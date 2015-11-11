“ريم المك” المبعدة من قطر.. زوجها اتهمها بالخيانة، طلقت فحاولت الإنتحار، عثر بحوزتها على طلاسم وحجبات

ما زالت ردود الأفعال تتوالى بخصوص التحقيق الذي نشرته صحيفة (الرأي العام) الخميس الماضي وأعاد نشره موقع النيلين بعنوان (تفاصيل احتجاز مذيعة تلفزيونية سودانية بقطر)فأصدرت الشرطة القطرية تصريح صحفي نشره النيلين بالإضافة لتصريحات مكتب المحاماة القطري.
أصداء واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وعلق كثيرون على قضية المذيعة ريم علي مصطفى الشهيرة ب”ريم المك”، حتى أصبحت القصة الخبرية الأكثر إنتشاراً.
وتداخلت ريم المك بالتعليق على الأخبار التي تخصها والمنشورة بموقع النيلين فهي أحياناً تدخل بالإسم المستعار (123) وأحياناً بريم المك وترد بنفسها على المعلقين دفاعاً عن نفسها.
وأقسم أحد المعلقين على معلومات أوردها بشأن القضية مكذباً ريم المك وكتب المعلق “عادل” على أحد أخبار ريم المنشورة على النيلين قائلاً.
(يا اخوانا البنت هذه والله كذابة وكل ما ادعته كذب وانا مطلع على فعلته
المذكورة زوجها يدعى خالد الشيخ وحضرت للبلاد “قطر” في عام 2011 وانجبت ابنة في نفس العام وحدثت بينها وبين زوجها مشاكل واتهمها بالخيانة الزوجية لانه شاهدها تنزل من سيارة احد الشاميين يسكن بجوارهم وحتى انه طالب بتحليل البصمة الوراثية له ومقارنتها مع ابنته لشك ابوته ووصل الموضوع للنيابة وحفظت الموضوع,
ومرة اخرى طردته من المنزل وطلقها فحاولت الانتحار وتم اسعافها للمستشفى وترقدت بالعيادة النفسية لمدة اسبوع واحيل الملف للنيابة وحفظت البلاغ مع اخذ تعهد عليها بعدم تكرار ما بدر منها, لكن المصيبة تم القبض عليها بتهمة السحر والشعوذة والتعامل مع ساحر اجنبي وعثر بحوزتها طلاسم وحجبات وكتابات وحروف غير معروفة وايضا كتاب شمس المعارف وعطرون وتم حبسها وتم الاكتفاء بإتلاف المضبوطات وابعادها من البلاد بدون عودة لان اي شبهة للتعامل بالسحر سيتم ابعاد الاجانب وحتى الخليجيين ,
وتمت احالتها لادارة الابعاد حيث هى الجهة الرئيسية التي تتم اجراءات ابعاد الاجانب اقسم بالله هذه الحقيقة ومستعد اقوم بالادلاء بتفاصيل ( المذكورة مواليد 1985 وزوجها مواليد قطر 1982 وهو يعمل في مؤسسة قطرية انسانية وكثير الاسفار نسبة لطبيعة عمله) ما ادعته المذكورة ليس فيه ذرة من الحقيقة وللعلم الطفلة بحوزة والدها وهى بحضانة والدته وقد طلبت منه زوجته استلام طفلته عند طلاقه لها).
