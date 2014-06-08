تزايد رسائل بريد إلكتروني لسودانيين من قبل فتيات سوريات يطلبن الزواج !!





[SIZE=5]تزايدت في الفترة الأخيرة العديد من رسائل البريد الالكتروني مرسلة لسودانيين من فتيات يدعنّ أنهن لاجئات سوريات يطلبن المساعدة و الزواج .

هذا وقد اشتكى عدد من الشباب السوداني بقروبات التواصل الإجتماعي من وصول رسائل من هذه الشاكلة لديهم في حين لم يتم التأكد من قِبل سوداناس ان كنا فعلاً سوريات أو غيره ، كما إنتشرت إعلانات لأرقام هواتف بالواتساب لمن يرغب بالزواج من لاجئات سوريات يسكنّ بالمخيمات يشترطن السكن المناسب والإقامة في دولة من يرغب الزواج بهن .

[IMG]http://www.m5zn.com/newuploads/2014/06/08/png//m5zn_a4e7df1b8870e58.png[/IMG] محمد عمر ـ سوداناس [/SIZE]