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شاهد بالصورة.. أبناء المطربة ندي القلعة (وائل وود) ينافسون والدتهم ويعتلون سلم الشهرة والنجومية
يبدو أن نجومية المطربة الجماهيرية ندي القلعة ستتحول لأبنائها وائل وود, هذا ما عنونه رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين تداولوا صورة وائل وشقيقته فيما بينهم علي صفحاتهم عبر مواقع التواصل المختلفة.
الصورة وجدت قبول كبير عند مرتادي مواقع التواصل الذين أشادوا بالروح الطيبة التي تجمع بين الأخوين وهو ما ظهر جلياً من خلال الصورة,وذكر بعضهم أن المطربة المعروفة زرعت في أبنائها المحبة فيما بينهم.
ياسين الشيخ _ الخرطوم
النيلين
31 تعليقات
وين ووائل ووين ود فيهم؟؟؟
كدي أخد ليك دوش بارد و فك السطلة بتاعتك دي و ورينا انت منو البنت و منو الولد !! السطلة عرفناها .. نظر (ببح) برضو .. ما شايف الدقن و الشنب ديل .. و لاّ عايز تخفف دمك .. بالنسبة للاسماء .. وائل = ولد ..
ههههههههههههههههههههههههه
ما عرفتهم
ركب ليك قعر كباية …..
هههههههههههههههههههه
مسلس ندى التي لا تنزل أبدا عن الموقع مثل مسلسل the bold and the beautiful الذي بدأ منذ عام 1987 وما زال مستمرا
والآن الحلقات الجديدة يظهر فيها عيالها
وانتظروا بقية العائلة ثم القبيلة فالجيران والمعارف
ولا تستبعدوا أبدا ظهوركم بأي صفة انتمائية من الدائرة البعيدة لندى الصومعة ………..وهلم جراااااااا
انتوا يا ناس النيلين كل يوم لازم تنزلوا خبر عنها اذا قاعده تدفع ليكم دى تكون وقاحه منكم واذا ما قاعده تدفع برضوا وقاحه لانوا اخبار زى دى لاتحترم القراء وتدفعهم الى الملل والقرف
مساكين والله
حننوني???
والله حقيقة اخبار تجيب القرف … خاصة المعروضة فى صفحة اليوم هذه …عريس هندى وعريس بكى وعريس جنوبى وكيم كرديشان الحامل السنة كلها …. كل يوم ازداد رغبة قهرية فى عدم الدخول لموقع النيلين ثانية …… ايوووووووووة نسيت برضو اقول الاخبار الثابتة عن شيخ الامين اطال الله حبسه …. وان كنت ما لاقى لى علاقة بين الاعراس متعددة الجنسيات وندى القلعة وشيخ الامين والمراة الحامل
ابو عبدالله اضحك الله سنك العلاقه ياسيدى الناس عايزة كده وشوف عدد متابعه الاخبار دى عالى كيف
تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تاكلة الكلاب
والله يا صقر إلا يكون بيت الشعر ده عاجبك بس ….. بالله عليك هل بيت الشعر هذا له إي صلة بهؤلاء ؟؟؟
ربنا يحفظهم ويخليهم لامهم .حلويين واللة والبت عسسل البراءة والطيبة ظاهرة فيهم.
ربنا يحفظهم بس لو كانت خطأ طرحا يكون أفضل
ولو انت كان ركزت في دروس الإملاء برضو كان افضل لينا وليك
القال لو كانت خاطه طرحه ده… هي أمها لابسه طرحه
طرحة شنو خلاص الحالة جات عايزين تنظروا. في الشريعة مافي حاجة اسمها طرحة . في كلام اسمو الحجاب.
هو في اخوان بكرهو بعض يعني ؟ ولا في ام واب بزرعو الكراهية بين الابناء ؟
دة شنو الهبل دة يعني هسة خلاص دة الاعلام حقنا ح يكون دة مستواهو يعنير ؟
الله يصلح حالة والدتكم
خلو الناس في حالهم سيبوهم في حالهم
اقسم بالله نحن ايام المدرسة بنعمل جريدة حائطية احسن من كده ياخ حرام عليكم عدم إحترام عقولنا والله
ياشيخ انت ماعندك شغلة ولا شنو …………؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ياسين الشيخ دة زي المشاطة اي خبر عن النسوان الغنايات والطمبارات والحكامات هو جايبو – يا خي اختشي اكتب حاجة تفيد الناس شكلك انت متربي وسط فنانات ولا شنو؟
اشخشخ بولك يا يس سيب الناس في حالا
اشخشخ بولك !! انت زول قديم .. يا تربية حبوبات …
الكلمة دي لينا اكتر من عشرين سنة ما سمعناها !
ما شاء الله البت عسووووووووووولة .. ربنا يحفظها
يا ياسين الصورة مكررررةةة
نزلو لينا صور تانية
ومن جميع الإتجاهات
حدد الاتجاهات ياترنتى
واللحية دى لزومها شنو ز لا علامة النفاق علشان ال يقابله فى الطريق يبوس يده ويقول له ماشاء الله مولانا وشه منور
اذا كان رب البيت طبال فشيمة اهل الدار الرقص
هز يا وز والروب عليك
يس الشيخ ده مش العمل الخندقاوي من خريج ثانوي الي دكتور ثم بروفسور ؟!!!!
النار نخرا الرماد
والله يا ولدي وائل شلتك علي كتفي وانت عمرك سنه …الله يرحم ابوك وليد حجازي …الوقت داك ندي كانت بتغني بالدلوكه ….دنيا
أعوذ بالله من علم لا ينفع….ومن موضوع فارغ….. ومن ناس فاضية…….
من هذا المنبر وتعويضا لهذا الفارغ أدعو الإخوة والأخوات… بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم…. مليون صلاة…..