وأضاف عادل (للعلم انا على دراية بكل البلاغات المسجلة ضدها
البلاغ الاهم والذي تقرر ابعادها فيه بدون عودة وتم وضع اسمها ضمن قائمة الممنوعين من دخول البلاد هو
انه تم القبض عليها بممارسة السحر والشعوذة وذلك ليس ببلاغ تقدم به زوجها بل من جهاز امني رسمي وعثر بحوزتها ادوات الدجل والسحر وهى عبارة عن حجبات وطلاسم وعبارات وحروف غير معروفة ورسم لنجمة وكتاب اسمه شمس المعارف وعطرون وياستجوابها ادعت ملكيتها لبعض المعثورات
وتم عرض المضبوطات على وزارة الاوقاف وامرت النيابة بحفظ البلاغ الا انه يوجد قانون اداري يتم ابعاد الاجانب وحتى الخليجيين الذين يشتبه فيهم بانهم يقومون بمثل هذه الافعال وكثير من السودانيين والافارقة والعمانيين تم ابعادهم بمثل هذذه التهم،
يعني لا يمكن تعود لدولة قطر مرة اخرى والمحامية ليس لديها علم بالبلاغ الاخير وانه لم يتم ابعادها بسبب خلافها مع زوجها لكن في القضية الاخيرة ودائما في مثل هذه البلاغات يكتفون بابعاد المتهمين بسرعة للصالح العام).
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
54 تعليق
لا حولة ولا قوة الا بالله انت مسوءل امام الله من الكلام دا
تعليقا على ما زكر سبقا ان من كتب كل هذه المعلومات اما ان يكون هو والد طفلتها و طليقها او واحد بمعرفتة لان المعلومات بها شيء من التفاصيل الدقيقة وأيضا شيء من التعسف والجور والظلم ودخول في اعراض وشرف لها ولاسرتها مما يزيد تعاطفى معها وان انصحها بفتح بلاغ رسمي في من كتب هذا الكلام لانه يختلف عن كل ما قال والله واننى على استعداد لان اتحمل اى كانت المصاريف حتى يتم فضح امره وان لايتعدى على الاعراض وعلما اننى لااعرف ريم المك فقط اتابع قضيتها ولكننى غير مقتنع بكل الإجراءات والاحداث في قطر لانه من ورائها شخص يعمل بكل جهد لابعاد الام عن بنتها وتلفيق التهم والكل يعرف انة من مواليد قطر وله كثير من العلاقات ويعمل بجمعية خيرية واكيد انه مسنود اذا كان من الجمعية نفسها او علاقاته بحكم الوظيفة او ربما دفع ملاحظة – ثم انكم زكرتم ان البلاع بممارسة الدجل والشعوذه مع من كانت تمارس الدجل بمعنى اخر ايوجد اشخاص تكسب من ورائهم ام انه مجرد طلاسم وجدت بحوزتها ؟؟؟؟؟؟؟؟
أخيرا يمهل ولا يهمل فقط حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن كل من ظلمها
يا الجعلي تمام الزول ده مسؤل امام الله عن كل حرف كتبه في حق هذه السيده
لكن سوالي اين الحقيقه ؟
انا شخصيا لا اثق في المحاكم القطريه ولا اثق في الشرطه القطريه ايضا
لكن اقوالها فيه ثغرات و هفوات .. علي كل حال يجب ان تكون الحضانه للطلفه من حقها هي و يجب ان يلم شملهم و بعد داك يشوفو المواضيع التانيه
العود كان مافيه شق ما بقول طق
أرجو من موقع النيلين أن يحذف ما كتبه المعلق ( عادل ) لأنه قال كلاما ليس عليه دليل , كما أن مواقع الانترنيت من مثل موقعنا المحترم هذا ليست مجالا لذكر مثل هذه الوقائع غير المثبتة وأن في ذلك تشهيرا بهذه البنت المسكينة التي لم يثبت عليها شيء بواسطة محكمة عادلة , ومن الجائز أن يكون ( عادل ) هذا هو ما رمز به زوجها ( لاسمه ) وقد تحدث بهذا متشفيا فيها وقتلا لشخصيتها والدليل على ذلك أن ما قاله هذا الشخص غير ال (عادل ) هو تهم حقيقية , لاتقل عن أربع أو خمس تهم , ما بين الزوج وزوجته أو بين امرأة وشخص أجنبي عنها , ولذلك أرجو ( باعتباري أحد قراء هذا الموقع المداومين عليه والذي أعلق كثيرا فيه , سواء برمزي هذا أو باسمي الذي يعرفه الموقع ) أن يحذف الجزء الذي فيه إساءة لهذه الصحفية وربما إلى أهلها الذي وجدوا بين عشية وضحاها أن كلاما غير منضبط قيل في حقهم وحق ابنتهم عبر الأسافير التي لا تكون أخبارها محصورة كأخبار فزاعات العيدان ( جمع عود ) وأذكر بأن الستر والقول المنضبط يجب أن يكون هو رائد الناس في مثل هذه الحالات , والله المستعان !
