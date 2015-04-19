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2015/04/19

2015/04/19


الرسوم الجمركية المقررة للعربات ماركة تايوتا و هيونداي للعام 2015م



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الرسوم الجمركية المقررة للعربات ماركة تايوتا و هيونداي للعام 2015م لابد من تقديم فورم (IM) الإجراءات المصرفية (للإفراد)

تيونا

تيوتا 1

 

 

 

هونداي

هوندا2

هناي 2

 

 

 

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30 التعليقات

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      1. 1
        السمانى

        2015/04/19 at 9:57 م (UTC 2) رابط التعليق

        جمارك خرافية عبارة عن نهب

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      2. 2
        ود كرجاب

        2015/04/19 at 10:55 م (UTC 2) رابط التعليق

        يا ريت لو كان نهب للصالح العام … نهب لصالح المجرمين

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      3. 3
        المهموم

        2015/04/19 at 11:11 م (UTC 2) رابط التعليق

        ده نهب ليس إلا …… لا يمكن أن نكون جمارك السيارة أعلى من سعرها من المصنع .
        إنتو حكومتنا دي ربطت مسامير العربات دي قبل ما تطلع من المصنع وللا شنو ؟

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      4. 4
        محمد الغزالى

        2015/04/19 at 11:42 م (UTC 2) رابط التعليق

        بسم الله الرحمن الرحيم .
        هذا عنوان فشل البلاد بلد تعيش على الجبايات للاسف ما ذنب المواطن المسكين ليدفع كل هذه الاموال لاحولاة ولاقوة الا بالله اكل اموال الناس بالباطل فعلا الجمارك حرام واموالها حرام حرام .

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      5. 5
        سوداني ناجع

        2015/04/20 at 12:43 ص (UTC 2) رابط التعليق

        لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نسئل الله العفو والعافية

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      6. 6
        مجاهد

        2015/04/20 at 12:49 ص (UTC 2) رابط التعليق

        لات اله الا الله ، اللهم لا اعتراض على حكمك

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      7. 7
        محمد أحمد

        2015/04/20 at 3:49 ص (UTC 2) رابط التعليق

        و طبعاً جماعتهم ما بدفعوا ولا شلن, إعفاءات كامله.

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      8. 8
        عبد الرحمن ابراهيم

        2015/04/20 at 7:44 ص (UTC 2) رابط التعليق

        السلام عليكم
        .. لم اجد تعليق مناسب حتي الان

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      9. 9
        انا حستفيد شنو

        2015/04/20 at 7:50 ص (UTC 2) رابط التعليق

        وهو الجايب البلد وراء بلرا النهب دا شنو معقولة بوكس دبل كاب لا يفوت ال60 الف ريال ادفع فيو قرابه التلات اضعاف سعرو شان ادخلو بلدي 🙁
        اللهم بدل الحال لا حسن حال
        المزعل انهم هم بدخلوهم سااااااااااااااااااااكت او بي مساعدات واقساط لي اولادهم ومعارفم بي تحت التربيزه والشعب يدفع منتهي الظلم 🙁

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      10. 10
        salahaldeen

        2015/04/20 at 7:53 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ياجماعة ناس النيليين متأكدين من هذه الأرقام !!!!!!!!!!!!!!!!

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      11. 11
        Mohamed yassin

        2015/04/20 at 8:38 ص (UTC 2) رابط التعليق

        يا سبحان الله
        استحوا يا وهم وما فى داعى تنشروا بجاحتكم على النت خلوها ما العالم كلوا عارفكم وعارف فضائحكم وسرقاتكم العلنية يعنى خلاص امينين وبتعلموا فى الناس كيف تكون السرقة

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      12. 12
        محمد عزالدين محمد الامين

        2015/04/20 at 8:42 ص (UTC 2) رابط التعليق

        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/
        يا جماعة الخير دا إسمه حكم القوى على الضعيف 00000

        أما جماعتهم آخر تسهيلات وبدون كلفة وطبعا إختلاق لوحات/ حاجة إسمها إستثمار يعنى بدون جمارك لعدة سنوات وبعده يخلق ما لاتعلمون.

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      13. 13
        ابوعشة

        2015/04/20 at 8:50 ص (UTC 2) رابط التعليق

        اللهم يارب السموات والارض يا علي يا قدير ، يا من بيده مفاتيح الفرج ، نسالك بأسمك الأعلي الذي إذا دعيت به أجبت ، أن تقصم ظهر كل جبار عتل غليظ، اللهم من شق علي أمة محمد فأشقق عليه في الدنيا والآخرة، يا سميع الدعاء وناصر المساكين والمستضعفين.

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      14. 14
        ابو االليل

        2015/04/20 at 8:57 ص (UTC 2) رابط التعليق

        الجمارك حرام اصلا يا اكلي السحت

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      15. 15
        عادل الحلاوى

        2015/04/20 at 9:00 ص (UTC 2) رابط التعليق

        حرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
        اكل اموال الناس بالباطل مافى جمارك بهذا القدر فى العالم كله ربنا على الظالم المشكلة فى الخمسة سنين الجاية ربنا مع الشعب
        السودانى المغلوب على امره

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      16. 16
        ابو احمد

        2015/04/20 at 9:19 ص (UTC 2) رابط التعليق

        لاحول ولا قوة الا بالله..اكتر من سعر المصنع وربح الوكيل وفرق السعر عند المشترى ..مجتمعه…امكن الحكومه ما عاجبها الناس تجيب سيارات….

