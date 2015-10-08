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شاهد بالصورة.. الطفل خالد نجل رجل الأعمال صلاح إدريس يظهر برفقة والدته الشاعرة نضال الحاج بــ (العقال) السعودي.. ونشطاء يلقبونه بالأمير
تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للشاعرة السودانية المعروفة نضال الحاج تظهر فيها وهي تحمل طفلها الوحيد خالد.
وبحسب ما ذكر بعض الرواد فقد عادت الشاعرة الشابة من زيارة زوجها رجل المال والأعمال صلاح أحمد إدريس المقيم في المملكة العربية السعودية.
وجذب الطفل خالد أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائه للعقال السعودي, مما جعل جمهور المعلقين يلقبه بالأمير خالد بن إدريس.
ياسين الشيخ _ الخرطوم
النيلين
30 تعليقات
ربنا يحفظه
يا Yassir Zummam بتاع تعليف الفيس بوك، أوعة تكون انك مصدق متزوج عن حب ! أو ح تتزوج عن حب ؟
العقال معاهو ما جاى خالص ظاهر عليهو من السوادنة هههههههه
حلاتو..ماشاء الله تبارك الله
الله يهديك يا ود الشرق
انت مالك ومال الناس لامى فيهم نبذ وكلام عنصرىة, كل الناس عبيد الله.
اتقى الله فى نفسك فحتى لو كانوا كما وصفتهم فلا فرق بين عربى واعجمى إلا بالتقوى.. فطهر نفسك من الغل والحسد كى تعيش مرتاح الضمير فكلنا من آدم وآدم من تراب وانت يا ابن الشرق سوف تعود يوما إلى التراب وتحاسب على ما قلته فى حق هؤلاء الناس.
هههههههه والخوبه
شيء محزن ومؤلم ومقرف شديد ان تقرأ بعض التعليقات التي ينفث اصحابها الغل والحسد والبعض الاخر الالفاظ التي يندى لها الجبين خجلا …. ان اصحاب مثل هذه التعليقات الفجة والسمجة هم قوم جهله وغير متعلمين … الشخص المتعلم دائما يكون مهذب اما الجاهل فتعرفه من كلامه … وقديما قيل المرء مخبوء تحت لسانه …
العقال فيه نهائي ما جاي معاه غايتوا سواق شيوخ بس كان احسن تلبسي العمه رمز الوطن يا مخلوعه شكلك لغايه هسي الخلعه راكبه فيك
نرجو من ادارة الموقع ان تكون محترمة ودقيقة في عدم نشر التعليفات التي لالتليق بالاخلاق والادب.
يا زول ساي انت برضو جيت للدنيا بنفس الطريقه- تجمل بشئ من الادب الله يهديك ويهدينا
نأسف لبقية السادة المعلقين للالفاظ لكن زى المسمى نفسه زول ساى دة ما بينفع معاه الا رد زى دا
يا ناس النيلين !! ما معقول تنشروا التعليق بتاع ( زول ســــاي ) التعليق رقم 7 أرجو أن تحذفوا هذا التعليق غير اللائق والغاية في البذاءة !! هل النيلين ينشر أي تعليق ؟؟ ما حاجته إلى ذلك ؟ كما أن تعليق رقم بتاع ( ود الشرق ) هو تعليق ينم عن الحقد والغل ؟ ولا أظن أن التعليق من أحد موظفي النيلين …. أحذفوه … أحذفوه …… أحذفوه … لا تكرهونا في النيلين بنشر مثل هذه التعاليق !
لو اصلن انابكرهك حقيقية شنو الوداها السعودية مباياطريقه هنا ولده بجيها
في الحقيقة أنا مستغرب جداً من كلام (زول ساي)
وأريد أن افهم من إدارة الموقع أو محرر الصفحة ، مامعنى (تعليقك في إنتظار المراجعة)
أي مراجعة هذه ؟!؟!؟ وأنتم تمرروا مثل هذه الألفاظ في موقع سوداني مقروء للأُسرة السودانية
الآن … إذا أرتضينا على مضض النعرات العنصرية ، إلا يُمكن حذف الألفاظ الخادشة للحياء
وجدت العبارة الصحيحة هي (تعليقك في إنتظار الإعتماد) وليس المراجعــة
يظل السؤال قائم متبوعاً بكل علامات الدهشة
فإذا كان الإعتماد يتم آلياً فتلك مصيبةٌ وإن كان يتم بعد قراءة التعليق فالمصيبة أعظم
كلامك صاح مية المية يا أبو هشام, انا ما قادر أفهم الناس دي بتستفيد شنو لمن الواحد يكتب ليه كلام فارغ و قلة أدب!! حاجة تقرف..
