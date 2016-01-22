عربة بمليار جنيه وسيف عمره 300 سنة ونحر 100 من النياق بمناسبة تعيين مك لاحدى قبائل شرق السودان

تلقى المك متوكل حسن مك عموم قبائل “البوادرة” التهانئ من معظم نظار القبائل بالسودان عقب تعيينه من قبل والي القضارف بتوجيه من نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن ومباركة وزير ديوان الحكم الإتحادي.
المك دكين وعقب صدور القرار تدافعت وفود المهنئين على منزله بأم شجرة ومنح عربة هدية من ابن عمه أبوبكر أحمد دكين قيمتها مليار جنيه وسيفاً عمره 300 عام من “علي أحمد” أحد أعيان القبيلة.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين من صحيفة الرأي العام الصادرة صباح الجمعة بالخرطوم، نحرت القبيلة 100 من النياق تعبيراً عن سعادتهم بقرار التعيين وإختيار المك دكين لهذا المنصب.
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
8 التعليقات
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السوداني الاصيل
2016/01/23 at 6:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
قمه في التخلف وامعان في العنصريه والجهوية وتاصيل وتجذير للتفرقه العتصريه وكلنا من ادم وادم من تراب
وهذا من اسباب تخلفنا وتراجعنت وانحطاطنا
ريفا
2016/01/23 at 7:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
ولو عينوه رئيس جمهوريه كان حصل شنو ؟
ali
2016/01/23 at 2:09 م (UTC 2) رابط التعليق
كان بزغرد عديل كده
ابوهمام
2016/01/23 at 8:15 ص (UTC 2) رابط التعليق
تبذير ما ليه اى داعى . .
الفلوس دى لو بنو بيها مدارس
رفعوا بيها الجهل والتخلف الهم فيه
افضل من الفشخرة الفارغة.
الابنوسى
2016/01/23 at 12:08 م (UTC 2) رابط التعليق
من المعروف ان الادارة الاهلية فى السودان لها تاريخ ضارب فى القدم وكذلك لها نظار وشيوخ ومكوك معروفين للجميع وايضا من المعروف ان لكل نظارة ارض معينة ولها حدود ولم نسمع فى تاريخ السودان لا فى التاريخ القديم او الحديث بان هنالك نظارة بدون ارض وكذلك من الحقائق فى هذا المجال ان هنالك عدة قابل تكون منضوية تحت نظارة واحدة مثل قبيلة الشكرية التى تسيطر على ارض البطانة و تعيش معها كمية من القبائل تعتبرهم القبيلة عشراء ويسود بينهم الود الاحترام والتعايش السلمى ولا ارى ان هنالك حاجة الى ادارة اهلية جديدة فى البطانة وان مثل هذه الاشياء قد تودى الى خلق نوع من اثارة بعض النعرات
المك ابو مصطفي
2016/12/10 at 6:25 م (UTC 2) رابط التعليق
عداد: ودالمكوك
??????????????
تعتبر قبيلة البوادرة من أوائل القبائل العربية الكبيرة التي دخلت السودان وتعتبر منطقة البطانة وماجاورها من اميز المناطق التي استقر بها البوادرة في وسط وشرق السودان وتتمركز في الجزيرة والفاو وشمال القضارف وخشم القربة وحلفا الجديدة على إمتداد نهر عطبرة وعلى النيل الأزرق في بعض مناحيه شرقا ، وفي هذه المساحة نسلط الضوء على بعض المعالم والاثار التاريخية لقبيلة البوادرة واتمني من اهل التاريخ والاختصاص المساعدة في إضافة المعالم التي لم اتمكن من ذكرها
?بعض المعالم والاثار الموجودة الان من تاريخ قبيلة البوادرة:
الجبال:
?ﺟﺒﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺩ حدية ﻓﻲ ﺍلهشيب
?جبل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﻱ بسدر ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ
?ﺟﺒﻞ ﻭﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺠﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﺮ
?ﺟﺒﻞ ﻭﺩ ﻛﻠﻤﺒﻮ ﻭﺩ ﺃﺑﻮ ﺳﻮﻁ ﺷﻤﺎﻝ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﺮ
?ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﻬﺒﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻥ
?جبل الاغر ودنهار
?جبل ودقدير
?جبل انكر
?قلعة دميات السهل
?قلعة الشيخ محمد ود روري بتراسي
?جبل القليب بالقرب من الساده
?جبال النواصل
?جبال الهبابات
?قلاع ﻭﺩ ﻋﻨﺎﻑ بالهشيب
?جبل الرزامة
?جبل ﺳﺮﻑ ﺍﻟﺒﻮﺍﺩﺭﺓ
?جبل كسمور شمال القضارف
?قلعة ميلا
?ﺟﺒﻞ ﻣﻜﻲ ﺍﻟﺸﺎﺑﻚ ﻭﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
?جبل الخياري الفاو
?جبال حريره بالفاو
?جبال تواوا بالقضارف وهي الان بها جامعة القضارف
?جبل الخليفه العوض بالقرب من الشميلياب
السهول والوديان:
?سرف البوادرة
?ﻣﻴﻌﺔ ﻣﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ، ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﻡ ﺷﺪﻳﺪﻩ
?الضيباب شرق القضارف
?ابار ود اب عقيد
?الساسريب نهر عطبره حلفا الجديده
?سهول قوز رجب الدباسي
?ام سدر بالقرب من ودشعبوط
?الحدبة
?ام نعامة
?دميات السهل
?دميات الوعر
?وادي العيال
? القليب
?حاجز الدباسين بالبطانة
?الكندوة
?حفائر الجرباب بالفرش الازرق
?ابار الكردوسي بروينا
?ابار البوادرة بالهشيب
?حفائر سروفا غرب التكون
?حفير المك ناصر شمال ودقدير
خلاوي القران والتقابات:
?خلاوي الشيخ مدني اب براحة بدميات السهل
?خلاوي الخليفة القرشي ابوسكينة بالقرشي
?خلاوي الخليفة احمد ودالزاكي بالادرقاوي
?خلاوي الخليفة احمد المادح بالهشيب
?خلاوي الشوراب شرق القضارف
?خلاوي الفكي حسب الله بقرية غبيشة
?خلاوي الشيخ محمد الامين الكردوسي
?خلاوي الشيخ الخياري بسدر الصباع
?خلاوي الشيخ محمد ود دوا في قلعة تراسي
المقابر:
?مقابر الفقراء الشميلياب بجبل انكر
?مقابر الجرباب الشميلياب جوار التكون
?مقابر المك ناصر بشاور
?مقابر البوادرة بجبال ودقدير
?مقابر البوادرة بقلعة دميات
?مقابر المك جاسر بالصفية القديمة
?مقابر الامير عبدالله ودمادا والقدال بوقاية النباتات جوار منزل والي القضارف الحالي
المك ابو مصطفي
2016/12/10 at 6:33 م (UTC 2) رابط التعليق
معالم المكوكية?
