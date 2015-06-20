الترابي: يقولون لي القبر روضة من رياض الجنة، .. أقول لهم احفروا القبر ستجدون فيها عظاماً
استفزني تخلف المسلمين وجمودهم الفكري
قال: فسرت القرآن ليتناسب مع الواقع الحديث حتى يستطيع الياباني والفنلندي فهمه
قال الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. “حسن الترابي” في حوار أجراه معه موقع “أخبار تركيا”، إن الدين يتجدد بتجدد الظروف والإمكانات، لكن المسلمين جمدوا أفكارهم بعد النهضة الأولى التي انطلق فيها الإسلام إلى أصقاع الأرض، تخلى المسلمون عن الاجتهاد رغم أن الله يدعونا في القرآن أن نجتهد ونتدبر آياته. وأضاف “الترابي”: درست في مدارس بريطانية، رأيت التقليد الأعمى للغرب في كل شيء.. لقد استفزني تخلف المسلمين وجمودهم الفكري، أنا لست إلا واحداً من الناس قدّر له أن يحمل الثقافة التقليدية التي يقرأها كل العلماء التقليديين من لغة عربية وفقه وعقيدة وغيرها، ولكن في النهاية كنت أقرأ الجديد فلست تقليدياً بحتاً ولست من الذين أخذهم الغرب ومسحهم تماماً وأضلهم عن الدين). وأشار “الترابي” في الحوار إلى أن أصول الفكر الإسلامي تجمدت منذ الفترة التي تلت الإمام “الشافعي” رحمه الله، وتأثر الفكر من بعده بالمنطق الإغريقي الصوري الذي نقله كثير من الناس. وزاد: (قرأت تفاسير القرآن في السجن ووجدت أغلب التفاسير تفاسير سطحية، وقلة قليلة من التفاسير تهتم بالمعاني العميقة. القرآن نزل ليتماشى مع الواقع والحياة، ولابد أن يتناسب مع الواقع ومع الظروف ومع الابتلاءات، فقلت لابد أن أفسر القرآن).وكشف “الترابي” عن منهج تفسيره التوحيدي للقرآن الكريم والذي يسعى إلى إكماله في السور الأخيرة. وقال:(بدأت بتفسير القرآن بشكل يتناسب مع الواقع الحديث، حتى يستطيع فهمه الياباني والفنلندي بعد ترجمته إلى لغته، أشرح الآيات بعد النظر إلى كيفية تنزلها حينها، إذا قرأنا مثلاً (يأيها النبي)، اليوم لا يوجد نبي تخاطبه هذه الآية! لكنها اليوم تخاطب القاضي والرئيس والداعية.. وإذا قرأنا (يا نساء النبي)، اليوم لا توجد نساء النبي، فمن تخاطب هذه الآية إذاً؟ إنها تخاطب زوجة القائد أو الرئيس وتقول لها كوني قدوة للصالحات ولا تكوني قدوة للسيئات. مررت على الحركات الإسلامية كلها، فوجدتها لا تهتم بالاقتصاد، ذكروا أشياء عن الحكم (الإسلام دين ودولة).. كنا نردد هذا الشعارات، لكن لا ندري كيف نكتب ميثاقاً لحكم البلاد، لأنه لا يوجد في الفقه ولا في الصوفية (السودان بلد صوفي) ما يدعم ذلك.. قبل الصوفية كان العرب المسلمون يعيشون كما في الجاهلية، إذا أقسم أحدهم بالله وقلت له لا أصدقك فيقول لك واللات والعزة. لكن رغم وجودهم (الصوفية) لا يزال كثير من الناس في الجاهلية. وهذا ما سهل للغرب تقسيم العالم الإسلامي إلى دويلات متناحرة. أحاور الناس فأجد أفكارهم كلها خاطئة، يقولون لي القبر روضة من رياض الجنة، قلت لهم: احفروا القبر ستجدون فيها عظاماً ولن تجدوا حوراً عين ولا أنهاراً جارية ولا فواكه. أقول لهم يا أخوتي هذا جسد، الروح ذهبت إلى ربها ويوم القيامة ستبعثون.