100000%
الا تدري يا “””””””الخرطوم/معتصم السر/النيلين””””””””
انو ده اثم وافك و محاسب عليه ان تنشر غسيل متسخ بالاسم البنت و الاب و الجد ولا دليل لك
و القصه اكبر من شك
لا حول و لاقوه الا بالله
حصل نفسك قبل دخول القبر يا معتصم الدنيا لحظات و ثواني
اخر الزمن،، اصبحنا نتتبع وننشر فضائح الخلق وننشرها حتي نحصل علي بعض الشهرة او مزيدا من المشاهدات،، وده كلو اعتمادا علي (تعليق) من قبل مجهول،،، ياخي يمكن عادل ده حساب وهمي وممكن يكون زاااتو ما اسمه عادل،، ممكن بكرة يحذف الكومنت ده ويقول ما قلتا،،، ح تمشي وين انت ساعتها،،، ياخي ده اسمع قذف وفي قانون الاسلام الحقيقي فيهو جلد وعقوبات تانية تعزيرية،،،، ياخي اذا كان الزاني عدييببل بعدما يثبت عليه الجرم ويقام عليه الحد اذا نعته احدهم بالزاني يجلد حدا ،،، فما بالك انت تتحدث علي الملاء بشيء لا تعرف عنه شيئا سوي من (تعلييييق) في منشور
ليش الأمن راح لها هذا هو السؤال ثانيا انت ياعادل كيف عرف هذه التفاصيل اذا كان شغل الأمن بعدين عندها حجاب هذا شي يخصها هي بمعني انها ليس بمن يمارس السحر واليمارس السحر هو الساحر الأجنبي كما ذكرته انت في كلامك والله لازم من الجهات الرسمية تعرف اين الحقيقة انت تقول سوف تقول كلامك هذا امام الله ! نوعك ده بيحلف المصف عشان درهم بعدين شك فيها إن بعد الظن إسم مع واحد شامي هل اثبت ديل الشك لاتكون فاسق وتأتي بدليل بهتان وكذب للأسف الشديد اسمك زي اسمي بس انا أبو أحمد
لا فُض فوك يا ن/م ح ، فعلا دول عارف التفاصيل ده أكيد هو الزوج، فعلا المروءة اتعدمت
***لا حول ولا قوة إلا بالله
***يامن تسمي نفسك عادل ، وأنت ظالم
***إذا كان ماقلته أنت حصل فعلا ، لكان زوجها سباقا في الحديث والقيل والقال ، إمعانا منه في كيدها والإنتقام منها ، ولما إحتاج إلى وكيل بالتحدث بلسانه
***كلامك كله دليل على سوء خلقك ورداءة نفسك ، وإفتراء وكيد وظلم
***وأقول للأخت الفاضلة إحتسبي ، وحسبك الله ونعم الوكيل
***قال الله تعالى :(إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل إمرئ منهم ما أكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم) صدق الله العظيم
من الافضل حزف الموضوع لان فيه اسرار خاصة لاداعي للدخول في تفاصيلها …
المسلسل التركي ( ريم)
لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ *** لَوْلا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ *** وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ***إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. صدق الله العظيم.
