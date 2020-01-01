هبوط حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني





[SIZE=5]هوى سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني يوم الثلاثاء في السوق السوداء بعد موجة صعود في الأيام الماضية، وبدأ الهبوط التدريجي منذ يوم الأحد.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي يوم الخميس الماضي 9.35 جنيه كرقم قياسي بحسب النشرة اليومية لأسعار العملات في موقع “النيلين”.

ويقول أحد المتعاملين في السوق الأسود بالخرطوم فضل حجب هويته لموقع “النيلين” (سبب إنخفاض الدولار في السوق السوداء هو ضخ البنك المركزي للبنوك التجارية مبالغ مقدرة لمقابلة إحتياجات صغار المستوردين بالإضافة لإلتزام الصرافات بتوفير إحتياجات المسافرين والمرضى طالبي العلاج بالخارج وتحويلات الطلاب من العملات الأجنبية).

وهذه أسعار الدولار والعملات الرئيسة الأخرى ليوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2014 بحسب موقع “النيلين”.

أسعار السوق( السوق الموازي ، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 9.00جنيه

الريال السعودي : 2.38جنيه

اليورو : 12.44 جنيه

الدرهم الإماراتي : 2.44جنيه

الريال القطري : 2.45 جنيه

الجنيه الإسترليني : 15.10جنيه

الخرطوم: معتصم السر

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