المجهر السياسي
28 تعليقات
يا جماعة الراجل المخرف مافي حد يملو ولا شنو!!!
رحم الله الشيخ محمد سيد حاج فقد رد على جميع أفكار حسن الترابي المنحرفة في محاضرات بعنوان “المتهم الثالث” وما أروع الرد والحجة فقد أجاد وأفاد …
يمكن تحميلها من هنا:
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=795&read=0&lg=&Next=80
كلب الماسون الضال اسقط حد الردة واللواط لشئي في نفسه وقال في الانبياء نحو سيدنا موسى بانه راعي ساي وعن حيث الزبابه وامامة المراة وغيرها فحاول علي بعث هرطقات المجدفين في عصور الاسلام الاولى للشهره وحاق عليه غضب الله
والله العظيم أنا أبعد و أبغض الناس لجماعة الاخوان المسلمين لأنهم أفاكين و منافقين – لكن أول مرة أسمع من هذا الترابى كلاما رائعا و فكرا نيرا حقا – أين كانت هذا الأفكار العصرية الرائعة من زمان ياشيخنا ؟؟؟؟
و أنى لتعليقك أن يكون غير ذلك و انت تسمي نفسك (أرسطو)……. يا (أرسطو) إن عدم رؤية الشيء لا تعني إطلاقاً عدم وجوده فمثلاً لا أحد ينكر الشياطين و لكن هل نراهم؟ و حتى الأحياء الدقيقة من ميكروبات و باكتيريا و فيروسات لا نراها فهل هي غير موجودة…… يا استاذ (ارسطو) عالم البرزخ عالم تحكمه نواميس غير تلك التي تحكم عالم الحياة الدنيا (و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون)….. و لو حفرنا قبراً و رأينا جحيماَ أو نعيماً و أنهاراً (حسب مصير الميت) لآمن من في الأرض جميعاَ لأن المسألة حينها تكون يقيناً و ليس إيماناً و تصديقاً…… (يقول الشيخ عبد الرحمن بن جبرين في بحثه المنشور في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدرها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (الجزء رقم: 17، الصفحة رقم: 126) في صدد الحديث عن نواقض الشهادتين: إنكار شيء من الأمور الغيبية التي أمر الله بالإيمان بها وأخبر بثبوتها وأحقيتها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؛ كالملائكة والكتب والرسائل والبعث بعد الموت وحشر الأجساد والجنة والنار، وكذا عذاب القبر ونعيمه ونحو ذلك، فإن من جحد منها شيئا فقد كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أكبر الطعن في الرسالة وما اشتملت عليه، فهو يخالف ما تستلزمه الشهادتان). و أما ما ورد في عذاب القبر أو نعيمه فإليك ما يلي (عذاب القبر ونعيمه ثابتان بنصوص الكتاب والسنة، ويجب الإيمان بهما، ويلحقان الروح والبدن معاً، وقد نُقل على ذلك اتفاق أهل السنة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى( 4/282) بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح مفردة عن البدن. وقال( 4/262 ): وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة: هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة، وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع.
والأدلة على إثبات عذاب القبر ونعيمه كثيرة منها:
1- ما في الصحيحين ومسند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان، فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ -لمحمد- فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة، فيراهما، ويفسح له في قبره سبعون ذراعاً، ويملأ عليه خضراً إلى يوم يبعثون. وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه”.
فقوله صلى الله عليه وسلم: (يسمع قرع نعالهم – فيقعدانه – ضربة بين أذنيه – فيصيح صيحة – حتى تختلف أضلاعه ) كل ذلك دليل واضح على شمول الأمر للروح والجسد.
2- وروى الترمذي من حديث أبي هريرة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر، وللآخر: النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين، ثم ينور له فيه، ثم يقال: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم . فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون قولاً فقلت مثله ، لا أدري، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذباً، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك”.
