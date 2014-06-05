توقيع عقد بقيمة (54) مليون دولار لتأهيل مشروع دلتا طوكر





[JUSTIFY][SIZE=5]قام وزير المالية والاقتصاد الوطني بدرالدين محمود بتوقيع عقد تأهيل مشروع دلتا طوكر الزراعي بمبلغ (54) مليون دولار مقدم من البنك الإسلامي بجدة فيما وقع عن البنك د. أحمد محمد علي مدير البنك.

وأوضح المهندس أبوعبيدة محمد دج المدير التنفيذي لصندوق إعادة بناء وتنمية الشرق حسب المركز السوداني أنه سيتم البدء في الإجراءات السيادية بتوثيق هذه الاتفاقات ليتم تحديد الاستشاري والمقاول لبدء العمل خلال هذا العام 2014 بإعادة تأهيل مشروع دلتا طوكر من خلال التحول من الزراعة المطرية إلى الزراعة التي تعتمد على أساليب ري دائم طوال العام لتحقيق نمو في الإنتاج الزراعي عبر ري (47,390) ألف فدان.

وقال دج إن عمليات التأهيل ستؤدي لزيادة الدخل لحوالي (24) ألف مزارع بنسبة زيادة تبلغ 11%، مشيراً أن عمليات التأهيل تشمل نظافة مساحة (33) ألف فدان إضافية من أشجار المسكيت، مضيفاً أنه سيتم إقامة حواجز للمياه بطول (35) كيلو متر للتحكم في النهر وتوجيه مسار المياه إلى داخل الدلتا.

وقال دج إن برنامج التأهيل يشمل إيجاد أنماط زراعية بديلة بالمشروع فضلاً عن بناء القدرات بتوفير البذور المحسنة وتطوير موارد الأعلاف كما سيتم دعم وتأهيل المجتمعات الرعوية حول المشروع بالتعاون مع إدارة الغابات بولاية البحر الأحمر.

صحيفة الجريدة

ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]