استغفر الله العظيم واتوب اليه
بعد ان كان الامر سحر وشعوذة وطلاق بدأ يدخل في العرض واشانة سمعة ان حقيقة او افتراء .. وذهب الى ابعد من ذلك وهو التشكيك في ابوة الطفلة .زلاحول ولا قوة الا بالله , والحمد لله انها لاتعرف تدخل للمواقع لتقرأ مثل هذا التشويه لحياتها وربما كان ذلك تسبب في تدميرها الى الابد
سؤال لراوي هذه الدراما الهندية: ماذا كان رد المتهمة حين رىها زوجها تنزل من سيارة احد الشاميين كما قلت ومنذا متى اصبحن بنات السودان ياصدقن او يصاحبن اهل الشام .. اليس من الممكن ان يكون احد المذيعين او العاملين بالقناة او مكان عملها واوصلها لانه كما قال كثير الاسفار وربما كان يعرف من تركب معه ..
ةالاهم ياترى بنت وصلت الى اكبر نرفق اعلامي في الشرق الاوسط والاشهر عاليما ويسعى اليه الكثيرون ومستعدون للدفع من اجل ذلك فهل يمكن بكل هذه البساطة وبهذه البلاهة والجهل تضيع مستقبلها
هي ماسمعت كم راتب خديجة وفيروز وغيرهن ..
ولنترك كل هذا ولقل ان كلامها صاح الا تلاحظون غياب كامل للاهل او اي معارف للتعاون معها في حل الامر ..
انا شخصيا بت اميل الى تصديق بعض الاشياء مع التحفظ لم ينشر عن الاخلاق
الآآآآآن – يا كايدهم – دخلت عالم الواقعية
يا جماعة ريم سودانية ولازم كل سوداني يتعاطف ويقف بجانبها والموضوع واضح تهمة ملفقة وريم بعد طلبت الطلاق أصبح الزوج في مشكلة بخصوص الطفلة وكان لابد من فعل شي يضمن له بقاء الطفلة معه وهو من مواليد قطر ولابد أن أسرته لها معارف وعلاقة كثيرة وريم المظلومة لها فقط أربعة سنين.بخصوص الانتحارهو أول تهمة تم تلفيقها لها وذلك لإثبات بأن ريم تعاني من مشكلة . وأتمنى من السفارة السودانية التدخل في الأمر وجميع السودانيين الموجودين في قطر ولهم نفوذ بمساعدتها ورد أبنتها لها. للأخت السودانية المظلومة ريم المك ربنا يعينك ويرد لك ابنتك قريبا
من ستر مسلماً …………………………… حتى لو كنت ملماً بالتفاصيل …….. وحتى الزنى لا يتم اثباته الا بشهود فكيف تتجرأ وتنشر كلام وانها متهمة بالخيانة ………………… حرام عليك وانت مسؤول امام الله سبحانه وتعالى وستكون هذه البنت خصيماً لك ايها الجاهل ………. ما كتبته عنه لا تقره الرجولة فما بالك بالدين
الرجل حلف بالله …. وما حد غصب عليه حتى يدلي بما قال …. والموقف صعب .. على السيده صاحبة القضية ان تتحلى بالصبر والثبات على كل التعليقات المطروحه المتاعطف والسيئ منها ..لأنها بمحض إرادتها نشرت قضيتها على الرأي العام مصحوبة بالصوره الشخصية وأنا أجزم بأن كل رد الفعل هذا إلا لكونها حسناء …. فنحن ننتظر ردها على المعلقين وأعتدنا أن نتابعها بالرمز 123 اما لو كنت مكان زوجها السابق لتخليت عن هذا الجبن واقل ما في سأتطرق لما جاء في الميديا وبما فيها موقع النيلين لأدافع عن موقفي أو أكذبها في الطرح الذي تفضلت به …. المهم , من الصعب على المرء أن تلاك سيرته على الألسن … ربي أنصف الحق.
