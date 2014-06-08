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تزايد رسائل بريد إلكتروني لسودانيين من قبل فتيات سوريات يطلبن الزواج !!

2014/06/08
38
99302

[SIZE=5]تزايدت في الفترة الأخيرة العديد من رسائل البريد الالكتروني مرسلة لسودانيين من فتيات يدعنّ أنهن لاجئات سوريات يطلبن المساعدة و الزواج .

هذا وقد اشتكى عدد من الشباب السوداني بقروبات التواصل الإجتماعي من وصول رسائل من هذه الشاكلة لديهم في حين لم يتم التأكد من قِبل سوداناس ان كنا فعلاً سوريات أو غيره ، كما إنتشرت إعلانات لأرقام هواتف بالواتساب لمن يرغب بالزواج من لاجئات سوريات يسكنّ بالمخيمات يشترطن السكن المناسب والإقامة في دولة من يرغب الزواج بهن .

[IMG]http://www.m5zn.com/newuploads/2014/06/08/png//m5zn_a4e7df1b8870e58.png[/IMG] محمد عمر ـ سوداناس [/SIZE]
2014/06/08
38


‫38 تعليقات

  1. [B]الله يعين السودانيات ..عدد النساء أكثر من الرجال وسوق الزواج نايم والعنوسة للأضنين ..يجوا كمان لاجئات يزيدو الطين (عنوووسة)[/B]

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  2. [FONT=Arial][SIZE=4]
    غايتو نحنا ايميلنا مفتوح ( نفرك في ايدينا ) 😉

    [/SIZE][/FONT]

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  3. نوع متكرر من الإحتيال، زمان كانت الرسالة بتجي باللغتين الانجليزية وعربي قوقل، والمرسل بدعي انو فتاة من السنغال في معسكر للاجئين..
    نفس المقدمة، وبعد فترة تطلب منك تحول ليها قروش عشان تقدر تجيك.
    غايتو البتحنك ليهم يستاهل الجلد في الساحة الخضراء :lool:

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  4. [SIZE=5]والله السوريات من اطهر واعفف نساء الارض
    ويمتلكن جمال رباني قل ما تجده في العالم بأسره
    لو في سورية راغبة في الزواج وجادة جدا لتتواصل معي وباذن الله سوف تسمعين خبرا سعيدا[/SIZE]

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    1. السلام عليكم انا طارق عبد الرحمن من شمال السودان دنقلاوى ارغب فى زواج سوارية جادى انشاء الله ود رقمى جوالى 0968655581 _0121058795

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  5. والله ده شي جميل واهو نغير من حواء وكلتوم وبيضاء اللون يكون طبيعي ما ذي حق بنات النيل الازرق او افراح عصام نحن موافقون فهل انتم معنا

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  7. ربنا يستر علي ولايانا وولايا المسلمين ومن تطلب الستر سترها الله في الدارين
    ونسال الله لاخواننا واخواتنا في سوريا الاستقرار في وطنهم وان ينصرهم الله
    علي الطاغية والمتجبر

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  8. اللهم لا شماته ! ان كان هذا الخبر صحيحا
    وما معناها انه نحن السودانيين احسن من غيرنا يوجد الاحسن مننا و مافي انسان احسن وافضل من انسان الكمال لله والحمدلله
    احكي ليكم قصه حقيقيه والله العظيم انها حقيقه .. قبل كم سنه وقبل وقوع سوريا في هذا الدمار والحرب والشتات حكي صديقي انه تعرف على فتاة سورية عن طريق الانترنت وطلب منها الزواج ولكن شوفو ردت فعلها بقت تضحك بكل سخرية واستفزاز وقالت له ( قلت ايه ؟! انا اتزوج عبد اسود ؟!!! وتاني ضحكت ضحكه كبيرة ….!!! ) وهاهي الآن دارت الدنيا ولفت الايام ونرى ما نراهو يأتو الينا ورئوسهم منحنيه ويطلبون من الشباب السوداني الزواج ..!
    مره اخرى لا اريد ان اشمت ولكن اريد ان اذكركم وخصوصا الشعوب التي تحقر وتستفز بالسودان والسودانيين والصومال وبعض الدول وللشعوب عامه بهذة الآية الكريمة في قوله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم ( ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ*) (الحجرات:11).