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      17. 17
        atif hassan

        2015/04/20 at 9:46 ص (UTC 2) رابط التعليق

        والله حرام عليك يا البشير سوف تسال عنه يوم القيامة واين جهاز المغتربين واصلو ا العربات دي درست في جامعة مامون حميدة طب وله مختبرات كان قلنا معليش لانو هناك النهب علني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .

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      18. 18
        abu jasser

        2015/04/20 at 10:35 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ولله في خلقه شئون

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      19. 19
        ابوعماد

        2015/04/20 at 11:42 ص (UTC 2) رابط التعليق

        هذا اسموه حكم قرقوش .. تتخيل انا مغترب قمت بادخال سيارة صالون موديل 2015 علي الزيرو كافراج مؤقت وعندما تقدمت لكي ادفع الجمارك طالبوني ان اقدم مستندات بنكية IM او اورنيك وارد وظللت طوال فترة الافراج المؤقت احاول معهم حتي انقضاء الستة اشهر ورفضوا تجديد الافراج المؤقت .. وعلمت بأنهم كانوا قد منحوا فترة 15 يوم للمعالجات والحالات المشابهه لحالتي ولكن ذلك تم بسرية ودودن الاعلان عنه في اجهزة الاعلام .. ان المغترب والمواطن لا قيمة له في نظر هذه الطغمه الحاكمه ولقد وصلت الي اعلي المسؤولين دون جدوي .. فيجب عليك ايها المغترب أن تعلم ان الحكومه الحالية تحاربك في كل مناحي الحياة .. وعليك بحربها صراحه .. تخيل هذه المهذلة بي قروشك وعربية موديل السنة ومش عارف تخلص .. وفي النهاية قمت باخراج السيارة من البلاد مكرها وادعو عليهم ليل نهار ربنا يغطس حجرهم اليلة قبل بكره ..

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      20. 20
        انا حستفيد شنو

        2015/04/20 at 1:05 م (UTC 2) رابط التعليق

        ممكن زول يورينا ال اي ام دا شنو شان مافهمنا هو يا ابو عماد 🙁

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      21. 21
        فوزى

        2015/04/20 at 5:40 م (UTC 2) رابط التعليق

        على اي اساس وضعت الارقام

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      22. 22
        بهزرررررررررر بس

        2015/04/20 at 5:45 م (UTC 2) رابط التعليق

        يا جماعة الخيييييييييييييييييييييييييير حسن النية وارد , امكن المقصود 31 الف جنية ولا انا ما فهمت دي 310 الف جنية تجيب لي قطعة ارض عشان نحنا لسة ساكنين في بيت الابو !!!!!!!! ما لحقنا نشتري الارض قلنا بركب اول ما دام ساكنيين .

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      23. 23
        بسطويسي ابن هريدي

        2015/04/20 at 7:30 م (UTC 2) رابط التعليق

        اركبو عجلات..خلوهوم يفلسوا .. ههههه

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      24. 24
        ابو محمد

        2015/04/20 at 10:57 م (UTC 2) رابط التعليق

        لا حول ولا قوة الا بالله
        السنة المضت الجمارك كانت بنسبة مائة في المائة يعني تشتري سياره من الخليج ب 60 الف تدفع ليها جمارك 60 الف… هسي معناها السنه دي عملوها 300 في المائة
        لطفك وعفوك يااااااااارب

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      25. 25
        محمد الخالدي

        2015/04/22 at 8:45 ص (UTC 2) رابط التعليق

        كلام عجيب والله ، عاوزين يركبوا هم بس إن شاء الله يركبهم الشيطان

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      26. 26
        sudani1000000%

        2015/04/22 at 3:28 م (UTC 2) رابط التعليق

        ابشرووووووووووو… ه>ا اول بشريات البرنامج الانتخابي. بالاول السرقة والتهب كان مخفي الان على عينك ياتاجر

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      27. 27
        mohamed

        2015/05/10 at 7:03 م (UTC 2) رابط التعليق

        السلام عليكم
        وهو كلامكم ده بخل المشكلة .. جهاز المغتربين ضيف شرف .. عاوزين نجيب عربيه موديل 2015 عشان معايش الاسرة بعد العوده النهائيه واحد مسؤول يرد علينا …

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      28. 28
        ناجى الامين منوفلى

        2016/12/11 at 10:09 ص (UTC 2) رابط التعليق

        وضح يا اخى الدكتور التهامى بان جل المغتربين ليس راضين على حكومة الانقاذ وما تفعله فى حق المغتربين السودانيين وحقا حقوقنا ضائعه مهم ولكن كان املنا فيك بان ترد الاعتبار لنا جميعا وتاخذ حقوقنا من تلك القرصنه الواضحة واحتقار المغترب السودانى وضياع حقوقه الانسانية والاعتبارية وهل يعقل بان المواطن يهان فى وطنه ويسلب حقه فى الاعتراض على جمارك وهمية وفوق طاقته لجلب سيارة فى العمر مرة وهم يمتطون اخر الموديلات ولا غرابه بان تكون الانقاذ هى دفن المغترب حيا والله المستعان ونرفع يدنا لله بان يقتص حقنا منهم والله المستعان وعليهم ان يحزروا دعوت المظلوم والله يختص حقنا منهم فى الدنيا قبل الاخرة ؟ لانهم لا يسمعون دعوة المظلوم ؟

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      29. 29
        Nazar

        2017/12/10 at 9:21 ص (UTC 2) رابط التعليق

        طيب الواحد السيارة الخاصة بةعايزة ميزانية خرافية عشان تصل السودان

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      30. 30
        يوسف

        2019/07/04 at 2:11 م (UTC 2) رابط التعليق

        السنة الخامسة جات وسقطنا الحكومة

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