اتقي الله حتى لو كانت كده ما مفروض تكتب و تنشر الكلام ده دي اعراض ناس
التحيه للجميع : من ستر مسلما ستره الله في الدنيا و الآخره – فارقوهن بمعروف : هذا كلام لا معنى له حتى الناس تتفوه و تكتب فيه وهذه انسانه سودانيه في المقام الاول ولا انتهت القيم و المبادي فينا و الله الهادي
نحن نسأل عن الداعي لشهاة المدعو (عادل) :
أكيد المدعو عادل ليس زوجها لأن زوجها بعد ما عمل فيها كل السانيورهات هذه لا يهمه
الناس تقول .. أو تموت ، طالما انعدم ضميره من الفطرة بالعطف على أم بنته ويقال عندما
يحدث كُره وبغض للمحبوبة، تذكر لها موقف واحد فقط يجعلك تصفح، نحن نعمل أبغض الحلال
إلى الله هو الطلاق (عاشورهنّ بمعروفٍ أو فاروقهنّ بإحسانٍ)، لماذا كشف الحال؟
أما إن كان المدعو (عادل) صديق زوجها أو أخيه فهو (ظالم) ماذا يستفيد من تشهير وقذف
بنات الناس؟ وما مصحلته في ذلك؟ وما موقفه لو كانت أخته؟؟ كذلك ما موقفه لو حصلت
معجزة إلهيه وتم رجوعها لزوجها ؟؟
القذف حرام ونحن سوادنيين يحسدوننا على ترابطنا وشيمنا وأخلاقنا.. كيف يصل بنا الأمر
لنفضح أخواتنا وبناتنا على الملأ، دون مراعاة لمشاعر عوائلهم وذويهم وقبائلهم ؟
يوم سمعت بالاسم ده وما وراه الا المشاكل
*
تكتب اسمها في قوقل ما تطلع ليك الا المشاكل
والحكاية اصلا غير منطقية وفي اشياء مخفية
بصراحة عادل ده لو راجل بصحيح يكتب لينا اسمه بالكامل او كاتب المقال يجيب لينا اسمه بالكامل … لان من حق ريم ان تدون ضده بلاغا بإشانة السمعة … والاخ معتصم السر لا تنس حديث من ستر مسلماً …وانت تنشر مثل هذه الاقوال ,,, ومن هنا أطالب الاستاذة ريم بفتح بلاغ أولا فى معتصم السر …لانه انعدمت فيه نخوة السودانيين..ولا شغل له الا نقل القوالات … اعوذ بالله ….ويا ناس النيلين عيب والله تنزلو حاجات تمس أعراض الناس …وكما قلت كلها قوالات لا تسندها اسانيد حتى يتم نشرها بهذه الصورة التي تستفز كل سوداني غيور على عرض أي سودانية ….
الاصل فى الناس براءة ذممهم من التهم ، ولايقبل
فى ذلك قول اى قائل . . الواجب علينا حسن الظن
بالمسلم ما لم تقم حجة مقبولة شرعا على خلافه .
ومن العادات المتخلفة عندنا لبس الحجاب والتمائم
ظننا وجهلا منا انها تحفظنا من الشرور والمصائب !
هذه الحجابات تعتبر فى دول الخليج من أعمال السحر
والشعوذة”ولو للاستعمال الشخصى”
ولا يتساهلون مع حاملها ابدا ،ويعاقب مثل اى ساحر او مشعوذ. .
ويمكن لاشخص يدرك هذا الامر ان يستغل هذه المسألة فى
الاشخاص البسطاء والقريبين منه خاصة ،ويدخلهم فى ورطة
ويتم ترحيلهم بسرعة حتى بدون محاكمات ،باعتبار انهم من
الذين يسعون فى الارض فسادا.
والله الاسمه عادل دا ما راجل ياخي اتقي الله دي سودانيه زيك مفروض تغير عليها ، مش تشهر بسمعهتا في المواقع الاليكترونيه، اي كلمه قلتها عنها انت محاسب عليها امام الواحد القهار ، ياخي توب واستغفر ربك واطلب منها الصفح.