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  9. [SIZE=4]ي[B]ا أخونا (أبو العزائم)الفول السوداني ينتج ويصدر من دول غرب أفريقيا أكثر من السودان، خاصة من نيجيريا. وهذا الاسم ليس مقصود به دولة السودان الحالية بالتحديد انما الشريط الجغرافي الذي يمتد من اثيوبيا شرقا الى السنغال غربا ويعرف قديما بالسودان، المشكلة كل دولة شافت ليها اسم اتخارجت بيهو ودبسو فينا الاسم دا. يحلنا الحل بلة !![/B][/SIZE]

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  10. [SIZE=4]يا أخونا (أبو العزائم) الفول السوداني ينتج ويصدر من دول غرب أفريقيا أكثر من السودان، خاصة من نيجيريا. وهذا الاسم ليس مقصود به دولة السودان الحالية بالتحديد انما الشريط الجغرافي الذي يمتد من اثيوبيا شرقا الى السنغال غربا (شاملا جزء من السودان الحالي) ويعرف قديما بالسودان، المشكلة كل دولة شافت ليها اسم اتخارجت بيهو ودبسو فينا الاسم دا.[/SIZE]

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  11. لو صح وجود هذه الرسائل فهى مثل الرسائل المفبركة مبروك ربحت مليون دولار و لو صح إرسال هذه الرسائل فستكون الأولوية فيها للخليجيين ثم بقية العرب ثم السوادنيين ثم لماذا يخصصون هذه الرسائل للسودانيين بالذات ربما من باب الإحسان “خليهو يفرح مرة يوم طول عمره ناسيهو الفرح”

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  12. انا نزار من السودان من مدينة القضارف أطلب الزواج من بنت سورية ودا رقمي واتساب +249995245277

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  13. انا نزار من السودان من مدينة القضارف أطلب الزواج من بنت سورية ودا رقمي واتساب +249995245277

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  14. سلام وعليكم انا اسمي عيسى اريد ان اتزواج ن فتاة سورية عمري 20 سنة والله اني صادق في كلامي انا احبو اهل سورية اكثر من اهلي مندو سنتين وانا اريد ان اتزواج من فتاة سورية الاحرار هذا رقم جوالي00212641025357

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  15. انا اسمي صلاح من الولاية الشماليه وأريد الزواج من فتاة سوريه وانا جاي وده رقمي 0115588530

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  17. انا احمد عمري 50سنة من السعودية واريد الزواج بفتاة سورية تواصلوا معاي عبر الواتس اب هذاء رقمي
    0535749308

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  18. أنا نزار حسن من السودان أطلب الزواج من فتاة سورية ومكان اقامتي مدينة القضارف وهذا رقمي واتساب +249122828378

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  20. بكل جديه اريد الزواج من فتاة سوريه بشرط ان يكون برغبة الفتاة وان يكون عمرها من العشرين و ادنى رقمى للتواصل 0129075554

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  21. انا بشيرمختار من السودان ارغب بالزواج من سورية ودا رقمي الواتساب

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  22. انا بشيرمختار من السودان ارغب بالزواج من سورية ودا رقمي الواتساب 0121130936

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  23. السلام عليكم
    محمد بشير من الخرطوم واريد الزواج من سوريه وعمري ٢٠سنه ودا رقمي0918243573

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  26. انا ماعارف بعض الناس زعلانه ليه ? اصلا السودانيات الزواج منهن وصل تكلفتو ارقام فلكية وبقه شبه مستحيل وكده كده بايرات. فيها ايه لمن الناس تغير شويه بعدين الناس البمتوت في الخضار ومرطبه يمشي للسودانيات وماتشغلوها لي الناس والماعاحبو يحلق شواربو

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  30. حاج كزب وافترا وكلام فاضي السوريات عندون كرامه وشرف اكبر من انو يحطو ايميلون وارقامون اتقو الله ياشباب هدوول اهل الشام بتعرفو شو الشام قال صل الله عليه وسلم ازا فسد اهل الشام فلا خير فيكم الشام اهل الخير ولشرف وهاد كلامكون افتراء

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  33. انا شاب من عمري 18 اريتوا زوجا جملية عمري 17. 18 رقم التلفون 0100232124

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  34. انا لا ارغب في الزواج لا من سورية ولا من اي جنسية اخرى . وما عايز حدي يرد علي .

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