يتعاملون مع الافراد والشركات والجهات الاعتبارية مثل الشرطة والجمارك والشركات عموما الخاصة والعامة، مؤكداً أن هنالك ضماناً لكل العربات لمدة خمس سنوات او 100 الف كيلومتر ضد «عيوب التصنيع»، مبينا ان كل طرق البيع تتم عبر البنوك او الكاش بعد عمل دراسة شاملة للفرد متمثلة فى الدخل الثابت والحساب الجارى، اضافة الى دفع 40% من قيمة العربة مقدماً، وقال إن أسعار العربات تتفاوت حسب الموديل لتتناسب مع جميع الفئات والدرجات.
وفي ما يختص بالعربات التجارية أوضح عوض الكريم أنها تتفاوت حسب نوع العربة والحمولة ولديهم شاحنة 4.5 طن بأسعار تنافسية كما عودت البربري الهندسية زبائنها دائما.
واكد عوض الكريم ان كل الاسبيرات متوفره في شركة البربري لكل موديلات الهيونداي وانها اسبيرات اصلية 100% بيد انه لفت الى توافر اسبيرات غير اصلية في السوق التي ينتج في الغالب عن استعمالها أضرار ( مباشرة مثل الاستهلاك السريع للاسبير shorter life cycle) وعدم توفر مستوى الامان اللازم للسائق، والضرر المباشر لمكونات السياره الأساسية مما يؤدي لتقصير عمر السيارة الافتراضي واستهلاكها بسرعة، مشيرا الى الاستنزاف المادي المتواصل بسبب عمليات الاستيراد والبيع المتكرر فوق الحاجة للإسبيرإت التي لا تطابق مواصفات المصنع، وقطع عوض الكريم انه عند بيع العربة هيونداي يتم منح العميل جدولا للصيانة الدوريه الوقائية لكي يتم تطبيق الضمان الخمس اعوام أو ال100 الف كيلومتر (ايهما يقع اولا) وابان ان هناك خدمات ما بعد البيع متوفرة بالشركة والمتمثله فى الصيانة و تقسم الى ثلاثة انواع: صيانة A,BC والصيانة الاخيرة تسمى بالصيانة الوقائية الكبيرة التي من الممكن ان تستمر ليومين لضمان سلامة كل قطعة في السيارة وراحة واستقرار مستخدمها من الاعطال ، ولفت عوض الكريم الى ان شركة البربري الهندسية قامت بافتتاح اخر فرع لها بمدينة الابيض حاضرة ولاية شمال كردفان لخدمة انسان الولاية يحوي معرضا فخما لبيع السيارات وورشة متكاملة تحتوي على نافذة بيع الاسبيرات، مشيرا الى ان فرع الابيض يعد الفرع الـ(20 ) للمجموعة ، وفي داخل معرض البربري لفت انتباهنا لمشاركة الشركة السنوية في دعم المجتمع الذي يعرف بدور الشركات تجاه المجتمع والذي ينفذ تحت شعار هيونداي تدعم التعليم والرعاية الصحية في السودان و الذي تمثل في المرة الاولى بتوزيع مايسمى Lapdesk على المدارس الفقيرة والمستشفيات الذي يمكن استخدامه كدرج متحرك يصلح للكتابة فيه او وضع الاغراض للمريض داخل المستشفيات .
[/SIZE] الخرطوم : رجاء كامل :الصحافة
11 تعليقات
أرجو وضع و توضيح الأسعار
م هي انواع السيارات الموجوده عندگم واهم شئ الاسعار
سمعت عندگم عربات بي 125 جنيه بالاقساط اسمه شنو العربيه لو سمحتو
لا توجد لديكم قاعدة بيانات أصلا ومن المفروض وجودها وتحديثها بما يستجد اولا باول على أن تشمل القاعدة جميع أنواع السيارات وأشكالها وموديلاتها وحجمها وأسعارها نقدا أو بالتقسيط وما هي الضمانات المطلوبة للتقسيط ومدة التقسيط والدفعات بأدق التفاصيل حتى قيمة السيارات التي يتم سحبها من المواطنين لعدم استيفائهم تسديد الأقساط مع توضيح جميع تلفونات المبيعات والمناديب وهواتف الشركة والايميلات وكافة أنواع التواصل … المعلومات عن الشركة شحيحة جدا يرجى تفعيل موقعكم في الانترنت … في دول الخليج أي شركة لديها website j تتواصل معها بكل سهولة وتحصل على المعلومات بوضوح …وسؤالي هو كم قيمة السيارة أكسنت والنترا موديل 2015 لديكم حسب أحجام الماكينات وشكرا …
اود شراء عربة ملاكي
بالتقسيد مالمطلوب شنو ع
سمعت عن عرضكم لسيارت elantra 2015 بلجريدة و اود شرأ واحده
السلام عليكم.. كنت عايز اتاكد اذا عندكم راجع موديل انا عايز النترا مثلا 2012-2014 وبالتقسيط طبعاً عشان اقدر اخفف من ال40% اذا عندكم العروض دي ارجعو لي بلييييييييبببيز
أريد أن اشتري سياره بالتقسيط ويكون المقدم مريح أريد النترا 2012 أو 2013 وأريد معرفه سعر سياره grandi10
من المشاكل المعروفة للوكلاء في السودان طماعين و بيرفعوا أسعار قطع الغيار ولو أنهم يرحوا معقول لكانت المبيعات أكبر…مقارنة بدول الجوار!!!!!!!!!
عاوزشاحنة جرار بالقسطالرجاء توضيح كيف طريقة القسط لمدة خمسة سنين شاحنة هينو راس بكم وراس معه تريله كم
وين تلفوناتكم