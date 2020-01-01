هبوط حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني

[SIZE=5]هوى سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني يوم الثلاثاء في السوق السوداء بعد موجة صعود في الأيام الماضية، وبدأ الهبوط التدريجي منذ يوم الأحد.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي يوم الخميس الماضي 9.35 جنيه كرقم قياسي بحسب النشرة اليومية لأسعار العملات في موقع “النيلين”.
ويقول أحد المتعاملين في السوق الأسود بالخرطوم فضل حجب هويته لموقع “النيلين” (سبب إنخفاض الدولار في السوق السوداء هو ضخ البنك المركزي للبنوك التجارية مبالغ مقدرة لمقابلة إحتياجات صغار المستوردين بالإضافة لإلتزام الصرافات بتوفير إحتياجات المسافرين والمرضى طالبي العلاج بالخارج وتحويلات الطلاب من العملات الأجنبية).
وهذه أسعار الدولار والعملات الرئيسة الأخرى ليوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2014 بحسب موقع “النيلين”.
أسعار السوق( السوق الموازي ، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 9.00جنيه
الريال السعودي : 2.38جنيه
اليورو : 12.44 جنيه
الدرهم الإماراتي : 2.44جنيه
الريال القطري : 2.45 جنيه
الجنيه الإسترليني : 15.10جنيه
الخرطوم: معتصم السر
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12 تعليق
دي فبركة استعدادا للوثوب للاعلي؟ العندو عملة حرة ما يدقس؟؟؟؟؟
دي عباره عن لعب علي الدقوب يا مافية الانقاظ يا اخوان الشياطين
هذه اللعبه لن تنطلي علي الشعب السوداني
حتي من اورد هذا الخبر مشارك في اللعبه الخبيثه
شوف التعبير “هوى سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني ”
قال هوي قال
كم كان سعر الدلار قبل ما يسمي بالوديعه القطريه
هل سيهوي الدولار الي ما دون سعره قبل ما يسمي بالوديعه القطريه
قبل ما يسمي بالوديعه القطريه كان الدولار اقل من 8 جنيه
اخوان الشيطان تركوا الجنيه ينخفض للمستوي دي وهم عارفين انو حينخفض اكثر من ذلك
والان يعملوا شوية فبركات ويدعوا ان الدلار قد انخفض
[SIZE=7]هذا انخفاض حاد ؟
هو انخفض و بعد الانخفاض الحاد اصبح 9ج ؟![/SIZE]
الأخوة المتابعين أرجو فتح أرشيف النيلين ومتابعة حركة الدولار في السوق أيام 27 من كل شهر الى يوم 10 من الشهر الذي يليه !! تلاحظون نفس السيناريو الحالي هبوط حاد في سعر الدولار ،، وهي الفترة التي تشهد تحويلات المغتربين الشهرية لذويهم كمصاريف المعيشة اليومية ، ويتولى اللصوص والسماسرة شفط هذه المبالغ بالسعر المنخفض ليرفعوا بعدها الدولار للسماء في مضاربة كريهة وحقيرة لسرقة أموال الناس ، انا شخصيا فطنت لهذا العمل واصبحت اقوم بالاحتفاظ بالراتب لمنتصف الشهر واقوم بتحويل المصاريف
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بس الحكومة لو تصاحب المغتربين … بس
( عاضي ايدي ) هههههههه
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[SIZE=7]هذا هو انخفاض لقفزة اعلى [/SIZE]
[SIZE=5]يا وهم انتو اقبضوا تجار العملة كلهم وصادروا جميع الدولارات التي بحوزتهم
جابوها من وين اللصوص ديل
الواحد يشتري من البنك الدولار بخمسة جنيه ويطلع برة يبيعوا بتسعة جنيه
المستفيد منو يا وهم
كرهتونا البلد دي
حكومة فاسدة ومرتزقة مستفيدة وتجار لا ضمير لهم
حقا اننا في دولة عجيبة اسمها السودان
نحن سمونا السودان ليه
الاسم الصحيح لينا مفترض يكون الدوسان
دوستونا دووووووووووووس يا حكومة الدوسان[/SIZE]
سلام عليكم
ما معنى السوق السوداء؟
هل ال 35 سنتا تسمى هبوط؟ كفاية تأجير دولة بكاملها!!!
نحن في ارياف الولايات وبالاخص غرب كردفان هلكنا وانتم تتكلمون الدولار وما ادراك ما الدولار ونحن نبحث عن لقمة العيش لا موية لا كهرباء لا صحة ولا……..؟ حدث ولا حرج
[SIZE=7]العندو دولارات يفكها بسرعه جاي نزول تاريخي للدولار حسب خطه الحكومه للافلاس بتجار الدولار[/SIZE]
الواضح أن سعر الجنيه أمام الدولار مفتعل من قبل المضاربين ويعمل بدون أي منطق اقتصادي معروف؛ ولكن على بنك السودان أن يباشر إجراءات عملية تتمثل في وقف كافة مشتريات الحكومة بالدولار بصورة فورية والعمل بالعملات الإقليمية كالريال والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والين واليورو واليوان الصيني؛ وأن يتم إصدار كافة المشتريات باليورو وقفل أية حسابات بالدولار للحكومة في أي بنك؛ وأن يكون هناك صندوق لتثبيت سعر الجنيه يشرف عليه مجلس من الخبراء في هذا المجال.
أعلق اليوم بعد ستة سنوات وقد زال إخوان الشيطان واستلم إخوان عفلق ولينين ومحمود محمد طه الحكم وارتفع سعر الدولار في عهدهم إلى 150 جنيه من 9 جنيهات فصمتوا عن النقد والولولة وأصبحوا يبررون ويعلقون في غيرهم.. تسقط الأحزاب ويحيا السودان.