بالصورة.. الفنان السوداني عمر إحساس يشعل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بإجلاسه لحسناء علي حجره

أشعل الفنان السوداني المعروف عمر إحساس صفحات مواقع التواصل الاجتماعية بالسودان وذلك علي خلفية صورة نشرت حديثاً أظهرته وهو يجلس حسناء علي حجره في مكان لم يتم الكشف عنه.

وبحسب الصورة المتداولة بشكل كبير والتي تحصل عليها محرر موقع النيلين من صفحات المواقع الإسفيرية فقد ظهر المطرب السوداني وهو مبتسماً.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلي غير العادة لم يسلطوا سهام النقد علي إحساس, حيث جاءت معظم تعليقهم متحدثة عن محبة الشعب الأثيوبي للشعب السوداني. وعلي الرغم من أن الصورة لم تحدد جنسية الفتاة إلا أن الرواد ومتداولوا الصور أكدوا أنها أثيوبية.

وذكروا في تعليقاتهم التي رصدها محرر موقع النيلينت أن الجمهور الأثيوبي محب للفن السوداني والمطربين السودانيين ولذلك عادة ما نجدهم يتسارعون للالتقاط الصور مع المطربين السودانيين.

ولم يتسني لمحرر موقع النيلين التأكد من المعلومات التي حملتها الصورة الواسعة الانتشار داخل صفحات مواقع التواصل الفنية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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