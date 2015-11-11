“ريم المك” المبعدة من قطر.. زوجها اتهمها بالخيانة، طلقت فحاولت الإنتحار، عثر بحوزتها على طلاسم وحجبات





ما زالت ردود الأفعال تتوالى بخصوص التحقيق الذي نشرته صحيفة (الرأي العام) الخميس الماضي وأعاد نشره موقع النيلين بعنوان (تفاصيل احتجاز مذيعة تلفزيونية سودانية بقطر)فأصدرت الشرطة القطرية تصريح صحفي نشره النيلين بالإضافة لتصريحات مكتب المحاماة القطري.

أصداء واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وعلق كثيرون على قضية المذيعة ريم علي مصطفى الشهيرة ب”ريم المك”، حتى أصبحت القصة الخبرية الأكثر إنتشاراً.

وتداخلت ريم المك بالتعليق على الأخبار التي تخصها والمنشورة بموقع النيلين فهي أحياناً تدخل بالإسم المستعار (123) وأحياناً بريم المك وترد بنفسها على المعلقين دفاعاً عن نفسها.

وأقسم أحد المعلقين على معلومات أوردها بشأن القضية مكذباً ريم المك وكتب المعلق “عادل” على أحد أخبار ريم المنشورة على النيلين قائلاً.

(يا اخوانا البنت هذه والله كذابة وكل ما ادعته كذب وانا مطلع على فعلته

المذكورة زوجها يدعى خالد الشيخ وحضرت للبلاد “قطر” في عام 2011 وانجبت ابنة في نفس العام وحدثت بينها وبين زوجها مشاكل واتهمها بالخيانة الزوجية لانه شاهدها تنزل من سيارة احد الشاميين يسكن بجوارهم وحتى انه طالب بتحليل البصمة الوراثية له ومقارنتها مع ابنته لشك ابوته ووصل الموضوع للنيابة وحفظت الموضوع,

ومرة اخرى طردته من المنزل وطلقها فحاولت الانتحار وتم اسعافها للمستشفى وترقدت بالعيادة النفسية لمدة اسبوع واحيل الملف للنيابة وحفظت البلاغ مع اخذ تعهد عليها بعدم تكرار ما بدر منها, لكن المصيبة تم القبض عليها بتهمة السحر والشعوذة والتعامل مع ساحر اجنبي وعثر بحوزتها طلاسم وحجبات وكتابات وحروف غير معروفة وايضا كتاب شمس المعارف وعطرون وتم حبسها وتم الاكتفاء بإتلاف المضبوطات وابعادها من البلاد بدون عودة لان اي شبهة للتعامل بالسحر سيتم ابعاد الاجانب وحتى الخليجيين ,

وتمت احالتها لادارة الابعاد حيث هى الجهة الرئيسية التي تتم اجراءات ابعاد الاجانب اقسم بالله هذه الحقيقة ومستعد اقوم بالادلاء بتفاصيل ( المذكورة مواليد 1985 وزوجها مواليد قطر 1982 وهو يعمل في مؤسسة قطرية انسانية وكثير الاسفار نسبة لطبيعة عمله) ما ادعته المذكورة ليس فيه ذرة من الحقيقة وللعلم الطفلة بحوزة والدها وهى بحضانة والدته وقد طلبت منه زوجته استلام طفلته عند طلاقه لها).

وأضاف عادل (للعلم انا على دراية بكل البلاغات المسجلة ضدها

البلاغ الاهم والذي تقرر ابعادها فيه بدون عودة وتم وضع اسمها ضمن قائمة الممنوعين من دخول البلاد هو

انه تم القبض عليها بممارسة السحر والشعوذة وذلك ليس ببلاغ تقدم به زوجها بل من جهاز امني رسمي وعثر بحوزتها ادوات الدجل والسحر وهى عبارة عن حجبات وطلاسم وعبارات وحروف غير معروفة ورسم لنجمة وكتاب اسمه شمس المعارف وعطرون وياستجوابها ادعت ملكيتها لبعض المعثورات

وتم عرض المضبوطات على وزارة الاوقاف وامرت النيابة بحفظ البلاغ الا انه يوجد قانون اداري يتم ابعاد الاجانب وحتى الخليجيين الذين يشتبه فيهم بانهم يقومون بمثل هذه الافعال وكثير من السودانيين والافارقة والعمانيين تم ابعادهم بمثل هذذه التهم،

يعني لا يمكن تعود لدولة قطر مرة اخرى والمحامية ليس لديها علم بالبلاغ الاخير وانه لم يتم ابعادها بسبب خلافها مع زوجها لكن في القضية الاخيرة ودائما في مثل هذه البلاغات يكتفون بابعاد المتهمين بسرعة للصالح العام).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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