ربنا يحفظه ويبارك فيه ويجعله من ابناء الوطن البارين
شكلو كده فاتتنا محن
مالو زول ساي؟
قال شنو ؟
وبعدين ياناس النيلين راعو مشاعر الناس
حسي بت الحاج لو قرت كلام زول ساي الانا ماقريتو موقفها يكون شنو؟
امير شنو كمان انتي يابت الحاج
لبسيهو العمه والجلابيه وسيف المك نمر
مافي داعي نتمسح في زي الدول الاخري
مالو لبسنا فاضح ولا بيخجل؟
بعدين اول مره اعرف انو بت الحاج متزوجه من صلاح ادريس
مش صلاح ادريس ده القصفو ليهو مصنع الشفا بتاع بن لادن
طيب البوديهم السعوديه شنو؟ يمكن يطالبوهم بالقروش بتاعت بن لادن
اعرف صلاح ادريس عاش فترة طويلة بالسعودية ربما يحمل الجنسية السعودية وهذا رد الجميل لهم
عرب سودان يرجعو بلدهم اسحن .. لانهم عرب وبتكلمو عربي وبشبهو عرب.. عشان دا لازم يرجعو بلد بتاعهم ويخلو سودان شمال وجنوب لاهله الاسود .. وبكده بكون مشكلة السودان حل.. ولا كيف يا عرب سودان
الاسد الياكلك قرمش قرمش
وانت جاي من وينا أكيد من غانا أو بوركينافاسو .. اذا انت فعلا (أصلي) كيف الجلابة مسكوا وسط البلد وخلوك في الهامش !! بعدين بالسودان الحديد بتاعك دا مش هو نفسه بتاع الحروب الأهلية اللي حاصلة في الجنوب هسا دي !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
يا(الشعب يريد السودان الجديد )
شوف يااخوي احنا ولدنا بالسودان ولم ننزح اليه . يعني يعتبر السودان بلدنا ومسقط راسنا
اما من كان بالسودان ومن حضر اخيرا فهذه نظره رجعيه للوراء.
كل الناس تهاجر وتتزاوج وتتعايش ةلا تحاسب انفسها عما فعله اجدادهم
انا شخصيا تعاملت مع مئات الاخوه الجنوبيين ورغم اختلاف ادياننا وثقافاتنا الا اننا تجاوزنا مرحلة العنصريات واللونيات
وحتي عندما افترقنا تركوا بصمات جميله ولا زلنا نتواصل
امريكا الان شعب لا اصل له فقط عباره عن مهاجرين استقروا بها واصبحت من اغني الدول وما زالت تفتح الابواب للمهاجرين اليها.
الان قد تم الانفصال وقد عاني اهل الشمال والجنوب سويا وعما قريب ستتعالي اصوات الوحده قريبا لاننا امه واحده فرقنا سياسيون وسنرجعها نحن كشعبين حميمين
لك التحيه
هههههه
ياهردبيسه براحه علي الراجل
الله يستر عليه من عين الكاردنال وفطومة.
السودان دا حقنا ونحن سودانيين امشي انت اتلم علي ناسك لاجوه ياحاقد
حتى لو لبستيه عقال ، لمن يكبر السعوديين يقولوا ليهو يا عب ،، بالله يا سودانيين احترموا نفسكم .
ارتحنا من محمد عثمان النسيويني
جاءنا يسين عثمان بتاع كسير ثلج للناس المقندلين
يا جماعة رايكم شنو داير افتح محل كريمات وعقالات وجلاليب خليجيه في الخرطوم ما اجارة مربحه ولا حتنافسنا ام السوسيال ديك