واضح انه هذا الزواج مافيه تكافو اصلا من البداية .. وقصة انه الاستاذة دي بتاعت دجل وشيوخ ده كلام فارغ .. المعروف انه في حالات الطلاق اي زول برمي التاني بما ليس فيه .. لكن لو كان الزوج عاقل مفروض يلم الموضوع والريم ما اظن ترفض حل الموضوع .. المشكلة مافي ريم او زوجها او طليقها المشكلة البنت كلها كم سنة وح تكبر وتعرف وممكن تفتش قوقل وتعرف قصة ابوها وانها بعدين ح تمشو منها وين يا امها وابوها هسة اي واحد بلفق للتاني وينبسط باذية التاني واخرها ندامة .. اسالو مجرب ولا تسالو الطبيب .. وانا عارفكم متابعين وبتقرو تعليقي ده استهدو بالله وعاينو للبت دي الله بسالكم منها بلا قلة عقل منكم ..
كالعاده سارع الناس لاتهام الزوج
هل توقف احدكم ليتساءل ماهي رواية الزوج الجميع سمع جانب واحد من القصه عن نفسي منذ قرات الخبر و روايه الزوجه شعرت بعدم تماسك روايتها
اما من يتحدث عن الستر فهي من بادرت للنشر
صاحبة القصة مذيعه شابه ضع ١٠٠ خط تحت مذيعه امثال هؤلاء يقدمون الشهره علي الاسره والاعلام وسط يحتاج دخوله وشق الطريق فيه للكثير من التنازلات للبنت خاصه ان لم تكن تمتلك المهارات اللازمه
من ثقافه وحضور وصوت واجاده للغه العربيه
الزوج يتحمل مسولية اختياره شريكة حياته من التلفاز
هنالك تناقض فى افادة المدعو عادل
1) ذكر أنها حضرت لقطر عام 2011 وفى نفس العام أنتجبت بنتها ولم يذكر فى أى شهر حضرت وفى أى شهر تزوجت وولادتها لطفلتها فى نفس العام لايعنى أن الطفلة ليست بنتة .
2) طالب عمل تحليل البصمة الوراثية للطفله لماذا لم يصر الزوج على عمل هذا التحليل ليتأكد من أن الطفلة بنتة واذا تم هذا التحليل ماهى النتيجة ؟؟؟
3) هى الآن مطلقة .. لم يوضح سبب الطلاق ، اذا كان بسبب الشك لماذا لم يطلقها من قبل والطفله سبب الشك عمرها الآن 3 سنوات
4) لماذا يحتفظ بطفلة هو يشك فى نسبها له .؟؟؟
أخيرا نرجوا من السلطات والسفارة السودانية بقطر التدخل وأجلاء وتوضيج الحقائق لان هذه القصة خرجت من الخصوصية الاسرية أصبحت قضية رأى عام ….
قذف المحصنات الغافلات المؤمنات
قال الله تعالى : {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم {واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب}
كيف لأب يشك فى ابوته لبنته ويطالب فى نفس الوقت بحضانتها .. هذه البنت صادقة وزوجها ظلمها وربنا يهديهم !!!
ياريم عايز اتواصل معاك عندي ليك اخبار حلوة بس اتواصلي معاي ومشكلتك دي محلولة انشاءالله بس عايز شوية معلومات بسيطة ضروري ضروري
اتقوا الله ربكم ودعوها وحالها بدلا من تدخلوا فيها الغرور والخداع هى مثلها واى فتاة سودانية
***يامن تسمي نفسك عادل ، وأنت ظالم
***جاء رجل لحكيم من الحكماء ، فقال له : فلان شتمك في أحد المجالس
***فقال له الرجل الحكيم : هو رماني بسهم ، لكنه لم يصبني
لماذا ؟ حملت أنت السهم وغرسته في قلبي !
أرجو عدم الخوض في شرف أي سيدة في ظل بيانات قولية لا يسندها دليل.
هل جريدتكم لديكم الاستعداد للوقوف أمام المحكمة لأثبات صحة معلوماتكم التي تنقلونها عن فلان و فلن؟
توقفوا عن هذا الاعتداء السافر على أعراض سيدة سودانية ، و اتهامها بالخيانة الزوجية لمجرد انها نزلت من سيارة جارهم الشامي ليس دليلاً لوقوع خيانة زوجية ، بل هذا يؤكد ان الزوج غير راشد فكيف يتحدث عن ام طفلته بهذا السوء ، و كيف لظرف ثالث ان يدلي بمعلومات يفترض أن تكون في غاية السرية بين الزوجين.