فقوله: “فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه ” صريح في ذلك.
3- وعند أحمد من حديث عائشة بسند حسن :” فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع، وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعاً”
4- وفي حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم وغيرهم بسند صحيح وأوله: “إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه ” وفيه: ” يحملونها (الروح) في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط… ويصعدون بها… فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في علين، وأعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه، فيأتيه ملكان فيجلسانه…… وفيه: ” فيفسح له في قبره مد بصره ” . وفيه عند الحديث عن العبد الكافر وأن الملائكة تصعد بروحه فلا تفتح له أبواب السماء ” فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحاً، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ……” وفيه: ” ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه” ، وهذا صريح في أن الروح مع الجسد يلحقها النعيم أو العذاب. ويمكنك الوقوف على نص هذا الحديث العظيم كاملاً بالبحث عنه في موسوعة الحديث الشريف بهذا الموقع.
وأما الدليل على أن النعيم قد يلحق الروح منفردة عن البدن فهو في ما سبق من كون الروح تصعد إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء ، وأيضاً: روى أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:”إنما نسمة المؤمن طائر معلق في شجر الجنة، حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعثه”.
فمجموع النصوص يدل على أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبر، أو تعذب، وأنها تنعم في الجنة وحدها.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه إن لم يتجاوز الله عنه، قبر أم لم يقبر ، فلو أكلته السباع، أو حرق حتى صار رماداً، أو نسف في الهواء، أو أغرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل من المقبور، قاله ابن القيم رحمه الله ونقله عنه السفاريني في لوامع الأنوار. والله أعلم.
فكر قليلاً يا أخي و قبل ذلك اختر لك اسماً يليق بك كمسلم……. و اخيراً لك و لغيرك أقول أن الدين عندنا هو ما جاء به كتاب الله تبارك و تعالى و ما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و ما غير ذلك لا يهمنا في قليل أو كثير (قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ).
و الله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
كتّر الله خيرك
الله يجزيك خيرا فقد كفيت و وفيت….فهذا الرجل مسكون بالفتن و الاباطيل ….هو من تسبب في فصل الجنوب بأفكارة الشيطانية و كذلك في حرب دارفور …هو من تسبب في افقار هذا البلد و شعبه….هو من قتل محمود محمد طه ثم تبني أفكاره…. هو من يحيك المؤامرات و الفتن صباح مساء…معظم مناصريه للاسف مبهورين بفكر الرجل من دون أن يقرأون ما يكتبه من ضلالات. نسأل الله ان يجنب البلاد و العباد من فتنته.
بدلا” من ترديد كلام لشيوخ ماتوا قبل مئات السنين لماذا لا تبذل نفس الجهد لتفكر و تتدبر كما فعلوا هم قبل مئات السنين , و لكنك لم تكلف نفسك حتى قراءة ما قاله الترابي من حديث امامك لتذهب و تنسخ و تقص و تلصق ما كتبه السلف قبل مئات السنين و تتخذه حجة !!.
اتحداك ان تثبت عذاب القبر من الكتاب , و لكنها عبارة جاهزة حفظوها لك شيوخك و من قال ان انكار عذاب القبر يعادل انكار وجود الملائكة و الكتب و اتحداك ان تثبت وجود عذاب او نعيم قبل يوم الحساب ؟؟
ليتك تستخدم عقلك و لو مرة واحدة بل ترديد كتابات مرت عليها مئات السنين و ليست مقدسة حتى تجبرنا على تصديقها .
هذا المتغطرس اللادينى يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال وهو حديث مفق عليه
اقول له لا تستعجل فانك على حافة القبر وسيريك الله باذنه وبطشه فى قبرك نارا تلظى
بحق اسمائه الحسنى وبحق اسمه العظيم وهو جبار السموات والارض شديد البطش القهار
امين
ينفي عذاب القبر وكل حياة البرزخ”ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون”؟؟؟
يفسر القرآن ليتناسب مع الواقع؟ هل ينزل القرآن ليتناسب مع شيئ؟؟؟ ام ان القرآن كلام الله ويجب ان نرتقي نحن لفهمه؟؟؟
الياباني حين يسلم يصير مسلما لا يابانيا ياهذا، وعليه ان يتعلم لغة القرآن”لسان الذي يلحدون إليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين”
اللهم احفظنا من الفتن ماظهر منها وما بطن، آميييين.
يا اخوة حافظو علي الفاظكم وانتم في رمضان يا اما تتفقو معه او تحترم رايك وفكره
هداك الله اخى ما جاء بنص القران من برزخ او بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس فيه راى يخالف الله ورسوله وليس
فيه فكر لانه من الثوابت فى الدين بالكتاب والسنة
اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم ولم يولد ، أسألك يا ربنا أن تكفينا مؤونة هذا الترابي الفاجر الذي ينكر ما علم من الدين بالضرورة …. اللهم أذله في الدنيا والآخرة ، إِنَّك أنت القوي المتين يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء…. وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون
فقد قال الله تعالى: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ [غافر:46].
وهذه الآية إخبار عن فرعون وقومه أنه حاق بهم سوء العذاب في البرزخ، وأنهم في القيامة يدخلون أشد العذاب، وهذه الآية مما يستدل به أهل السنة على عذاب حياة البرزخ، وحاصل أقوال العلماء في تفسيرها ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تعرض على النار غدوا وعشياً حتى تقوم الساعة، ونقل الإمام عبد الرزاق وابن أبي حاتم في تفسيرهما هذا القول عن ابن مسعود، ونقل الطبري نحوه عن هذيل بن شرحبيل والسدي والأوزاعي.
القول الثاني: أنهم يعرضون على منازلهم في النار تعذيباً لهم غدوا وعشيا، ونقل الطبري عن قتادة ومجاهد نحوه.
وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: أرواحهم تعرض على النار صباحاً ومساء إلى قيام الساعة، فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار، ولهذا قال: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ أي أشده ألما وأعظمه نكالاً.
قال الطبري بعد أن نقل القولين: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أن آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً، وجائز أن يكون ذلك العرض على النار على نحو ما ذكرناه عن الهذيل ومن قال مثل قوله، وأن يكون كما قال قتادة. ولا خبر يوجب الحجة بأن ذلك المعنى به فلا في ذلك إلا ما دل عليه ظاهر القرآن وهو أنهم يعرضون على النار غدواً وعشياً.
فمن هذا تعلم أن مذهب الجمهور أن هذا العرض هو في البرزخ وإن اختلفوا في كيفية هذا العرض.
أما القول الثالث فهو: أن هذا العرض يكون في الآخرة، وإلى هذا ذهب الفراء وقال: ويكون في الآية تقديم وتأخير، أي أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها.
والصحيح الذي لا يُعدل عنه، هو ماذهب إليه الجمهور لأن الآية صريحة في إثبات عذاب القبر قبل قيام الساعة، والقول بأن الكلام فيه تقديم وتأخير، لا دليل عليه.
قال الشوكاني معلقاً على قول الفراء: بأن هذا العرض في الآخرة، ولا ملجئ إلى هذا التكلف فإن قوله: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ يدل دلالة واضحة على أن ذلك العرض هو في البرزخ، وتعقب القرطبي أيضاً الفراء بقوله: وهو خلاف ما ذهب إليه الجمهور من انتظام الكلام على سياقه.
والله أعلم.
قال تعالى في محكم تنزيله:((إنا كفيناك المستهزئين))..
وهذا وعد من رب العباد بأن يتكفل بكل من يتطاول على النبي الكريم صلوات الله وتسليماته عليه..
فآجلا أو عاجلا سترى بأم عينيك ماكذبته ياشيطان الأنس..
وصدق الرسول الكريم حين قال:(يكون أئمة بعدي لايهتدون بهديي و لايستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس…).
