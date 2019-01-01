حملة بالعاصمة والولايات لضبط الأجانب بالسودان

[SIZE=5]أعلن وزير الداخلية السوداني عبدالواحد يوسف، عن حملة لضبط الوجود الأجنبي، قال إنها ستبدأ مطلع شهر أبريل المقبل، وتستهدف الأجانب المقيمين بطرق غير شرعية بالعاصمة الخرطوم وبقية الولايات. موضحاً أن هذه الحملة ستتواصل بالرقابة على الحدود.
وأعلنت دائرة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية السودانية، في ديسمبر من العام 2011 عن إبعاد 2986 أجنبياً من جنسيات مختلفة إلى بلدانهم خلال العام الجاري، وكشفت عن تنسيق مع ولاية الخرطوم والجهات الأمنية الأخرى والولايات الحدودية، لضبط الوجود الأجنبي بالبلاد.
وقال يوسف في اجتماع مجلس التنسيق الإعلامي، يوم الثلاثاء، إن إجراءات تسجيل الأجانب ستبدأ في مراكز التسجيل المختلفة بالخرطوم والولايات الأخرى، مشيراً إلى أن الداخلية نسقت مع السفارات التي لديها رعايا كثر في السودان.
وأكد أن الحملة لا تستهدف دولة بعينها، وإنما تهدف لتقنين الوجود الأجنبي في السودان، وأضاف “من حق الدولة ممارسة السيادة على أراضيها”.
وقال يوسف إن الحملة ستستمر بالرقابة على الحدود والحملات الداخلية، داعياً المواطنين الذين يستخدمون الأجانب للتأكد من سلامة إجراءات إقامتهم بالسودان، وحثهم على التعاون مع الحملة عبر التسجيل.
شبكة الشروق[/SIZE]
7 تعليقات
[SIZE=4]هههههههههه ياتو ضبط دا ما شي تحلق تلقى الحلاق حبشي ما شي تشرب عصير تلقى بتاع العصير حبشي ما شي تاكل في مطعم بتاع المطعم حبشي اي حاجه تمشي ليها تلقى ماسكها حبشي[/SIZE]
هل يا ترى المصريين اللي دخلوا السودان أجانب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (أم الحريات الأربعة من طرف واحد)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نريدها حملة لضبط الأجانب وتسفيرهم لبلدانهم ” خاصة الأثيوبيين والإرتريين “لأن معظمهم جواسيس وعملاء لمخابرات أفورقي العميل الإسرائيلي ” الذي يظهر خلاف ما يبطن للسودان” ولا نريدها حملة لثراء الشرطة ” الواحد يقبضوه يدفع ويفكوه … ” يجب أن تكون حملة جادة هذه المرة تساعد في نظافة الخرطوم من الأحباش خاصة منطقة الديم والحاج يوسف والحلفايا والكلاكلات وغيرها من مناطق تجمع هذه الجنسيات والمعروفة لدي الشرطة والأمن …. هؤلاء يشكلون ضغط غير عادي وفظيع على الموارد الشحيحة أصلا .. والمشكلة أعدادهم في تزايد مستمر كل يوم ولن تتوقف إلا بإتخاذ إجراءات صارمة وجادة من قبل الشرطة “وزارة الداخلية” لو ما إتخذتها الشرطة وسيلة للكسب غير المشروع “إدفع وتطلع” ….
إذا تسجيل بس نكون ما عملنا أي حاجة ومن الأفضل وقفها لتوفير الوقت والمال ” يجب أن تكون حملة ضد كل أجنبي دخل البلد بطريقة غير مشروعة وأن يتم القبض عليه وتسفيره لبلده فورا .. من الديم إلى السوق الشعبي وإلى القضارف وكسلا وتكون البصات الإرترية أو اللواري في إنتظاره أو نقله لغاية الحدود “الإرترية أو الإثيوبية .. يجب أن تكون حملة جادة يري المواطن ثمرتها ومردودها “مش حملة للكسب المالي للشرطة …
المشكله ما في ضبط الاجانب ونقاط التفتيش لا بد من ضبط جنود الشرطه فهم الذين يدخلون الاجانب الى داخل السودان لي صديق يعمل في معسكر الشجراب وهو رقيب فني يقال ان من يعمل في تلك انقطه يقال له انت تعمل في دبي نسبه للمال والنفوذ الذي سوف تجني من تلك النقطه فهم يساعدون الحبش والارترين لدخول بمقابل مادي اما البنات بمقابل جسدي اعازكم الله ولي صديق والله هو مسئول في وهو مسئول يتكلم عن رتبه صديق له ادخل حبشيه مقابل استخرج لها جواز ولان هي في لندن سافرت دبي من دبي الى لندن بي جواز سوداني فلا بد من ضبط النفوس اولا هكذا يكون الحل
طيب يا جماعة الخير العايزين ضبط من هم والله ربنا يكون في عون الوطن والهوية السودانية بعد شويه حتفتشوها ما تلقوها . ما تعملوها لوتري ياجماعة برضو بزنس . اففف
ما هذه العنصرية؟ ياجماعة خليكم مفتحيين، اي بلد عندها قانون، مش حملة الزفطه قاعدين تعملوها ضد المساكين المهاجرين. أول من استقبل وأعطى لجوء السياسي هم احباش في زمن النجاسي إذا كنتم اصلا تحترمون الدين احترموهم .