عشرون علامة تكشف عن حب المرأة للرجل وعشقها له





[JUSTIFY][SIZE=5]المرأة وما أدراك ما المرأة عندما تعشق تصبح كالشمس المشرقة تضيء الكون بالنور والبهجة والسرور فلا تستطيع الاستغناء عنها ولا تملك إلا عشق جمالها، فالمرأة برغم رقة أحاسيسها وشعورها بالخجل من إظهار اهتمامها وحبها لشخصي ما إلا أن مشاعر المرأة تفضحها فتظهر بسهولة ليس من خلال وجهها فقط بل من خلال سلوكياتها أيضا، وغالبا ما يكون ذلك بطريقة عفوية، الحب مشاعر وأحاسيس تترجم لدى المرأة إلى أفعال وسلوكيات تقوم بها للتعبير عن حبها وبالتالي تظهر فى صورة علامات قد نستطيع اليوم كشفها والتعرف عليها ولكن لا بد أن نتعرف فى البداية على حقائق عن الحب في عالم المرأة.

حقائق عن الحب فى عالم المرأة:

المرأة نور ونار بنفس الوقت، نور يضيء الدنيا بهجة وسروراً إذا عشقت وأحبت ووجدت تقديراً لهذ الحب، ونار إذا شعرت بالخيانة أو عدم التقدير , ففي هذه الحالة تتحول المرأة من كائن وديع يتفنن في إيجاد سبل السعادة لإسعاد من يحب إلى كائن يدمر كل من حوله ويبدأ بنفسه، فأصعب شيء في الحب عند المرأة هو عدم تقدير مشاعرها والاستهانة بها.

علامات حب المرأة للرجل :

قبل أن أسرد عليكم علامات حب المرأة لا بد من إدراك حقيقة مهمة ألا وهي أن علامات حب المرأة للرجل ليست مجرد تمثيل دور تجيده المرأة، فالمرأة ليست في حاجة إلى تمثيل دور المحبة والوله فهذه العلامات قد تظهر بصورة عفوية في حالة واحدة فقط إذا أحبت المرأة ووجدت الشخص الذي تبحث عنه.

1- الحرص على تقصي أخباره .

2- العطاء دون انتظار المقابل.

3- أن تشعر المرأة بأنه مثل الأب والأخ والصديق والحبيب فترتاح في الحديث معه.

4- شعور المرأة بالسعادة والابتهاج لمجرد ذكر اسمه أمامها.

5- شعور المرأة بالوحشة في عدم وجوده.

6- تقبل المرأة لأعذاره.

7- حب عيوبه قبل مزاياه.

8- أن تفضل وجودها معه في أي زمان ومكان.

9- إحساسها به وهو بعيد عنها .

10- حب المرأة لكل من يحبه وينتمي له.

11- تنحصر أحلام المرأة في البحث عن سبيل إسعاده وإرضائه.

12- شعور المرأة بخفقان قلبها عند الحديث معه أو عند ذكر اسمه.

13- الرغبة في التضحية براحتها في سبيل إسعاده.

14- تحمل الصعاب في سبيل وجودها معه.

15- تغيير عاداتها وسلوكياتها عن رضا وطيب خاطرمن أجل إرضائه .

16- تستطيع المرأة قراءة أفكاره دون أن يتكلم.

17- ترى المرأة الدنيا من خلاله.

18- سهولة بكاء المرأة أمام الرجل الذي تحبه.

19- انتظار المرأة له على أحر من الجمر وكأنه غائب منذ زمن.

20- الحرص على مصالحه والسهر على راحته حتى إن كان لا يعرف بمشاعرها تجاهه.

والآن بعد أن قدمنا من خلال علامات حب المرأة للرجل نطرح بعض الأسئلة:

هل شعرت بمثل هذه المشاعر من قبل؟

كيف كان شعورك؟

صحيفة الوطن [/SIZE][/JUSTIFY]

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