اعداد: ودالمكوك
??????????????
تعتبر قبيلة البوادرة من أوائل القبائل العربية الكبيرة التي دخلت السودان وتعتبر منطقة البطانة وماجاورها من اميز المناطق التي استقر بها البوادرة في وسط وشرق السودان وتتمركز في الجزيرة والفاو وشمال القضارف وخشم القربة وحلفا الجديدة على إمتداد نهر عطبرة وعلى النيل الأزرق في بعض مناحيه شرقا ، وفي هذه المساحة نسلط الضوء على بعض المعالم والاثار التاريخية لقبيلة البوادرة واتمني من اهل التاريخ والاختصاص المساعدة في إضافة المعالم التي لم اتمكن من ذكرها
?بعض المعالم والاثار الموجودة الان من تاريخ قبيلة البوادرة:
الجبال:
?ﺟﺒﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺩ حدية ﻓﻲ ﺍلهشيب
?جبل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﻱ بسدر ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ
?ﺟﺒﻞ ﻭﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺠﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﺮ
?ﺟﺒﻞ ﻭﺩ ﻛﻠﻤﺒﻮ ﻭﺩ ﺃﺑﻮ ﺳﻮﻁ ﺷﻤﺎﻝ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﺮ
?ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﻬﺒﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻥ
?جبل الاغر ودنهار
?جبل ودقدير
?جبل انكر
?قلعة دميات السهل
?قلعة الشيخ محمد ود روري بتراسي
?جبل القليب بالقرب من الساده
?جبال النواصل
?جبال الهبابات
?قلاع ﻭﺩ ﻋﻨﺎﻑ بالهشيب
?جبل الرزامة
?جبل ﺳﺮﻑ ﺍﻟﺒﻮﺍﺩﺭﺓ
?جبل كسمور شمال القضارف
?قلعة ميلا
?ﺟﺒﻞ ﻣﻜﻲ ﺍﻟﺸﺎﺑﻚ ﻭﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
?جبل الخياري الفاو
?جبال حريره بالفاو
?جبال تواوا بالقضارف وهي الان بها جامعة القضارف
?جبل الخليفه العوض بالقرب من الشميلياب
السهول والوديان:
?سرف البوادرة
?ﻣﻴﻌﺔ ﻣﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ، ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﻡ ﺷﺪﻳﺪﻩ
?الضيباب شرق القضارف
?ابار ود اب عقيد
?الساسريب نهر عطبره حلفا الجديده
?سهول قوز رجب الدباسي
?ام سدر بالقرب من ودشعبوط
?الحدبة
?ام نعامة
?دميات السهل
?دميات الوعر
?وادي العيال
? القليب
?حاجز الدباسين بالبطانة
?الكندوة
?حفائر الجرباب بالفرش الازرق
?ابار الكردوسي بروينا
?ابار البوادرة بالهشيب
?حفائر سروفا غرب التكون
?حفير المك ناصر شمال ودقدير
خلاوي القران والتقابات:
?خلاوي الشيخ مدني اب براحة بدميات السهل
?خلاوي الخليفة القرشي ابوسكينة بالقرشي
?خلاوي الخليفة احمد ودالزاكي بالادرقاوي
?خلاوي الخليفة احمد المادح بالهشيب
?خلاوي الشوراب شرق القضارف
?خلاوي الفكي حسب الله بقرية غبيشة
?خلاوي الشيخ محمد الامين الكردوسي
?خلاوي الشيخ الخياري بسدر الصباع
?خلاوي الشيخ محمد ود دوا في قلعة تراسي
المقابر:
?مقابر الفقراء الشميلياب بجبل انكر
?مقابر الجرباب الشميلياب جوار التكون
?مقابر المك ناصر بشاور
?مقابر البوادرة بجبال ودقدير
?مقابر البوادرة بقلعة دميات
?مقابر المك جاسر بالصفية القديمة
?مقابر الامير عبدالله ودمادا والقدال بوقاية النباتات جوار منزل والي القضارف الحالي
?المصادر:
-كتاب البيان في تاريخ البوادرة
-مصادر اخري من كتيبات واوراق ومخطوطات قديمه من تراث البوادرة
?وللحديث بقية عن الاحداث التي شهدتها هذة الاماكن
مع تحيات:
محمود محمد محمود ودالمكوك
بكل فخر احد ابناء قبيلة البوادرة
موجوع
2019/01/13 at 10:42 م (UTC 2) رابط التعليق
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم اللهم اهدهم سبل الرشاد