لا استطيع ان اتخيل كيف سمح الناس ل هذا المعتوه حكم السودان سنواااات طويله ؟
و الافظع كيف صدقه الناس و بطانته
لا حول و لا قوه الا بالله
ابعدوا هذا الترابي عن الكلام و المشاركه ف اي سياسه هو و حزبه و الشيوعي
يا محمد خير على ادم. اراك تفتي فحذرا ان تقدم فتوي (قد) تكون خاطئة وسوالي لك…ماذا اذا لم يدفن الانسان..كتجمده في القطب الشمالي او احتراقه لرماد فكيف للقبر ان يضمه او يتسع له. ثم لماذا على اليابانى ان يتعلم العربية ليسلم الا يكفيه تعلم ما تيسر له من السور لصلاته مثلا…ووو…ان الانحطاط الذي اصاب المسلمين هو بسبب تحجر امثالك والترديد دون فهم و الافتاء دون علم
الذكاء والعقل والفهم لوبنفع كان نفع الامريكان والاوربيين غير المسلمين يقول الله سبحانه وتعالي( واتقوا الله ويعلمكم الله )
والذي كتب الله عليه الشقاوه بعدله سوف يظل يقول علي ما اعتقد ومعقول وما ممكن وينسي ان الله علي كل شئ قدير
فقد قال الله تعالى: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ [غافر:46].
هذه الايه نزلت في جماعه فرعون وهؤلاء لم يدفنوا وغالبا اكلتهم الحيتان وفرس البحر والتماسيح ومع ذلك يعرضون علي النار غدوا وعشيا ويم القيامه
يجب ان يون الرد والنقاش على اساس . ويجب ان نتدبر القرآن حتى نرد عليه .
يجب ان يكون الرد والنقاش على اساس . ويجب ان نتدبر القرآن ونفهم حتى نرد عليه .
عشان كدا اقول الزول دا كدا مالو مختفي من الساحه السياسيه ، والله حقوا اولاده يلموهوا بعد دا خاصه في رمضان ، نقول اللهم إني صائم .
حسب تفسير الشيخ الترابي أن هذه الآيه (يانساء النبي الى اخر الآيه)تخاطب زوجة القائد او الرئيس في هذا الزمان . لأن النبي لايوجد الآن حسب قوله. اولا تأدبا مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم لانقول أن النبي غير موجود الآن بل موجود في حياتنا كلها ان كنا نتبعه حقا. ثانيا من هو القائد او الرئيس الذي هو في مستوى النبي صلى الله عليه وسلم حتي نخاطب نسائه بهذا الخطاب . هنالك العامه من الرجال والنساء من هو افضل من الرؤساء ونساء الرؤساء خلقا ودينا . لك الرحمة والغفران ياشيخنا .
يا حمار .. أجساد الأنبياء لا ترم ولا يأكلها الدود ولا تتحول عظاما ..
فعلا المسلم لو لم يبدأ بالاطلاع على أمهات الكتب الشرعية (تفسير ابن كثير والطبري والبخاري ومسلم) سيكون هذا حاله.. والزول ده بدأ علوم الشرعية بالاطلاع على الوصايا العشر لحسن البنا.. عشان كده كلامه ده لا يخالف بداياته للتدين وعدم وقوفه على أمهات الكتب (ربما عدم اعتراف بها) .. لأنه ما اطلع عليه من الكتب أول قلبه (صادفت قلبا خاليا فتمكنت) واستولت على كل عقله..
نسأل الله السلامة..!!!
رزق الله الجميع التوفيق والهداية..
وصلى الله وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأتباعه وإخوانه..!!!
وزير الالوقاف الجزائري افتي بان يقلص رمضان في الصيف الي 13 ساعة
حسب حساب الساعات في الايام العادية .
زولنا ما قال شئ في صيام الصيف الحار دا مالو ؟
نوع الفتاوي المثيرة للجدل دي تشبهه .
وآفته من الفهم السقيم ..!!
