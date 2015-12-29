شاهد بالصورة.. أبناء المطربة ندي القلعة (وائل وود) ينافسون والدتهم ويعتلون سلم الشهرة والنجومية





يبدو أن نجومية المطربة الجماهيرية ندي القلعة ستتحول لأبنائها وائل وود, هذا ما عنونه رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين تداولوا صورة وائل وشقيقته فيما بينهم علي صفحاتهم عبر مواقع التواصل المختلفة.

الصورة وجدت قبول كبير عند مرتادي مواقع التواصل الذين أشادوا بالروح الطيبة التي تجمع بين الأخوين وهو ما ظهر جلياً من خلال الصورة,وذكر بعضهم أن المطربة المعروفة زرعت في أبنائها المحبة فيما بينهم.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين