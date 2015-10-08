شاهد بالصورة.. الطفل خالد نجل رجل الأعمال صلاح إدريس يظهر برفقة والدته الشاعرة نضال الحاج بــ (العقال) السعودي.. ونشطاء يلقبونه بالأمير





تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للشاعرة السودانية المعروفة نضال الحاج تظهر فيها وهي تحمل طفلها الوحيد خالد.

وبحسب ما ذكر بعض الرواد فقد عادت الشاعرة الشابة من زيارة زوجها رجل المال والأعمال صلاح أحمد إدريس المقيم في المملكة العربية السعودية.

وجذب الطفل خالد أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائه للعقال السعودي, مما جعل جمهور المعلقين يلقبه بالأمير خالد بن إدريس.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين