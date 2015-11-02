المذيع محجوب بخيت: قناة الجزيرة تكرس للعنصرية وترفض السودانيين

أكد المذيع محجوب بخيت علي أن هناك مذيعين سودانيين لا يقلون عن مذيعي الجزيرة أو أي قنوات أخرى إن لم يكونوا الأحسن أنا من الذين تلقوا كورسات بقناة الجزيرة, هناك فرق بين قناة الجزيرة والتلفزيون السوداني، وهناك فرق كبير بين القنوات المستقلة والحكومية، والأداء هنا وهناك لكل قناة أسلوبها الخاص بها طبعًا ما ممكن نكون مقلدين بل نأخذ الخبرة ونضيف عليها مهاراتنا الخاصة ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح هو لماذا لا تسمح قناة الجزيرة للمذيعين السودانيين بالظهور خلال شاشاتها؟ هذا هو السؤال وأذكر ذات مرة كنا في دورة تدريبية في الجزيرة وأصر كريشان أن يتم إستيعاب أحد المذيعين السودانيين المشاركين في الدورة لإعجابه بقدراتنا إلا أن الفكرة تم إجهاضها وعندما التقيت مدير قناة الجزيرة السابق وجهت إتهامًا مباشرًا له أن القناة تكرس للعنصرية بالرغم من إدعائها غير ذلك بدليل أنها لا تستوعب مذيعين من أصحاب البشرة السمراء فقال إن الباب مفتوح للجميع ولكن واقع الحال يقول غير ذلك.
الخرطوم: السياسي
11 التعليقات
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
الفنجري
2015/11/03 at 2:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
تتجرعون من نفس الكأس التي جرعتوها لذوي الدماء الزنجية الخالصة بالداخل، أين المذيعين من جبال النوبة ومناطق الانقسنا والفور في قنواتنا؟ بل أين اصحاب الإمكانيات من اصحاب الدماء العربية الزنجية الذين لم يمن الله عليهم كما تظنون بجمال الوجه؟( في رايي أنه تعالى خلق كل إنسان جميل)
احمد السر
2015/11/03 at 10:25 ص (UTC 2) رابط التعليق
صدقت و الله ,
العرب عنصريون و كما ذكر البقية و ذلك شأنهم و لا تتوقعوا غير ذلك فهم فيما بينهم أشد عنصرية و جهلة مما تظنون .
و لكن ما بالنا و نحن السود و السمر و دماء افريقيتنا هي الدليل الوحيد على سودانيتنا و لا زلنا نضطهد ابناء جلدتنا و نتعالى عليهم , فنحن أشد عنصرية من قناة الجزيرة فلا نلومن الا انفسنا …
كبجير
2015/11/03 at 6:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
كل الشعوب العربية مقتنعين انو السودانيين ما عرب (الا بعض السودانيين ) ونحن غاشين نفسنا بالعروبة واللغة العربية متين نعترف ونقتنع بي سوادنا عشان البلد تمشي قدام
USA
2015/11/03 at 7:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
افضل ما فعلته قناة الجزيرة و لكن المستعربة لا يفقهون
انتم اقرب الي الحبشة لونا و شكلا و لكنكم تنكرون و الي لبنان تركضون
كيمو كيمو
2015/11/03 at 9:54 ص (UTC 2) رابط التعليق
محجوب بخيت ما فهم قناة الجزيرة
قناة الجزيرة اساسا من اهدافها الاساءة الي السودان
والبحث عن الاشياء السالبه في السودان
لذلك لا تعين مذيعين سودانيين
الصريح
2015/11/03 at 10:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
ياجماعة يجب ان تعرفوا ان كل القنوات الفضائية وليست الجزيره فقط من تتبع هذا الاسلوب فهم يفضلون الوجوه الجميلة لكى تظهر على الشاشة فهم يستبعدون اصحاب الوجوه غير الجميله حتى من ذوى البشره البيضاء ..رغم ان معظم العرب لايعتبرون السودانيين هم عرب بل افارقة ..وبصراحة انا اعتز بافريقيتى كل اعتزاز .
meen
2015/11/03 at 11:43 ص (UTC 2) رابط التعليق
سلام شباب الحقيقه الكلام دا حاصل في جميع الدول العربيه دون استثناء وياناس امريكا عندكم العنصريه فظيعه اكعب من السودان اوكي وانت يا الفنجري مافي شي اسمه زنوج خالصيين ديل حتى دخلو عليهم افارقه من دول الجوار واللبيب بالاشاره يفهم اوكي وتالته حاجه حتى في السودان انتو عارفيين التلفزيون مقفول لي ناس معينه ماتقعد تظلموا باقي الشعب
كماشه
2015/11/03 at 1:06 م (UTC 2) رابط التعليق
ما في داعي نعد ليكم عدد أبناء الغرب بالقنوات الفضائية ،
محمود
2015/11/06 at 1:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
العنصرية في قناة الجزيرة مصدرها الشوام ( اللبناني والفلسطيني والسوري ) الشوام يحفروا ليل نهار عشان يطيروا السوداني من أي وظيفة تجمعه بهم حتى في دول الخليج … ولا ننسى موقف لبنان الشعبي والرسمي من إنضمام السودان إلى الجامعة العربية … والله السودان لو إشتغل على نفسوا ووثق بنفسوا يقدر يصل لمراتب أعلى من قناة الجزيرة وتباً لهم جميعاً
فدا العاقب
2019/07/31 at 10:53 م (UTC 2) رابط التعليق
فعلا اللبنانيين على وجه الخصوص .. اذكر ان حدث معي بقناة الليبية اف ام حاول احد المسؤولين اللبنانيبن صب كل مجهوداته في ابعادي والبغيظ اختار ناس اقل مني خبرة واداء بس ربنا بين الحق
فدا العاقب
2019/07/31 at 10:56 م (UTC 2) رابط التعليق
ونفس القصة حدثت معاي بقناة العالم وبرضو كان السبب اني سودانية ولوني اسمر .. حتي test كاميرا ماوصلت اعملوا ..