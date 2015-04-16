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بالصور.. الدلالة (حلايب) قصة سوق يبيع بأرخص الأسعار..يعاني من كثرة الترحال..يفتقد لخدمات المياه والكهرباء..ويديره خريجون ومعاشيون

2015/04/16
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يعتبر سوق حلايب بمحلية كرري بأم درمان من أشهر وأعرق الأسواق الشعبية بأم درمان , يعرفه معظم أهل أم درمان, ونأل هذه الشهرة بسبب توفر كل مستلزمات المنزل من أطقم جلوس وغرف نوم وملبوسات وديكور ومواد بناء وغيرها, كل هذا وبأرخص الأسعار والتي يختلف سعرها عن بقية الأسواق الموجودة في العاصمة.

كاميرا النيلين تجولت داخل هذا السوق وخرجت بالكثير والمثير عن هذا السوق.

حيث استطلعنا التاجر أحمد حامد وهو من تجار هذا السوق العامر والذي كشف لنا العديد من الأمور الهامة عن هذا السوق.

حيث قال: “عاني سوق حلايب من كثرة الترحال حيث كان مكانه في السابق في السوق الشعبي أم درمان, ثم تم نقلنا للثورة الحارة21 والتي عاش فيها السوق أزهي أيامه.

وبعدها تم نقلنا لمكانه الحالي بالثورة الحارة 50, حيث نعاني هنا بشدة, ونفتقد لأبسط الخدمات من ماء وكهرباء, علي عكس مقره القديم والذي كانت تتوفر فيه هذه الخدمات.

وعن التجار الذين يعملون به قال أحد ” معظم العاملين هنا من الخريجين وأنا واحد منهم حيث درست بجامعة الخرطوم كلية المحاسبة, ولكن لأن فرص العمل في السودان محدودة اخترنا العمل في هذا السوق, والبعض الأخر من التجار هم ضباط جيش معاشين وضباط إداريين.

 

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ياسين الشيخ _ أم درمان

 

النيلين

2015/04/16
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‫4 تعليقات

  3. في سوق حلايب تجد كل ماتتمناة أي شي كل شي وتصوير شامل كامل والأفضل التصوير يوم الجمعة حيث متعة التفرج تاتي الجمعة والا انت مشتري شي مهما كان الثمن

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