كتبها د.عارف عوض الركابي
نشر بصحيفة الانتباهة يوم الأحد 4 رمضان 1436هـ .
وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً .. وآفته من الفهم السقيم ، هذا البيت ينطبق تماماً على الدكتور حسن الترابي الذي لم يتوقّف حتى هذا الزمان عن إنكاره المتكرر لما ثبت في شريعة الإسلام وجاءت به النصوص الشرعية ، وربما أصبحت مواقفه المتكررة التي ينكر بها ثوابت شرعية عند المسلمين هي مما (أدمنه) رغم أنه قد تجاوز الثمانين !! وتجد مواقفه المعارضة للنصوص الشرعية – للأسف الشديد – مكاناً في بعض صفحات الصحف بل أحياناً في العناوين الرئيسة!! وبحسب ما ورد في صحيفة المجهر السياسي الصادرة يوم أمس السبت الثالث من شهر رمضان 1436هـ فإن الترابي قال : (يقولون لي القبر روضة من رياض الجنة.. أقول لهم احفروه ستجدون عظاماً) .
قلتُ : ولم يأتِ الترابي بجديد !! فكلامه في إنكار عذاب القبر وما شابهه هو من المعلوم عنه من قديم ، (تقليداً) منه لسلفه من (المعتزلة) العقلانيين ، الذين ردُّوا النصوص الشرعية بعقولهم !! علماً بأن (صريح المعقول) لا يتعارض مع (صحيح المنقول) ، قال الشاطبي المالكي ـ رحمه الله تعالى ـ: «لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدي الشرع فإنه من التقدم بين يدي الله ورسوله ، وهذا هو مذهب الصحابة وعليه دأبوا وإليه اتخذوا طريقاً إلى الجنة فوصلوا».
وقال الإمام الطحاوي الحنفي ـ رحمه الله ـ «ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم من حظر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد، وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان، والتصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار، موسوساً تائهاً شاكاً لا مؤمناً مصدقاً، ولا جاحداً مكذباً».
وقال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في (مختصر الصواعق) : «إذا تعارض النقل وهذه العقول أُخذ بالنقل الصحيح ورُمي بهذه العقول تحت الأقدام وحطت حيث حطها الله وأصحابها».
وقال – أيضاً- : «وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم و خرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي، والهوى على العقل وما استحكم هذا الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد فلا له إلا الله كم نفي بهذه الآراء من حق وأثبت لها من باطل وأميت بها من هدى وأحيي بها من ضلالة وكم هدم بها من معقل الإيمان وعمر بها من دين الشيطان».
فإن العقل الصريح لا يناقض النقل الثابت الصحيح ، وفي ذلك ألف ابن تيمية كتابه الكبير (موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول) .. فالعقول الصريحة السليمة قد تحار مما دلت عليه بعض النصوص أي تنبهر ، لكنها لن تحيل شيئاً مما دلت عليه النصوص ..
فلم يأتِ الترابي في ما أوردته صحيفة (المجهر السياسي) يوم أمس بجديد عنه ، لكن لرغبتي الصادقة أن نرى من الترابي – وهو بهذا العمر – (الجديد) الذي يستقيم به على الشريعة الخاتمة فإني أسوق له هذا (النصح الثمين) الذي خطّه (الشيخ العثيمين) رحمه الله تعالى ، على أمل أن يكون له الأثر الطيب على من (تجاوز الثمانين) ، فقد أورد العثيمين في كتابه (شرح أصول الإيمان) في مسألة نعيم القبر وعذابه ما يلي :
وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر، ونعيمه ، زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع ، قالوا فإنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه ، والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق.
وهذا الزعم باطل بالشرع، والحس، والعقل:
أما الشرع : فقد ثبتت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر، ونعيمه مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر ، فيكون العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين قال الله تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ} .
وقال تعالى: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} .
وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال، قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال.
وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ}.
وقال تعالى: {فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ} .
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره مد بصره”.
