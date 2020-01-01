السعودية: قرض بـ (500 )ألف ريال للجامعيين العاطلين يسدد على (8) سنوات





[JUSTIFY][SIZE=5]كشف مدير معهد ريادة الأعمال الوطني في ينبع، أحمد عبد الله، عن تقديم المعهد قرضاً بـ500 ألف ريال للعاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد الأهلية والكليات الصحية، لمساعداتهم في إنشاء مشروعاتهم.

وأضاف عبد الله بأنه يتم إقراض باقي الشباب العاطلين الذين تنطبق عليهم الشروط، 300 ألف ريال، مع صرف 3 آلاف ريال راتباً شهرياً، من صندوق الموارد البشرية لمدة عامين، لغير المتقاعدين والمسجلين في التأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى أن القروض يتم سدادها بعد 18 شهراً من استلام الدفعة الأولى ولمدة 8 سنوات، حسب “المدينة”.

وتابع بأن المعهد يقدم برنامج “خطوة”، ويعنى بدعم فئات متعددة من المجتمع ومساعدتهم في إنشاء مشروعات خاصة بهم، كالمشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية والمستفيدين من اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم والمتعافين من المخدرات وغيرهم.

وأوضح عبد الله، أن المعهد الذي يحظى بدعم عددٍ من الجهات منها البنك السعودي للتسليف وشركتي أرامكو وسابك، افتتح حتى الآن أكثر من 3400 مشروع في مختلف مناطق المملكة، ويهدف لتأسيس 10 آلاف مشروع صغير ومتوسط خلال خمس سنوات، مؤكداً استعداد فرع ينبع لخدمة جميع المتقدمين من خلال التسجيل والمتابعة عن طريق موقع المعهد الإلكتروني.

صحيفة المرصد [/SIZE][/JUSTIFY]

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