بكل أسف بعض الشباب السودانيين لا يتحلون بقدر من المسئولية و إلا لحافظوا على اسرارهم الزوجية حتى بعد الانفصال.
انا ثابتة وواقفه تجاه اساءات اهلو وحقدهم الشديد وحقي ظهر فيكم ولسه هيظهر كل ما ادعو في السحر وعند كل اذان.اللهم انك تعلم من ظلمني تحت سمعك وبصرك اللهم فارني اثر قدرتك فيه اللهم انهم قد اظهروا قوتهم علي فأظهر قوتك عليهم اللهم انك قد قلت.الكبرياء ردائي من نازعني فيه قصمته ولا أبالي..
اولا بالنسبة للخيانه فليتقدم من خنته معه امام المحكمة ويحلف اليمين المغلظة حتى لو كانت الخيانه كاسة عصير في مطعم.فليقف امام الله اولا ثم امامي..لكن كل يرى الناس بعين طبعه..ان الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والاخرة..
ثانيا انا رفعت قضية خلع لاسباب كثير ومنطقية لي
ثالثا..انتحار مرة وحده ؟!! ليه عشان شخص خدعني بتعليمو وطلع شهادة ثانوية وسجلت ليهو انا بالجامعه ودرستو ولخصت ليهو المواد ولا عشان خدعني في مهنتو ولا اكاذيب كتيرة تانية ولا مهري الذي لم يدفعه مماطلة وكذبا تحت لباس الدين
بالنسبة للسحر والشعوذة احنا قمنا في وسط المسبحين والذاكرين ما بنشتري جهنم بالسحر
وايه رايك ياعادل امشي اسألو عن شكواه المستمرة لي من ممارسة اهلو السحر الاسود اسءلو من شكواه المستمرة بسبب رؤيته الاقزام والذئاب والدببة التي يراها يقظة في بيت أهلو ..وقفوا واسألو راجل لي راجل وحلفوا امام المحكمة والقضاء لو بتقدر
واذا البنت مابنتو لي ماسكينها رجعوها لامها .المسكينة عابشة في جو حاقد وبكرها.كفاية تعذيب لنفسيات الطفلة
واحب ماعلي لو رجال من ضهر رجال تعملو التحليل
لكن كل ماتفعلوه من الحقد والتشفي
بالله أسئلوا وخليه يحط ايدو بالمصحف لو تقدر
الحمدالله اخوه مقبوض مخدرات والاخر الان مسجون تزوير والدور جاييكم ..عقاب الله لم ينزل لا رادع له
انتي يا ريم عارفة الكلام ده كله اتزوجتي ليه ؟
الله يهدي سرك يا رب ويطلعك من المشكلة دي
لكن انتي غلطانة من الاول رغم ان كل شي قسمة
لكن برضو الله ادنا عقل نميز بيه الصالح من الطالح
والصاح من الغلط
الله يعينك يارب
لا اله الا الله ….والله شعر جسمي كلو قاااام وخنفتني العبرة لمن قريت كلام ريم ودعاءها لزوجها … والله الفاظ الدعاء والله يدل علي ان هذه الفتاة انسانة متدينة ومن اسرة متدينة والله عبارات لا يقولها شخص عادي …
ربنا سينصرك باذن الله ان كنت علي الحق وانا اجزم بذالك واستمري في الدعاء ان يرفع عنك الظلم وان يبدلك حالا خيرا من هذا الحال وبفرج كربك … ولا تدعي علي حد حتي تلقي جبال من الحسنات قدام يوم لاينفع مالو ولا بنون ….