وفي صحيح البخاري – من حديث – ابن عباس رضي الله عنهما قال: “خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة ، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما” وذكر الحديث، وفيه: “أن أحدهما كان لا يستتر من البول” وفي -رواية – ” من (بوله) وأن الآخر كان يمشي بالنميمة”.
وأما الحس: فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه، أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألم منه ، وربما يستيقظ أحياناً مما رأى ، ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه ، والنوم أخو الموت ولهذا سماه الله تعالى ” وفاة ” قال الله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً} .
وأما العقل: فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع ..ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيداً عما رأى ، فإن كان هذا ممكناً في أحوال الدنيا ، أفلا يكون ممكناً في أحوال الآخرة ؟!
وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه ، والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق ، فجوابه من وجوه منها :
الأولى: أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات وقد قيل:
وكم من عائب قولاً صحيحاً … وآفته من الفهم السقيم.
الثاني : أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس ، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولتساوى المؤمنون بالغيب ، والجاحدون في التصديق بها.
الثالث: أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره، وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش ، أو في مكان واسع بهيج ، وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في حجرته وبين فراشه وغطائه. ولقد كان النبي صلى اله عليه وسلم يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي ، ولا يسمعه الصحابة ، وربما يتمثل له الملك رجلاً فيكلمه والصحابة لا يرون الملك، ولا يسمعونه.
الرابع: أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه ولا يمكن أن يدركوا كل موجود، فالسماوات السبع والأرض ومن فيهن ، وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحاً حقيقياً يسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحياناً. ومع ذلك هو محجوب عنا ، وفي ذلك يقول الله تعالى: {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} وهكذا الشياطين ، والجن، يسعون في الأرض ذهاباً وإياباً ، وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمتعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين.
ومع هذا فهم محجوبون عنا وفي ذلك يقول الله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ} ، وإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود ، فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب ، ولم يدركوه.
بهذا الكلام يكون الترابى قد نفى سؤال القبر عن ربه ودينه وقبلته لانه اصبح جسد والروح صعدت وينفى عذاب القبر والاقرع كما لا فائدة من إالقاء التحية للاموات والدعاء لهم فى قبورهم ولا فائدة من زيارة القبور اخوتى بالايمان بهذا الكلام نكون قد فقدنا جزء كبير من العقيدة والاعتقاد وعليه اى الترابى ان يوضح لنا كيف يسال الميت ولماذا يسال والله عالم كل شئ واذا كان ترد له روحه الى النصف و يسال فلماذا ترد اليه وروحه فى السماء واذا كان هذا الجسد قد انتهى واصبح كجلد الافعى تتخلص منه متى ما تشاء دون الرجوع اليه لماذا يادكتور تشهد علىنا اعضاءنا يوم القيامة يقول تعالى يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون
هذا الرجل لا تهتموا به فإنه من اللأئمة المضلين المنكرين والمتحدين لسنة حبيب رب العالمين وقد رد عليه أهل العلم حتى فى السودان هنا رد عليه المغفور له بإذن الله فضيلة الشيخ محمدسيد حاج رداً علمياً ومن أقواله وسماها المتهم الثالث أوصيكم بالسماع اليها(محاضرة المتهم الثالث) لما فيها من توضيح أساليب هذا الخبيث المعتزلى ، وأنا هنا أسأل الله العليم الذى يعلم السر وأخفى بأن يكفى البلاد والمسلمين شره
الدكتور الترابي بغض النظر عن اراءه السياسية فهو عبقري ومجدد وصاحب نظرة مختلفة واعتقد ان ثقافاته المتنوعة من دراسة الحقوق في جامعة الخرطوم في عصرها ال>هبي ثم انتقاله الى السوربون بفرنسا ثم برلين بالمانيا وتلقفه للغات الحالمية ومحاورته للعديد من المفكرين العالمين جعلت له افقاً بعيدا وربما يسق زمانة بعشرات السنين.