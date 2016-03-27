بالصورة.. الفنان السوداني عمر إحساس يشعل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بإجلاسه لحسناء علي حجره

أشعل الفنان السوداني المعروف عمر إحساس صفحات مواقع التواصل الاجتماعية بالسودان وذلك علي خلفية صورة نشرت حديثاً أظهرته وهو يجلس حسناء علي حجره في مكان لم يتم الكشف عنه.
وبحسب الصورة المتداولة بشكل كبير والتي تحصل عليها محرر موقع النيلين من صفحات المواقع الإسفيرية فقد ظهر المطرب السوداني وهو مبتسماً.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلي غير العادة لم يسلطوا سهام النقد علي إحساس, حيث جاءت معظم تعليقهم متحدثة عن محبة الشعب الأثيوبي للشعب السوداني. وعلي الرغم من أن الصورة لم تحدد جنسية الفتاة إلا أن الرواد ومتداولوا الصور أكدوا أنها أثيوبية.
وذكروا في تعليقاتهم التي رصدها محرر موقع النيلينت أن الجمهور الأثيوبي محب للفن السوداني والمطربين السودانيين ولذلك عادة ما نجدهم يتسارعون للالتقاط الصور مع المطربين السودانيين.
ولم يتسني لمحرر موقع النيلين التأكد من المعلومات التي حملتها الصورة الواسعة الانتشار داخل صفحات مواقع التواصل الفنية.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
30 تعليق
الصورة مركبة، لا يمكن تكون يد الفنان إحساس اليمنى بهذا الطول.
صح الصورة مركبة, بدليل البنطلون بالرجل اليمين اسود واليسار كحلي…
كحلي شنو ياوليد هههههه حصل نفسك سريع ده منديل ههههه
وليد انت جادي بنطلون شنو الكحلي سلامة نظرك
الصوره مش مركبة والفرق بين اللونين دي فوطه بتاعت المطعم لونها كحلي مش لون البنطلون هو لابس بدلة فول سوت نفس اللون متكرر في الرجلين والجاكيت ومافي داعي للنكران
والله ضحكتني ياأبو الفاتح حتى بدت نواجزي …
الزول دا اللحظة الهو فيها دي مش يدو بس البتطول …
بعدين لاحظ يدو الطالت دي وضعيتة كيف … خايف علي البنية تقع منو أبو الإحساس والحنية ذاتو ياخ …
هاهاهاهاهاها
قلة أدب من عمر أحساس خاصة ان الوسط الفني قزر وهابط أديس ابابا الان مرتع لكل الوسخانيين ومابعيد الفيديو الفضيحة لي فنان مايع وسط العاهرات في اديس
اظنها بتو بعد رقص العروس او يمكن زوجته
ملامحها سودانية وليست حبشية
ما شايف أي سبب للانتقاد والهجوم دة، زول فنان يعني حتتوقع منو شنو
مسخره
يازول البت دى بت حلتنا سودانيه ميه الميه انا بعرفه كويس
بالغت عديييييييل يا حسو اها لو الطيارة اقلعت في اللحظات دي الحل شنو ؟!!!
بتلقى ليها رن وي ماهل ماتخاف أيها السوداني …
نفى الفنان السوداني عمر احساس صحة الصورة المتداولة التي أظهرته وهو يجلس حسناء علي حجره وقال الفنان (صورة لا تمت لي بصلة).
وكتب عمر احساس على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك (سلام ومحبة لكل الأصدقاء والاحباب والمعجبين والأهل بالأمس نزلت صورة لا تمت لي بصلة عبر أحدي الصفحات بالفيس بوك ثم تم تبادل الصورة كل حسب نيته ،لكني هنا أشكر كل من اتصل مستنكرا ومدافعا ب
أرجو سحب هذه الصورة لأنها خادشة للحياء
خلونا من الكلام دا … وين الحسناء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!! قصدكم الجقة دي؟؟؟
والله شُغُل خدم بس..
قالت هند ينت عتبة رضي الله عنها: “أوتفعل الحرة يا رسول الله..؟؟؟!!!!”..
ثم أسأل الهداية للقائمين على أمر هذا الموقع ..
ياخ ما عندكم أمهات ولا أخوات ولا حتى جارات ياخ ..؟؟؟!!!!!!!!!!
واضح أن الصورة مفبركة ومستحيل تكون هذه تصرفات وأخلاق فنان محترم مثل عمر إحساس .. فاتقوا الله وتثبتوا قبل نشر صور وأخبار فاضحة كهذه
بسم الله الرحمن الرحيم
مادهى هذا الرجل محمد عثمان انه رجل فتان وهل يستتطيع ان يتحمل كل هذه الاثام
ما حصل جاب موضوع يستفيد منه الجميع غبر ندى نزلت ندى طلعت احساس نطط وفلان عمل وماعمل اشغل نفسك بنفسك
والله يهديك
الصورة مركبة حسب خبرتنا في هذا الموضوع
بدون اجنهادات وتأويلات .. الصورة مفبركة ومركبة شي وااااضح .
اضافة الى مايتمتع به الفنان عمر إحساس من أخلاق وأدب لايوجد عند بقية الفنانين الهايفين.
بغض النظر عن صحتها أو عدمه فلا يصح أن ينشر موقع النيلين مثل هذه الأخبار والصور … عيب والله يا محمد عثمان !!! مفروض تكون راجل ود رجال حتى ولو (فرصنا) إنت شفت الفنان أو غيرو في هذه الوضعية بعينك فلا يحق لك أن تصور وتنشر خليك من تنقل القوالة زي النسوان … غايتو ما نقول غير (الله يهديك يا بني)
لو موقع النيلين عايز يكبر ويكون محترم مثل المواقع المحترمة الراكوبة والعربية مثل سبق واليوم السابع وخلافه الخطوة الأولى يطرد زول اسمه محمد عثمان تسمع الإسم تفتكر أنه لشخص عليه القيمة لكنك تجد زول بيفتش في أخبار السقوط والله انا لو مكان إحساس دا كنت وريتك شغلك مظبوط
الصورة مفبركة واوضح مكان ممكن ترا فية عملية الفبركة انظر الى رقبة البنت مقطوعة …. وابعاد صورة البنت غير ابعاد صورة الرجل التي هي اكثر دقة
ياخي حرام عليك .. خليتنا نرجع ونعاين في الرجول والخدود والرقبة والمواضيع كلها
غايتو ح ادرع فوقك ذنوبي كلها وشيل شيلتك 🙂
عمر إحساس رجل محترم ملتزم ، وفنان وحتى لو الصورة صح إفتكر ما فيها حاجة ، زول معدنه أصيل .
انا اعرف اخلاق عمر احساس جيدا فهو صديق قديم ولا يمكن ان تكون هذه الصورة صحيحة … (1) رجل البنطال (2) وضع اليد اليمنى (3) دي يد ولا قناية ؟؟؟؟؟!!!!!
المحبوب محبوب والفنان احساس محبوب ونتمنى أن يكون حقيقية وانشاء الله ايامك كلو ابتسامة كدة استمتع بحياتك
hmady