وسؤال وجيه للعناصر البترد وبتبرر من أهلو
تبريركم لوحده دليل على ان كل هذه المؤامرات من تدبيركم وإياه
بتبرروا شنو..بلاغات الشرطة من زوج سوداني ضد زوجتو ثم نفيها امام نقيب قسم الشرطة ولا بتبرروا تعاونكم مع معارفكم في الامن ولا بتبرروا تشويه سمعة الطفلة
المسألة وااااضحة زي عين الشمس لمن يعقل
وكمان رجل شامي!!؟؟
طيب فتشوهوا وجيبوه ياناس الامن والله احب ماعندي عشان تظهر حقيقتكم للملأ..واي شخص قانوني زي ماذكرت عايز المستندات يتواصل معاي
واي شخص يدافع عنو معناها ممكن يجي يوم ويجرجر زوجتو في اقسام الشرطة..
احيانا تكون القسمة والنصيب ابتلاء وامتحان
استخرت وصليت ودعيت..لذالك مؤمنة انو ابتلاء والحمدالله الذي لا يحمد على مكروه سواه
افتكرت انو لمن تقيف مع انسان وتبنيهو وتتحمله في الاوقات الصعبة الامور هتتحسن والشخصية تتحسن لكن يبدو ان الوضع اسوأ مما تتخيلت
rbna yansrek ya reem
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي الظيم ……
فالنفترض انو الكلام الاتقال عن ريم المك دا كلو صاح وحقايق
الزول البنشر في الكلام ما سمع حديث النبي الشريف محمد صلي الله عليه ومسلم :
( من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامه )
انت م داير ستره ما مسلم ياخي انت م سوداني م عندك اخوات م عندك بنات اهل اتقي الله وخاف علي اعراض الناس
بعدين بتحلف وتقسم بالله انها مدانه ياخي طيب صدقناك ….. انت مستفيد شنو من التشهير ومن اشانة السمعه …
حسبي الله ونعم الوكيل
ياسبل الستر استرنا بسترك الجميل …
انا قانوني بس كيف اتواصل معاك يا ام رهف؟؟؟؟
ومانقول إلا مايرضي الله ونسال الله إن كات مظلومة ان ينصفها وينتقم في الظالم حسبى الله ونعم الوكيل
ايميل ريم المك krashoora@hotmail.com
الفروض تصلى لحل من بدرى ياريم فى المحاكم وليس الاعلام الاسفيرى .يعنى حتردى لى فى موقع . بطلى الجررة دى انتى اكيد عنك اسرة محترمه . اسى شوفى زى عادل نط من وين عليكى . والقانونى ده متلقى حجج.استرنا يااااااااااااااااااارب
ياخي هي مظلومة والغرقان بتعلق بأي قشة
سبحان الله من الحل يطلع ليها من اي مكان
هي تسعى والله معها
ما تستاهلى .
يا ناس خلو الخلق للخالق وهذه خلافات أسرية تحدث في معظم البيوت ولذلك أرجو عدم التدخل في خصوصية الناس وربنا يصلح حالنا وحالهم ويجمع شملهم من جديد وإن تعذر نتمنى للطرفين التوفيق والسداد
فعلا هي مظلومه ولو كان زوجها صادق في كلامه لييييييييييييه زعلان والحصل اذا فيها حقيقه سرحها باحسان والله لكن زعلان لانها اطلقت منه وهو غير راضي بتتطليها ابدا
الاخت ريم تسلي بقصة حادثة الاقك لقد رميت لمن هو اشرف وانبل وافضل منك …والله ختم الفصة (لاتحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم )(وعسي ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسي ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا نعلمون )
أخت ريم كرري حسبنا الله ونعم الوكيل ما إستطعتي حتي يبلج الحق أمام الجميع.
يعني استفدت اشنو تنبش في أعراض الناس
اولا . ان كنت على حق فأنت مخطئ لان هذه الاشياء التي ذكرتها لا تبث على العامة ولا تثبت الا بدليل شرعي . وانت لست طرفا في الموضوع لذلك استغر ربك واطلب منه ان يسامحك وانت ظلمت ودعوة المظلوم مستجابة وقد اتهمت ام المؤمنين عائشة . فكيف بمن دونها . لا حول ولا قوة الا بالله .